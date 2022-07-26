Освобождение застройщиков от неустоек и штрафных санкций по договорам долевого участия до конца 2022 года

Правительство РФ ввело несколько мораториев для бизнеса, в том числе для застройщиков, которые занимаются долевым строительством. В данной публикации мы кратко расскажем об этом моратории

Версия для печати
Освобождение застройщиков от неустоек и штрафных санкций по договорам долевого участия до конца 2022 года

С 29 марта по 31 декабря 2022 года не начисляют:

- неустойку, если застройщик вовремя не передал объект (неустойки установлены ч. 6 ст. 5 и ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 14.03.2022) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»);

- проценты при расторжении договора;

- штрафы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством о защите прав потребителей (например, штраф согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей»).

Так же не учитывают убытки, причиненные в этот период.

Застройщик может получить отсрочку до конца года, например:

- по уплате штрафных санкций, если требование предъявлено до 29 марта 2022 г.;

- включению объекта в реестр проблемных, если основания для его включения в такой реестр возникли в период с 29 марта по 31 декабря 2022 года.

Правительство установило особенности расчета штрафных санкций, начисленных до 29 марта 2022 г.

Для справки см..: Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 № 479 (ред. от 17.05.2022) «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и об особенностях включения в единый реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве».

.

Александр42
Александр42
6-НДФЛ

Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ без ошибок за полугодие 2022. Методы проверки заполнения

Расчет по форме 6-НДФЛ был введен в действие еще в 2015, но т. к. данный отчет обновляется и напрямую связан с отражением операций по сотрудникам предприятия, зачастую у бухгалтеров возникают вопросы в части отражения данных в нем. Порядок заполнения отчета в наиболее часто встречающихся ситуациях и варианты его проверки рассмотрим в данной статье.

Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ без ошибок за полугодие 2022. Методы проверки заполнения

Повышение квалификации

Бухгалтерская отчетность

ПБУ 18/02: все что вы хотели знать, но боялись спросить

Из-за обязательных ФСБУ, которые организации должны применять с начала года, появились новые разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью. Бухгалтеры путаются — мы пришли на помощь.

ПБУ 18/02: все что вы хотели знать, но боялись спросить

Мероприятия

Разместить
Трудовое право

Рабочие места для инвалидов необходимо квотировать по-новому

Только компании более или менее разобрались в том, как выделять рабочие места для инвалидов и перестали допускать ошибки, законодатель снова решает внести изменения в порядок организации рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями.

Рабочие места для инвалидов необходимо квотировать по-новому
Охрана труда

Самопроверка по охране труда: способы проверки и количество чек-листов в 2022 году

Не смотря на мораторий, наложенный до конца года на проведение плановых проверок постановлением Правительства № 336 от 10.03.2022 года, не устанем повторять о том, что это совсем не повод откладывать охрану труда «на потом». Сейчас — лучшее время, чтобы спокойно и без спешки привести все процессы и документацию по охране труда в порядок.

Самопроверка по охране труда: способы проверки и количество чек-листов в 2022 году
Бухгалтерский учет

МПЗ в бухгалтерском учете — 2022: понятие и состав

МПЗ в бухгалтерском учете с 2021 года все организации обязаны учитывать по новым правилам. Какие новшества в учета материальных запасов следует учитывать в 2022 году, рассмотрим в нашем материале. А также напомним, что включает в себя понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов.

МПЗ в бухгалтерском учете — 2022: понятие и состав
Читать еще