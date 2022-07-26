Небольшие послабления в области налогового контроля

По поручению президента (см. указ от 02.03.2022 № 83) в отношении аккредитованных IT-компаний ограничены выездные налоговые проверки. По общему правилу они не назначаются и не проводятся до 3 марта 2025 г. включительно. Исключение сделано только для выездных проверок, которые согласовал руководитель (его заместитель) УФНС России по субъекту РФ или ФНС России.

До 1 июля 2022 г. налоговым органам запрещалось принимать решения о блокировке операций по счетам в банке при взыскании денег со счетов должников (см. письмо ФНС от 31.05.2022 № ЕД-26-8/10@). Сейчас налоговые органы до отдельного распоряжения не должны принимать решения о такой блокировке до истечения двух недель с момента направления в банк поручения на списание и перечисление налоговой задолженности. Это ограничение было введено с некоторым исключением:

См. письмо ФНС от 10.03.2022 № ЕД-26-8/4@кс:

Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что непринятие мер может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию. В данной ситуации приостановление операций по счетам может быть применено только по согласованию с руководителем вышестоящего налогового органа либо заместителем руководителя ФНС.

Также в рамках антикризисных мер установлены изменения в части контролируемых сделок: