Освобождение застройщиков от неустоек и штрафных санкций по договорам долевого участия до конца 2022 года

С 29 марта по 31 декабря 2022 года не начисляют:

- неустойку, если застройщик вовремя не передал объект (неустойки установлены ч. 6 ст. 5 и ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 14.03.2022) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»);

- проценты при расторжении договора;

- штрафы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством о защите прав потребителей (например, штраф согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей»).

Так же не учитывают убытки, причиненные в этот период.

Застройщик может получить отсрочку до конца года, например:

- по уплате штрафных санкций, если требование предъявлено до 29 марта 2022 г.;

- включению объекта в реестр проблемных, если основания для его включения в такой реестр возникли в период с 29 марта по 31 декабря 2022 года.

Правительство установило особенности расчета штрафных санкций, начисленных до 29 марта 2022 г.

Для справки см..: Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 № 479 (ред. от 17.05.2022) «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и об особенностях включения в единый реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве».

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