Обзоры для бухгалтера

В «Трибуне» обсуждают мобилизацию, секреты сотрудников, самозанятых-бывших работников, роботов и психологию манипуляций

В «Клерке» можно не только читать чужие тексты, но и создавать свои — в «Трибуне». Это сервис персональных блогов. Редакция подготовила обзор самых интересных постов блогеров «Трибуны» за эту неделю.

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В «Трибуне» обсуждают мобилизацию, секреты сотрудников, самозанятых-бывших работников, роботов и психологию манипуляций
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
Что такое Трибуна

«Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени, чтобы поделиться историей или экспертным мнением, обсудить новости.

В «Трибуне» нет (или почти нет — Роскомнадзор не дремлет) модерации. Мы оставляем за собой право подправить заголовок или изменить картинку (но только, чтобы ваш пост стал еще лучше).

Ваш текст появится в ленте. Допустимо писать на любые темы, но без рекламы. Важные и интересные посты по налогам, учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» продвигает на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Если вы соблюдаете правила — ваш пост увидят все читатели «Клерка», а не только подписчики.

Внимание, внимание❗ Мы решили каждый месяц поощрять лучшего блогера подпиской «Клерк.Премиум» на полгода. У вас еще есть время написать самый крутой пост❗

 

Ну а пока редакция «Клерка» отобрала 10 самых интересных постов «Трибуны» за эту неделю. Вот наш рейтинг.

1. Мобилизация или призыв: что делать?

Автор: Александр42

О чем текст: конечно о том, что сегодня волнует каждого в России — частичной мобилизации.

Чем хорош: отвечает на самые частые вопросы — кого затронет, что будет, если не идти в военкомат, могут ли призвать тех, кто сейчас находится за границей и др. Набрал более 20 тысяч просмотров.

2. Секрет на миллион о любом физлице

Автор: Ольга Ульянова аудитор

О чем текст: принимая на работу нового сотрудника, хочется узнать о нем как можно больше. Автор рассказывает, как это сделать.

Чем хорош: объясняет, что именно и в каких открытых источниках можно узнать о будущем сотруднике. Например, можно проверить диплом или удостовериться, что человек не лишен водительских прав. Кстати, автор советует пользоваться ее советами не только работодателям, но и девушкам, находящимся в поиске жениха. О будущем муже стоит разузнать подробности.

3. Может ли бывший работник-самозанятый продавать товары своему бывшему работодателю

Автор: anischenko_av

О чем текст: самозанятых стало очень много, их число растет каждый день. Иногда компания или ИП хотят сотрудничать с бывшим работником, который стал самозанятым. Можно ли, например, купить у него товар? На этот вопрос подробно отвечает автор.

Чем хорош: четко разъяснено в чем отличие услуги, работы и товара с точки зрения законодательства. Почему оказывать услуги бывший сотрудник, ставший самозанятым, организации не может, а вот купить у него товар закон позволяет. А, главное, автор поясняет позицию ФНС по этому вопросы и почему она не верна. Читатели оставили 35 комментариев к теме, некоторым статья показалась не совсем понятной — прочитайте ее и составьте свое мнение.

4. Роботы заменят бухгалтеров

Автор: infocloudsu

О чем текст: тема уже становится классикой — противостояние бухгалтера и искуственного интеллекта. Что будет, если бухгалтерию роботизируют?

Чем хорош: задевает чувствительные струны бухгалтерской души, заставляет подумать о повышении квалификации или даже переобучении. Хотя некоторые статистические данные читателей смущают:

5. Налоговые льготы для пенсионеров

Автор: Мария Башмакова

О чем текст: перечисляются льготы, положенные пенсионерам при обращении в суд, вывозе мусора, на проезд и другие.

Чем хорош: можно узнать что-то новое, например, жителям каких регионов доступны льготные авиабилеты.

6. «Я манипулирую тобой. Методы противодействия скрытому влиянию» Никиты Непряхина. По полочкам разложил

Автор: igotosochi

О чем текст: разбор книги о манипуляциях и способах их преодоления. Пригодится и на работе, и, как говорится, в личной жизни.

