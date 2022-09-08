Недостоверный адрес ООО, вас ликвидирует ФНС: что с этим делать?

Регистрирующий орган - налоговая инспекция

В случае если по результатам проведения проверки достоверности сведений, включенных в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), установлена недостоверность содержащихся в нем сведений о юридическом лице, предусмотренных пп. «в», «д» и (или) «л» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – «Закон № 129-ФЗ), регистрирующий орган (сейчас это ФНС) направляет юридическому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а также его учредителям (участникам) и лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени указанного юридического лица (в том числе по адресу электронной почты указанного юридического лица при наличии таких сведений в ЕГРЮЛ), соответствующее уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений.

Право проверять информацию, включенную или включаемую в ЕГРЮЛ, у налоговиков появилось с 01.01.2016, причем с учетом возражений, которые смогут представлять любые заинтересованные лица, а также пояснения и документы, представленных самой компанией. Регистратор вправе не только запрашивать объяснения и документы, но и проводить осмотр помещений, используемых под адрес. В случае выявления недостоверности сведений в регистрации может быть отказано. При поступлении возражений от заинтересованного лица относительно сведений о компании в ЕГРЮЛ либо по результатам собственной проверки регистратора последний вносит запись о недостоверности таких сведений и запрашивает мнение самой компании, у которой есть 30 дней, чтобы дать ответ.

В течение 30 дней с момента направления уведомления о недостоверности юридическое лицо обязано сообщить в регистрирующий орган в порядке, установленном Законом № 129-ФЗ, соответствующие сведения или представить документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности. Если мотивированного ответа в опровержение нет, запись о недостоверности сведений о компании остается в ЕГРЮЛ.

Почему мы выбрали в публикации информацию именно о недостоверности адреса? Дело в том, что, если в ЕГРЮЛ неверный адрес вышесказанное уведомление из ФНС может не прийти, так образуется плохая статистика, что фирмы исчезают из ЕГРЮЛ и даже не подозревает об этом. Конечно, могут быть и другие причины, когда ФНС запустит процедуру, это всегда отражается в документах. Именно поэтому, рекомендуется время от времени просматривать выписки с сайта ФНС, тем более, скачать выписку с сайта, заверенную ФНС, можно бесплатно. Хотя неуведомленние юридического лица является основанием для отмены решения регистрирующего органа, но это, чаще всего, нужно решать в судебном порядке. Кстати, по этому вопросу очень часто высказываются суды, есть обобщённая судебная практика.

В случае невыполнения юридическим лицом данной обязанности, а также в случае, если представленные юридическим лицом документы не свидетельствуют о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице (п. 6 ст. 11 Закона № 129-ФЗ).

В случае наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем 6 месяцев с момента внесения такой записи, юридическое лицо подлежит исключению из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ (пп. «б» п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ).

Использование недостоверного юридического адреса наряду с другими факторами может привести к принудительной ликвидации компании (п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»).

Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица (журнал «Вестник государственной регистрации»), в течение 3 дней с момента принятия такого решения.

Одновременно с решением должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ, с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.

Заявления должны быть мотивированными и могут быть направлены или представлены в регистрирующий орган в срок не позднее чем 3 месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. В таком случае решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ не принимается (п. п. 3, 4 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ, п. п. 1, 3 приказа ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@, разд. II Приложения № 2 к указанному приказу).

При этом юридическое лицо вправе обратиться в регистрирующий орган в целях изменения имеющихся в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение 6 месяцев с момента внесения в ЕГРЮЛ такой записи, то есть до начала процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ. Также юридическое лицо вправе в целях изменения имеющихся в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в ходе процедуры исключения его из ЕГРЮЛ представить в регистрирующий орган мотивированное заявление, которое является основанием для прекращения процедуры исключения из ЕГРЮЛ (п.п.3, 4 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ, Письмо Минфина России от 11.03.2019 № 03-12-13/15455).

Организация имеет право обжаловать решение регистрирующего органа о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации, если, по ее мнению, такое решение нарушает ее права (п. 1 ст. 25.1 Закона № 129-ФЗ).

