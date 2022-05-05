Б.Хошимов и Н.Зубаревич: мигранты, бюджет и экономика

Докторант бизнес-школы Университета Висконсина в Мэдисоне (США) из Узбекистана Бехзод Хошимов ведет интересный канал об экономике. Любопытная беседа с проф. МГУ Н.В.Зубаревич затронула несколько злободневных тем России:

Трудовая миграция и её влияние на отрасли экономики, самые чувствительные сферы экономики: строительство, розничная торговля, доставка, сельское хозяйство и ЖКХ. Мигранты для России очень важны, т.к. они выполняют всю ту работу, которую практически не будет выполнять ни один россиянин, имеющий гражданство РФ и оформляемый по ТК РФ. Цифры: примерно 6 млн. в год, рынок труда РФ примерно 76 млн. чел. Правительство РФ заявляет о нехватке мигрантов. Особенности безработицы в России. Для нашей страны характерна скрытая безработица, что сильно не похоже на американскую модель рынка труда. Низкая мобильность населения, связанная с очень высокой ценой съема жилья в больших городах. Пока у федерального бюджета все очень хорошо, но у всех остальных все хуже и хуже. Масштабы кризиса станут понятны только к концу 2022 года. IT - новая нефть для экономики! И с этим все хуже для экономики страны.

Вообще интервью интересно тем, что это взгляд со стороны, да и еще экономический.

Экономист, докторант бизнес-школы Университета Висконсина в Мэдисоне (США). С мая 2016 года работает исследователем в Вайнартском центре предпринимательства. Имеет степени магистра экономики Университета Висконсина и бакалавра математики Нанянгского технологического университета (Сингапур).