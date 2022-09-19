Ошибки, а у кого их нет? Код поля 101 и исполнительное производство

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Вопрос экспертам

«...организация, перечисляя денежные средства по исполнительному листу за работника, ошибочно указала статус плательщика 08 в поле 101. Такая ошибка может иметь какие-либо последствия?»

Наш ответ

В случае некорректного указания кода взысканной суммы в реквизитах платежного поручения организация вправе отозвать распоряжение в порядке, предусмотренном п. 2.13 Положения № 762-П, до наступления безотзывности перевода денежных средств в соответствии с ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и направить в банк новое распоряжение (письмо Банка России № 45-1-2-ОЭ/18395).

Последствия, когда лицом нарушат порядок в этом случае и лицо не является должником по законодательству об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, представлении недостоверных сведений об имущественном положении должника, утрате исполнительного документа, несвоевременном отправлении исполнительного документа, влечет наложение судебным приставом-исполнителем административного штрафа по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ, там ответственность:

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Но до этого вряд ли дойдет, тем более, если вы уточните значение поля и все исправите. Дело в том, что существует обширная судебная практика споров с налоговой, когда делались ошибки в поле 101.

Вы не сообщили неверную информацию о должнике, не утратили исполнительный лист, т.е. состава административного правонарушения не образуется.

Такие ошибки относятся к наиболее «безболезненным», и в случае судебных разбирательств у налоговиков практически нет шансов на успех (см., например, постановления ФАС МО от 07.03.2007, 14.03.2007 № КА-А40/1391-07, от 07.08.2009 № КА-А41/7564-09, ФАС СЗО от 26.02.2008 по делу № А05-9318/2007, ФАС ВСО от 20.02.2007 № А33-13334/06-Ф02-353/07-С1, ФАС ВВО от 09.10.2006 по делу № А82-286/2006-14, от 17.10.2006 по делу № А29-13240/2005А, ФАС ПО от 08.04.2008 по делу № А55-13522/07). Не думаю, что у судебных приставов больше шансов, чем у налоговиков.

Суды отмечают, что неправильное указание в платежном поручении статуса налогоплательщика при верном оформлении остальных реквизитов не влияет на исполнение обязанности по уплате налога в установленный срок в соответствующий бюджет, следовательно, оснований для применения налоговых санкций нет. Главное, что денежные средства поступили в ФССП, ФНС.

Следует отметить, что арбитражные суды занимают сторону налогоплательщиков независимо от того, какой платеж последние перечисляют — налог (недоимку по налогу), пеню или штраф.

Вывод тут простой, если ошибка не привод к серьезным последствиям, её можно всегда исправить до того, как вас начнут привлекать к отвественности. Если же ошибка серьезная, которая привела к тому, что средства не поступили ФССП или в ФНС, либо ошибка в КБК, в расчетном счете или в наименовании получателя, то могут быть проблемы, но мы всегда говорим и пишем, что можно договориться, чтобы минимизировать риски.