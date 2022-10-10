«Дачная амнистия» продлена до 2031 г. Порядок оформления земли в собственность упростили

Законами был изменён Земельный кодекс РФ (ЗК РФ), законодательство о нотариате, о государственной регистрации недвижимости. Причем первоначально планировалось, что закон об изменении ЗК РФ вступил в силу 1 сентября 2022 г., но сейчас дата вступления в силу закона была изменена на 1 июля 2022 г. , в том числе выступили в силу следующие новеллы закона:

образовать земельный участок, занятый многоквартирным домом и входящими в его состав объектами, можно на основании схемы расположения участка. Подготовить этот документ проще и дешевле, чем проект межевания территории. До утверждения схема должна пройти общественное обсуждение или публичные слушания;

срок дачной амнистии продлен до 1 марта 2031 г. (до этого был 2026 г.). «Дачная амнистия» — это механизм, позволяющий в упрощенном порядке опомниться права не садовые (дачные) дома, пристройки к ним и т.п.;

(до этого был 2026 г.). «Дачная амнистия» — это механизм, позволяющий в упрощенном порядке опомниться права не садовые (дачные) дома, пристройки к ним и т.п.; предусмотрен административный механизм оформления гражданами в собственность домов, возведенных до 14 мая 1998 года, и земли под ними, если правоустанавливающих документов на указанные объекты нет;

и земли под ними, если правоустанавливающих документов на указанные объекты нет; участки, которые были предоставлены до 30 октября 2001 г. гражданам на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, автоматически считаются их собственностью. Нововведение поможет, в частности, в ситуации, когда наследодатель при жизни не стал оформлять право собственности;

с 29 июня 2022 г. ушла в прошлое специальная надпись на договоре, которая подтверждала регистрацию сделки и возникших в ее результате прав и обременений. Теперь регистрацию прав и сделок подтверждает только один документ — выписка из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).

Документы: Федеральный закон от 28.06.2022 № 185-ФЗ. Федеральный закон от 30.12.2021 № 478-ФЗ., Федеральный закон от 30.12.2021 № 449-ФЗ.