Импортозамещение?!

В ВШЭ подготовили доклад по импортозамещению, в нём говорится, что отрасли критически зависят от импорта из Евросоюза и США, и на поиск альтернатив им уйдут годы. Потенциальными партнерами России могли бы стать Турция, Индия, Мексика, Иран, Нигерия, Вьетнам и др. Насколько это реально?

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Никогда не верил в импортозамещение, зная экономическую науку, в эти политические и PR "сказки" сложно верить.

С точки зрения логики, еще великий экономист Адам Смит (XVIII в.) писал о важности мировой торговли и разделении труда, Мировое разделение труда, куда органично встроилась Россия, далось нашей стране нелегко. В конце XVIII в. - в начале XIX в. Великобритания, благодаря, А.Смиту превратились в самую крупную и эффективную экономическую империю на Земле. Никогда ни до, ни после ни одна страна или нация не занимала такого высокого экономического положения. Это результат мирового разделения труда, мировой торговли.

Адам Смит - биография, личная жизнь, фото

Адам Смит, 1723 - 1790 гг.

Одна из серьёзных проблем кризиса, который начался с 24.02.2022 в в России в том, что разрушены основные каналы экспорта/импорта.

Причем причины кризиса не заканчиваются на уровне финансов (обменные курсы, невозможность делать международные расчеты), а они находиться на уровне экономики, а это намного тяжелей с точки зрения последствий и сроков выходы в стабильнее стояние. Разрыв внешнеэкономических связей - всегда большой удар по экономике страны.

В НИУ-ВШЭ (Высшая школа экономики) подготовили доклад «Новые контуры промышленной политики». На построение связей с новыми партнерами уйдут годы, а жить нужно сегодня, в этом году.

Реально ли найти замену комплектующим с Запада и стоит ли бизнесу надеяться на помощь от государства, в эфире «Большого ньюзтока» RTVI рассказала профессор МГУ Наталья Зубаревич. Эфир небольшой, всего 8 минут 39 секунд.

Характерно то, что проф. Н.В. Зубаревич, как она пояснила, из парикмахерской и там нет краски - она импортная, поэтому профессору не смогли покрасить волосы.

Коварность текущей ситуации в том, что разрывы логистических цепочек бьют в самых неожиданных местах. Никакой госплан с этим не справится, как и созданное на коленках "импортозамещение". Тут уже говорят о возвращении "челноков", но в это тоже верится с трудом, т.к. все понят, что с ними потом стало. Таких трижды смелых будут мало, что и понятно, да и сейчас не 90-е прошлого века.

Согласен с проф. Зубаревич Н.В. импортозамещение, если и будет, то будет идти с колоссальными сложностями, если вообще состоится.

Мне часто показывают на сельское хозяйство, но я всегда в уме держу цены и качество с картинками было/стало. Да, какие-то фермеры выиграли, но мы все проиграли. "Мы кто?" - спросите вы. Конечно, мы население, потребители: качество падает, а цены растут, причем не номинальные а реальные цены.

Александр42
Александр42