Как и что проверяет Роспотребнадзор?

Роспотребнадзор осуществляет контроль (надзор) в области защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) в соответствии с Законом № 248-ФЗ п. п. 1, 3 ст. 40 Закона № 2300-1, пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 44 Закона № 52-ФЗ).

Осуществляя его, ведомство проводит, в частности, контрольные (надзорные) мероприятия. Они подразделяются на мероприятия:

• с взаимодействием с контролируемым лицом;

• без взаимодействия с ним.

Под взаимодействием понимаются, в частности, встречи, телефонные переговоры, запрос документов.

К числу мероприятий, проводимых с взаимодействием, относятся (ч. 2 ст. 56 Закона № 248-ФЗ, п. 22 Положения о госконтроле (надзоре) в области защиты прав потребителей):

контрольная закупка; мониторинговая закупка; выборочный контроль; инспекционный визит; рейдовый осмотр; документарная проверка; выездная проверка.

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие мероприятия (ч. 3 ст. 56 Закона № 248-ФЗ, п. 22 указанного Положения):

наблюдение за соблюдением обязательных требований;

выездное обследование.

Учтите, что не допускается проводить мероприятие с взаимодействием, если на момент начала информация о нем отсутствует в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (п. 1 ч. 1, ч. 4 ст. 19 Закона № 248-ФЗ).

При плановых и внеплановых мероприятиях с взаимодействием возможны только определенные контрольные (надзорных) действия. К ним относятся, в частности, осмотр, опрос, истребование документов (ч. 1 ст. 65 Закона № 248-ФЗ). В этом Законе указано, какие именно действия предусмотрены в ходе конкретного мероприятия. Так, при контрольной закупке могут совершаться осмотр и эксперимент (ч. 3 ст. 67 Закона № 248-ФЗ). Что именно понимать под каждым контрольным действием, описано в гл. 14 указанного Закона.

Виды мероприятий в рамках того или иного вида контроля и перечень допустимых действий при каждом мероприятии определяются в положении о виде контроля (п. 4 ч. 5 ст. 3 Закона № 248-ФЗ). При этом мероприятия без взаимодействия не обязательно дополнительно указывать в таком положении (ч. 4 ст. 56 Закона № 248-ФЗ).

Так, согласно Положению о госконтроле (надзоре) в области защиты прав потребителей в ходе выездной проверки может проводиться, например, осмотр, экспертиза (п. 31 Положения). В этом Положении определены и мероприятия без взаимодействия.

При инспекционном визите, выездной проверке можно использовать средства дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязь (ч. 5 ст. 56 Закона № 248-ФЗ). Также дистанционно могут проводиться контрольная и мониторинговая закупки (ч. 2 ст. 67, ч. 2 ст. 68 названного Закона).

В ходе планового рейдового осмотра и плановой выездной проверки инспекторы Роспотребнадзора обязаны применять проверочные листы, составленные по утвержденной форме (п. 10 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844). Для подготовки рекомендую скачать эти проверочные листы, которые к вам относится, и ответить на все вопросы. Их можно скачать тут.

Но там более 400 страниц, это может потребовать обработку, чтобы отобрать те поверочные листы, которые касаются вас.

Важно следить за сроком проведения мероприятия. Его превышение является грубым нарушением требований к организации и осуществлению контроля (надзора) (п. 8 ч. 2 ст. 91 Закона № 248-ФЗ).

Решения, принятые по результатам мероприятия, проведенного с грубым нарушением, контрольный (надзорный) орган или суд отменят, в том числе по представлению (заявлению) прокурора (ч. 1 ст. 91 указанного Закона).

Независимо от того, выявлены ли нарушения при проведении мероприятия с взаимодействием, проверяющие должны составить акт контрольного (надзорного) мероприятия (ч. 2 ст. 87 Закона № 248-ФЗ). Типовые формы актов утверждены Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151.