Решение территориального регистрирующего органа о государственной регистрации может быть обжаловано в вышестоящий регистрирующий орган, а также в ФНС России путем подачи жалобы в порядке, установленном Законом № 129-ФЗ, и (или) обжаловано в судебном порядке (п.1 ст. 25.2 Закона № 129-ФЗ, п. 1 положения о ФНС, утв. постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506, постановление 18 арбитражного апелляционного суда от 17.12.2019 № 18АП-16379/2019, 18АП-16381/2019 по делу № А76-27057/2019).

Решение территориального регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации в общем случае может быть обжаловано в суд и (или) в ФНС России только после его обжалования в вышестоящий регистрирующий орган (абз. 2 п. 1 ст. 25.2 Закона № 129-ФЗ).

Решение, принятое вышестоящим регистрирующим органом по результатам рассмотрения жалобы на решение о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации, может быть обжаловано в ФНС России и (или) в суд. Решение, принятое ФНС России, обжалуется в судебном порядке (п. 2 ст. 25.2 Закона № 129-ФЗ).

Жалоба может быть представлена лично или через представителя непосредственно в регистрирующий орган, направлена по почте. Также жалоба может быть подана в электронном виде через сервис «Обратиться в ФНС России» или «Личный кабинет налогоплательщика», в таком случае она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (информация ФНС России).

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, восстанавливается вышестоящим регистрирующим органом или ФНС России (п. п. 2, 3 ст. 25.3 Закона № 129-ФЗ).

Судебное обжалование

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение 3 месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении ее прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).

Арбитражный суд, установив, что оспариваемые решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании решений и действий (бездействия) незаконными (ч. 2 ст. 201 АПК РФ).

Таким образом, организация может обжаловать правомерность действий регистрирующего органа по внесению в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений об адресе и потребовать исключения указанной записи из ЕГРЮЛ либо признания ее недействительной (незаконной) или внесения в ЕГРЮЛ записи о ее недействительности (например, постановления АС Волго-Вятского округа от 27.04.2018 № Ф01-1343/2018 по делу № А28-9627/2017, от 29.09.2020 № Ф01-12882/2020 по делу № А82-17932/2019, 2 Арбитражного апелляционного суда от 06.10.2020 № 02АП-5018/2020 по делу № А17-100/2020, АС Центрального округа от 26.10.2020 № Ф10-3888/2020 по делу № А48-13049/2019, п. 2.3 Обзора, направленного письмом ФНС России от 09.04.2020 № КВ-4-14/6053@).

Если организация после внесения записи о недостоверности обратилась в регистрирующий орган в целях изменения имеющихся в ЕГРЮЛ сведений об адресе, но в государственной регистрации изменений ей было отказано, то может быть обжаловано решение об отказе (ст. 23 Закона № 129-ФЗ, постановление 13 арбитражного апелляционного суда от 23.03.2021 № 13АП-38118/2020 по делу № А21-7523/2020).

Основания для признания недействительной записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ об адресе организации Законом № 129-ФЗ не установлены. Исходя из судебной практики ими могут быть, например:

нарушение порядка внесения записи о недостоверности, предусмотренного п. 6 ст. 11 Закона № 129-ФЗ в части направления (ненаправления) уведомления о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений (п. 2.5 Обзора, направленного письмом ФНС России от 29.03.2018 № ГД-4-14/5962@);

отсутствие в материалах дела доказательств, позволяющих прийти к выводу о том, что по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, юридическое лицо не находится и связь с ним по этому адресу невозможна (Постановления АС Северо-Кавказского округа от 06.04.2021 № Ф08-1917/2021 по делу № А32-27074/2020, АС Западно-Сибирского округа от 30.03.2021 № Ф04-54/2021 по делу № А67-2377/2020, п. 3.3 Обзора, направленного письмом ФНС России № КВ-4-14/6053@);

нарушение п. 4.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, а также положений приказа ФНС России № ММВ-7-14/72@, выразившееся в отсутствии каких-либо проверочных мероприятий (постановление 9 арбитражного апелляционного суда от 05.09.2018 по делу № А40-50137/18);

нарушение критериев относимости и допустимости доказательств, в частности протокола проведения осмотра объектов недвижимости (постановление АС Поволжского округа от 16.07.2018 № Ф06-35229/2018).

Кстати, формы, связанные с регистрацией, обновились, у нас есть публикация на сайте об этом.