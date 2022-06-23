«Опять двойка» или что не так с обратной связью?

Детская гениальность и тревожный мозг

В 1982 г. в США в детском лагере «Сумеркэмпа» был проведен эксперимент, связанный с обучением, результаты превзошли все ожидания. Студенты всего за полгода смогли освоить программу 5-летнего курса Гарвардского университета, тесты показали, что уровень остаточных знаний составляет более 20% в то время, как при классическом обучении уровень остаточных знаний университета составляет не более 5%. Но главное, выпускники Сумеркэмпа были уверены в себе, целеустремлены, знали чего хотят, а выпускники классического университета – абсолютно не верили в завтрашний день.

Создателем школы удалось вернуть студентов в состояние, которое ученые называют состоянием «детской гениальности». Все мы до 3 лет очень активно осваиваем навыки, знания, причем весело, не обращая внимания на ошибки и неудачи, подсчитано, что ребенок каждый лень осваивает 15 до 30 новых слов и около сотни грамматических правил. Во взрослом состоянии практически никто не может так учить язык и тут же его применять, верней могут только единицы. Ну и, конечно, освоить поведенческий навык значительно сложней взрослому, чем просто выучить теорию. Хотя, после исследований было доказано, что у нас все эти навыки остаются, просто они потом исчезают из-за активности внешней социальной среды.

Причины утраты гениальности были установлены очень быстро. Стало ясно, почему мы в 3 годика превращаемся из гения в «стандартного человека». Дело в том, что система обучения и образования, которая была изобретена и внедрена в XVII в. великим педагогом Яном Амосом Коменским, для того времени она была революционной, но за 400 лет, конечно, эта система требует пересмотра.

Главным разрушителем «детской гениальности» является учитель, воспитатель или преподаватель в школе, в вузе, в детском саду, который обращает внимание, прежде всего, на ошибки и недостатки. Причем, если ты делаешь хорошо или отлично – это считается, в лучшем случае, как само собой разумеющимся, а вот двойка или плохое поведение в центре внимания класса и учителя. Но современная психология однозначно говорит о том, что само содержание внимание не так важно, как эмоции и само внимание. Т.е. чем сильней эмоционально реагируют люди вокруг, тем больше и надежней это остаётся в памяти.

Революционные исследования мозга в XX в. показали физиологическую предрасположенность к «школе с розгами». Дело в том, что наши прапрапредки примерно 2 млн лет назад имели во внешней среде много опасностей. Если прачеловеку грозила опасность, то он прятался и даже убегал «на всякий случай». Небольшой шорох – и человек в кустах. Это позволяло выжить, чтобы людей не съели дикие животные или не убили враждебные племена. Причем, миллионы лет шёл обратный отбор, когда самые смелые, которые не прятались, шли на встречу опасности – их убивали или съедали. То есть мы все потомки тех, кто боится даже небольшого шороха, т.е. со сверхтревожностью. Неврологами удалось установить, что наш мозг примерно в 10 раз сильней и дольше хранит негативы, чем любой позитив. В этом плане негативная обратная связь просто умножается на 10!

А теперь представьте школу, где вот активно 10 лет тебя активно демонизируют, обращая внимания только на недостатки? Естественно, мы имеем очень маленькое количество успешных и активных учеников в таких системах. Это и еще наследие «советского прошлого».

Самой распространенной открыткой в СССР была открытка по картине Фёдора Решетникова 1952 г. «Опять двойка», она была выпушена тиражом в 13 миллионов копий, ни одна картина не была столь популярной. Картина сейчас находится в Третьяковской галерее, её автор участник легендарной арктической экспедиции «Челюскин» и преподаватель.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что закрепленная в социальной среде отрицательная обратная связь приводит к разрушению «детской гениальности», к значительному снижению эффективности мышления.