В «Трибуне» обсуждают мобилизацию, секреты сотрудников, самозанятых-бывших работников, роботов и психологию манипуляций

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Ну а пока редакция «Клерка» отобрала 10 самых интересных постов «Трибуны» за эту неделю. Вот наш рейтинг.

1. Мобилизация или призыв: что делать? Автор: Александр42 О чем текст: конечно о том, что сегодня волнует каждого в России — частичной мобилизации. Чем хорош: отвечает на самые частые вопросы — кого затронет, что будет, если не идти в военкомат, могут ли призвать тех, кто сейчас находится за границей и др. Набрал более 20 тысяч просмотров.

2. Секрет на миллион о любом физлице Автор: Ольга Ульянова аудитор О чем текст: принимая на работу нового сотрудника, хочется узнать о нем как можно больше. Автор рассказывает, как это сделать. Чем хорош: объясняет, что именно и в каких открытых источниках можно узнать о будущем сотруднике. Например, можно проверить диплом или удостовериться, что человек не лишен водительских прав. Кстати, автор советует пользоваться ее советами не только работодателям, но и девушкам, находящимся в поиске жениха. О будущем муже стоит разузнать подробности.

3. Может ли бывший работник-самозанятый продавать товары своему бывшему работодателю Автор: anischenko_av О чем текст: самозанятых стало очень много, их число растет каждый день. Иногда компания или ИП хотят сотрудничать с бывшим работником, который стал самозанятым. Можно ли, например, купить у него товар? На этот вопрос подробно отвечает автор. Чем хорош: четко разъяснено в чем отличие услуги, работы и товара с точки зрения законодательства. Почему оказывать услуги бывший сотрудник, ставший самозанятым, организации не может, а вот купить у него товар закон позволяет. А, главное, автор поясняет позицию ФНС по этому вопросы и почему она не верна. Читатели оставили 35 комментариев к теме, некоторым статья показалась не совсем понятной — прочитайте ее и составьте свое мнение.

4. Роботы заменят бухгалтеров Автор: infocloudsu О чем текст: тема уже становится классикой — противостояние бухгалтера и искуственного интеллекта. Что будет, если бухгалтерию роботизируют? Чем хорош: задевает чувствительные струны бухгалтерской души, заставляет подумать о повышении квалификации или даже переобучении. Хотя некоторые статистические данные читателей смущают:

5. Налоговые льготы для пенсионеров Автор: Мария Башмакова О чем текст: перечисляются льготы, положенные пенсионерам при обращении в суд, вывозе мусора, на проезд и другие. Чем хорош: можно узнать что-то новое, например, жителям каких регионов доступны льготные авиабилеты.

6. «Я манипулирую тобой. Методы противодействия скрытому влиянию» Никиты Непряхина. По полочкам разложил Автор: igotosochi О чем текст: разбор книги о манипуляциях и способах их преодоления. Пригодится и на работе, и, как говорится, в личной жизни. Чем хорош: написано просто, понятно и с юмором. Это с одной стороны обзор книги, с другой — личное мнение автора статьи, его оценка и выводы. Интересно, что обычно автор пишет об инвестициях, а вовсе не о литературе.

7. Кому это все надо, или как заставить выполнять работу, которую никто выполнять не хочет? Автор: Бухонин Юрий О чем текст: если ваши сотрудники отлынивают от работы и не понимают зачем им работать в связке с другими отделами («а что нам за это будет?») или того хуже — постоянно с ними враждуют, то эта статья для вас. Чем хорош: автор в статье и в блоге в целом рассказывает, как выстраивать внутренние процессы и взаимодйествие сотрудников между собой и руководством. Причем, оказывается, добиться высоких результатов можно не только методом кнута.

8. Взаимозависимые лица: как соблюдать безопасные границы? Автор: Светлана Беляева О чем текст: налоговики некоторые сделки рассматривают буквально под лупой. Купили вы что-то у организации, где ваш директор — учредитель и тут же вас заподозрили в заимозависимости и незаконной оптимизации. Автор рассказывает о признаках взаимозависимости, критериях оценки, применяемых ФНС, и разбирает для каких сделок, что важно предусмотреть, чтобы не оказаться под подозрением. Чем хорош: статья написана структурированно и подробно. Видно руку мастера. Есть отсылки к нормативке, примеры и судебная практика. Автор также дает советы по снижению налоговых рисков и поясняет, что взаимозависимость сама по себе не является нарушением.

9. Верховный суд предлагает взыскивать с граждан долги по налогам без суда Автор: Frank Media О чем текст: краткий обзор законопроекта, по которому налоговики смогут подавать документы на взыскание долга по налогам напрямую приставам. Чем хорош: автор регулярно размещает важные новости в своем блоге. В этом случае работает принцип «предупрежден — значит вооружен». Ведь в случае принятии проекта, граждане смогут оспорить долг, только своевременно направив возражения в ФНС. Тогда спор будет разбираться в суде. Иначе приставы просто спишут деньги с личного счета.