Что делать, когда вызвали в ФНС по поводу входящего НДС от неблагонадежных контрагентов

Автор картины - Вася Ложкин

Для России НДС – один из самых основных (по доходам в бюджет) налогов. Именно поэтому по данному налогу все больше изменений в администрировании сбора этого налога. Конечно, нам поступает много вопросов, что делать, когда налоговая требует пояснений, когда считает ряд поставщиков, подрядчиков несуществующими, либо сделки фиктивными?

Обычно налоговая инспекция вызывает на заседание рабочей группы или комиссии по НДС. По сути, такие налоговые комиссии на сегодняшний день уже представляют собой самостоятельную форму налогового контроля, при этом, в НК РФ вообще не закреплен порядок проведения этой формы контроля.

Вместе с тем нормы статьи 31 НК РФ дают налоговому органу право вызывать в налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов, либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением законодательства о налогах и сборах.

Также важно учесть, что инспекторы через информационную программу «АСК НДС-2» в цепочке контрагентов налогоплательщика (часто вплоть до 7 звена цепочки) находят проблемные организации, которые не уплатили НДС (так называемые «разрывы по НДС»).

При этом налоговые органы в таких ситуациях ссылаются на статью 54.1 НК РФ.

Рекомендации

1) Игнорировать такие вызовы точно не стоит. На комиссию вправе явиться не только руководитель и главный бухгалтер налогоплательщика, но и представитель по доверенности (например, юрист). Лучше прийти с налоговым адвокатом или юристом, который специализируется по теме НДС,

2) Лучше на комиссии не подтверждать готовность подать уточненные налоговые декларации и доплатить НДС, правильнее — сообщить им, что вы их услышали и готовы в ближайшее время подумать, в том числе поднять документы по спорным операциям, обсудить ситуацию с собственниками бизнеса, проконсультироваться с юристами, и др.

Повторю, что сначала нужно обязательно выслушайте сначала мнение ФНС, потом проанализировать дома, проконсультироваться со специалистами, проанализировать риски и потом принимать решение.

3) Собрать доказательства реальности сделок и их исполнения и представить доказательства.

Если в действительности спорные контрагенты являются реально действующими организациями/предприятий, а у вас имеются доказательства реальности самой сделки и ее исполнения именно спорным контрагентом (например, журналы учета пропусков транспорта, работников, другие документы, свидетельские показания и др.), а также доказательства проявления вами должной коммерческой осмотрительности (в частности, деловая переписка с контрагентом, полученные от него документальные доказательства наличия трудовых ресурсов, транспортных средств, соответствующего опыта и т.д.), то в такой ситуации необходимо занимать позицию об отсутствии правовых оснований для добровольного уточнения налоговых обязательств по спорным операциям и соблюдении налогоплательщиком положений ст. 54.1 НК РФ.

3.1) Доказательствами реальности контрагента будут: деловая переписка, его штатное расписание, трудовые договоры, нахождение по адресу регистрации, указанном в ЕГРЮЛ, можно представить фотографии вывески, офиса, рабочих мест, наличие корпоративного сайта, который обновляется, привлекать свидетелей, с которых взять письменные объяснения и заверить их 2 свидетелями, составить письма от контрагента с подтверждением и т.д.

3.2) По сделкам: важно доказать наличие товара или выполненных работ, транспортные документы, наличие автомобилей, если транспортом поставщика доставалось, наличие специальной техники, если работы выполнялись, например, катками, кранами и т.п., платежные поручение и расчеты и т.д.

4) Вам могут угрожать выездной налоговой проверкой, но, если вы уверены в своих контрагентах, лучше не поддаваться такому давлению.

Не следует идти на поводу ФНС также в случаях, когда претензии касаются не вашего непосредственного контрагента, а контрагентов 3, 4 и последующих звеньев (при условии отсутствия подконтрольности и сговора на уклонение от налогообложения между вашей компанией и такими организациями).

Контрагент 2 уровня тот, который непосредственно с вами заключает договор, участвует в сделке, у самого вашего контрагента есть тоже поставщики, например, это будут уже контрагенты 3 уровня и т.д. «АСК НДС-2» проверяет до 7 уровня и больше. Тем не менее, сложилась устойчивая судебная практика, когда вы не можете отвечать по действиям и сделкам контрагентов 3 уровня и больше. Конечно, тут дополнительное условие, что ваша организациями никак не связана с контрагентом 3, 4 или 5 уровня. Т.е. нет ни одного признака взаимозависимости, связей, в том числе одного и того же адреса и одних и тех же работников и т.д.

Есть позитивные выводы Верховного Суда РФ по спорам о сомнительных контрагентах, которые дают хорошие шансы отстоять вычеты НДС в такой ситуации. См. например: определения Верховного Суда РФ 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597 по делу «Звездочка», от 28.05.2020 № 305-ЭС19-16064 по делу «Красцветмет».

В частности, Верховный Суд РФ указал, что отказ в праве на вычет НДС возможен лишь при условии, что налогоплательщик-покупатель преследовал цель уклонения от налогообложения в результате согласованных с контрагентами и иными лицами действий либо в отсутствие такой цели он знал или должен был знать о нарушениях налогового законодательства контрагентами (о неуплате ими НДС в бюджет).

Конечно, в такой ситуации будет более эффективно, если вы сразу пригласите адвоката или юриста, которые специализируется в налоговой сфере.