Чем хорош: написано просто, понятно и с юмором. Это с одной стороны обзор книги, с другой — личное мнение автора статьи, его оценка и выводы. Интересно, что обычно автор пишет об инвестициях, а вовсе не о литературе.

7. Кому это все надо, или как заставить выполнять работу, которую никто выполнять не хочет?

Автор: Бухонин Юрий

О чем текст: если ваши сотрудники отлынивают от работы и не понимают зачем им работать в связке с другими отделами («а что нам за это будет?») или того хуже — постоянно с ними враждуют, то эта статья для вас.

Чем хорош: автор в статье и в блоге в целом рассказывает, как выстраивать внутренние процессы и взаимодйествие сотрудников между собой и руководством. Причем, оказывается, добиться высоких результатов можно не только методом кнута.

8. Взаимозависимые лица: как соблюдать безопасные границы?

Автор: Светлана Беляева

О чем текст: налоговики некоторые сделки рассматривают буквально под лупой. Купили вы что-то у организации, где ваш директор — учредитель и тут же вас заподозрили в заимозависимости и незаконной оптимизации. Автор рассказывает о признаках взаимозависимости, критериях оценки, применяемых ФНС, и разбирает для каких сделок, что важно предусмотреть, чтобы не оказаться под подозрением.

Чем хорош: статья написана структурированно и подробно. Видно руку мастера. Есть отсылки к нормативке, примеры и судебная практика. Автор также дает советы по снижению налоговых рисков и поясняет, что взаимозависимость сама по себе не является нарушением.

9. Верховный суд предлагает взыскивать с граждан долги по налогам без суда

Автор: Frank Media

О чем текст: краткий обзор законопроекта, по которому налоговики смогут подавать документы на взыскание долга по налогам напрямую приставам.

Чем хорош: автор регулярно размещает важные новости в своем блоге. В этом случае работает принцип «предупрежден — значит вооружен». Ведь в случае принятии проекта, граждане смогут оспорить долг, только своевременно направив возражения в ФНС. Тогда спор будет разбираться в суде. Иначе приставы просто спишут деньги с личного счета.

10. «Веер возможностей» и бизнес-процессы

Автор: Светлана Покровская

О чем текст: автор рассказывает о личном опыте перестройке работы бизнеса, когда грянул кризис и нужно было перепрофилировать компанию, используя ограниченные ресурсы. А еще благодарит за своевременную помощь «Клерк» и книгу о построении бизнес-моделей.

Чем хорош: всегда интересно почитать о том, как сам автор пережил ту или иную ситуацию и как из нее вышел. Например, компания Светланы вела несколько направлений по обслуживанию турбизнеса (от обучения руководителей до бухсопровождения), но пришлось превращать ее в бухгалтерский аутсорсинг. Автор научилась планировать задачи, чтобы все успевать и делать вовремя. Как она этого добилась, можно узнать из статьи и всего блога.

 

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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансия дня

Главный бухгалтер в Клерк — Краснодар, полный рабочий день.

Комфортные условия труда (оборудованное рабочее пространство, столовая зона, чай, кофе, корпоративные мероприятия). Отсутствие дресс-кода.

Вакансии за 23 сентября

  1. Бухгалтер на отчётность в ООО «Бухгалтер-групп» (Бухгалтерское сопровождение)
    от 40 000 до 60 000, Ижевск, полный рабочий день
  2. от 40 000 до 60 000, Ростов-на-Дону, 2 дня в неделю
  3. от 100 000, график в формате работы как с личными присутствием, так и удаленно
  4. от 40 000 до 60 000, Москва, возможна частично удаленная работа
  5. Ведущий бухгалтер в Строительный инвестиционный холдинг
    120 000, Москва, полный рабочий день
  6. от 100 000, Санкт-Петербург, полный рабочий день
  7. от 100 000, Краснодар, полный рабочий день
  8. от 80 000 до 100 000, Москва, полный рабочий день
  9. Бухгалтер по работе с маркетплейсами (отчеты по комиссионерам) в Поревит
    от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  10. от 80 000 до 100 000, Москва
  11. от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  12. от 40 000 до 60 000, Санкт-Петербург, полный рабочий день

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