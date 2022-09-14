Буддийская притча: кто ты?

Итак, притча, как бы ответили правильно, по существу или ещё хоть как-то?
«В американском аэропорту Кеннеди журналист проводил опрос на тему:
«Что по вашему мнению является самым отвратительным на свете?»
Люди отвечали разное: война, бедность, предательство, болезни..
В это время в зале находился дзэнский монах Сунг Сан. Журналист, увидев буддийское одеяние, задал вопрос монаху. А монах задал встречный вопрос:
— Кто вы?
— Я, Джон Смит.
— Нет, это имя, но кто Вы?
— Я телерепортёр такой-то компании..
— Нет. Это профессия, но кто Вы?
— Я человек, в конце концов!..
— Нет, это Ваш биологический вид, но кто вы?..
Репортёр наконец понял, что имел в виду монах и застыл с открытым ртом, так как ничего не мог сказать».
Монах заметил:
— Вот это и есть самое отвратительное на свете — не знать, кто ты есть.