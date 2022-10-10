Новые правила ГК РФ об обороте недвижимости

С 1 сентября 2022 г. вступили в силу главы Гражданского кодекса РФ (см. главы 6.1, 17.1 ГК РФ) о недвижимости и правах на здания, сооружения, недострой, помещения и машино-места.

Изменения ГК РФ в основном отражают позиции судов и некоторые отраслевые правила. В нем закрепили, в частности, следующие положения:

здания и сооружения создают в результате строительства. Также их можно образовать путем, например, раздела здания, сооружения или единого недвижимого комплекса;

помещения, которые нужны для обслуживания других помещений в здании или сооружении, — это общее имущество. Его нельзя вводить в оборот как отдельную недвижимость. Исключение — случай, когда помещение можно использовать обособленно и за его передачу в пользование третьим лицам проголосовали 2/3 собственников помещений и машино-мест;

в здании или сооружении можно образовать минимум 2 помещения и (или) машино-места;

обременения исходной недвижимости затрагивают все объекты, которые из нее образовали. Иное может предусматривать ГК РФ или соглашение собственника первоначального объекта с бенефициаром обременения;

собственник здания или сооружения, которому вопреки общему правилу нельзя пользоваться чужой землей под его имуществом, может это делать только для доступа к нему;

собственник помещения или машино-места не вправе использовать их способами, которые нарушают права и законные интересы собственников других таких объектов в том же здании или сооружении.

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 № 185-ФЗ.