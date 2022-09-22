Мобилизация или призыв: что делать?

Опубликован текст указа Президента РФ

Текст документа можно увидеть здесь.

Комментарии

Известней правозащитник и опытный юрист, кандидат юридических наук Павел Чиков комментирует и отвечает на вопросы (цитируем точно текст из телеграм-канала П.Чикова):

«Частые вопросы о мобилизации

Отвечаем на самые популярные из тех, которые поступают на нашу горячую линию по защите прав призывников и военнослужащих (http://t.me/army_help). Обращений уже больше тысячи.

Напомним, мобилизация касается граждан, пребывающих в запасе. Если гражданин еще не достиг 27 лет, не служил в армии и не получал военный билет — мобилизации он не подлежит. Подробнее о ней мы писали здесь и здесь.

Если будет частичная мобилизация, кого она затронет?

Мобилизация может быть объявлена на определённой территории либо в отношении определённых категорий военнообязанных. Подпадающие под мобилизацию граждане, не смогут выехать за пределы места жительства без разрешения военкомата.

Граждане, временно оказавшиеся на территории, попавшую под мобилизацию, должны иметь возможность уехать. Однако мобилизации в России никогда не объявлялась, поэтому неизвестно, как она будет проходить на практике.

Если человек проживает в другом городе, но стоит на воинском учете в другом?

По закону гражданин обязан стоять на воинском учете по месту жительства, пребывания или если нет регистрации — фактического проживания. Неисполнение этой обязанности может повлечь штраф по статье 21.5 КоАП РФ.

Полиция будет осуществлять розыск и при наличии законных оснований задерживать граждан, уклоняющихся от воинского учета, и доставлять их в служебные помещения органов внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении. Закон не позволяет сотрудникам доставлять граждан в военкоматы, но наделяет правом вручать направление для постановки на воинский учет по месту жительства или месту пребывания (п.3 ст. 4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).

Что будет, если не явиться в военкомат?

В случае объявления мобилизации граждане, имеющие мобилизационные предписания, обязаны самостоятельно явиться в указанные в них время и место без каких-либо дополнительных извещений (ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»). Вызвать в военкомат могут и по повестке, которую должны вручить гражданину лично в руки.

Неявка в этом случае повлечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей (статья 21.5 КоАП РФ).

Если повестка или мобилизационное предписание не вручены, обязанность явиться в военный комиссариат не возникает.

Если человек живет не в России, его могут призвать?

Если гражданин постоянно (в течение более 6 месяцев) проживает заграницей, в этом случае он должен сняться с воинского учёта и в связи с чем не будет подлежать призыву до возвращения в Россию с целью постоянного проживания.

По Закону для этого гражданину нужно лично явиться в военкомат за 2 недели до отъезда и сняться с учёта. В идеале предоставить документы, подтверждающие переезд, но закон не возлагает такой обязанности. Это может быть что угодно — договор найма жилья, договор с места работы/учебы, ВНЖ, билеты или приглашение на работу«.

Также были внесены поправки в УК РФ и в КоАП РФ, комментарии правозащитника:

«Поправками вводится целый набор новых статей УК РФ: „Добровольная сдача в плен“ (статья 352.1) и „Мародерство“ (статья 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии.

В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления „в период мобилизации или военного положения, в военное время“ (статья 63)».

И специально для призывников, т.е. лиц, младше 27 лет при оподленных условиях специально указывается:

«Предлагаемые изменения не вводят уголовную ответственность для лиц, которые состоят в запасе и без законных оснований не являются по повесткам на военные сборы или для мобилизации. В этом случае наступает только административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 3000 рублей (ст.21.5 КоАП РФ)».

То есть статус призывников пока не меняется по сути. Только статус лиц, состоящих в запасе, резервистов.

Мы будем следить за развитием событий.