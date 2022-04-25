Никогда не верил в импортозамещение, зная экономическую науку, в эти политические и PR "сказки" сложно верить.

С точки зрения логики, еще великий экономист Адам Смит (XVIII в.) писал о важности мировой торговли и разделении труда, Мировое разделение труда, куда органично встроилась Россия, далось нашей стране нелегко. В конце XVIII в. - в начале XIX в. Великобритания, благодаря, А.Смиту превратились в самую крупную и эффективную экономическую империю на Земле. Никогда ни до, ни после ни одна страна или нация не занимала такого высокого экономического положения. Это результат мирового разделения труда, мировой торговли.

Адам Смит, 1723 - 1790 гг.

Одна из серьёзных проблем кризиса, который начался с 24.02.2022 в в России в том, что разрушены основные каналы экспорта/импорта.

Причем причины кризиса не заканчиваются на уровне финансов (обменные курсы, невозможность делать международные расчеты), а они находиться на уровне экономики, а это намного тяжелей с точки зрения последствий и сроков выходы в стабильнее стояние. Разрыв внешнеэкономических связей - всегда большой удар по экономике страны.

В НИУ-ВШЭ (Высшая школа экономики) подготовили доклад «Новые контуры промышленной политики». На построение связей с новыми партнерами уйдут годы, а жить нужно сегодня, в этом году.

Реально ли найти замену комплектующим с Запада и стоит ли бизнесу надеяться на помощь от государства, в эфире «Большого ньюзтока» RTVI рассказала профессор МГУ Наталья Зубаревич. Эфир небольшой, всего 8 минут 39 секунд.

Характерно то, что проф. Н.В. Зубаревич, как она пояснила, из парикмахерской и там нет краски - она импортная, поэтому профессору не смогли покрасить волосы.

Коварность текущей ситуации в том, что разрывы логистических цепочек бьют в самых неожиданных местах. Никакой госплан с этим не справится, как и созданное на коленках "импортозамещение". Тут уже говорят о возвращении "челноков", но в это тоже верится с трудом, т.к. все понят, что с ними потом стало. Таких трижды смелых будут мало, что и понятно, да и сейчас не 90-е прошлого века.

Согласен с проф. Зубаревич Н.В. импортозамещение, если и будет, то будет идти с колоссальными сложностями, если вообще состоится.

Мне часто показывают на сельское хозяйство, но я всегда в уме держу цены и качество с картинками было/стало. Да, какие-то фермеры выиграли, но мы все проиграли. "Мы кто?" - спросите вы. Конечно, мы население, потребители: качество падает, а цены растут, причем не номинальные а реальные цены.