Платежные системы

ЦБ РФ зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд»

Согласно данным на сайте платежной системы, она предназначена для отправлений переводов за рубеж и внутри РФ. Прием и выдача переводов осуществляются в рублях и долларах США

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ЦБ РФ зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд»
Иллюстрация: Yan Krukov/pexels

Как сообщает Интерфакс:

Москва. 31 октября. Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд», следует из информации на сайте регулятора.

Ее оператором является НКО «Инкахран». «Интерфакс» направил запрос в компанию.

Согласно данным на сайте платежной системы, она предназначена для отправлений переводов за рубеж и внутри РФ. Перечень стран, в которые можно отправить денежные средства, будет опубликован на сайте. Прием и выдача переводов осуществляются в рублях и долларах США.

«Астрасенд» стала второй платежной системой, зарегистрированной в 2022 году. Первую систему «Хелло» ЦБ внес в список в апреле этого года.

«Инкахран» – частная компания по оказанию услуг в сфере наличного денежного обращения. Уставный капитал компании составляет 539,1 млн руб. Акционером с 2015 года является Московский кредитный банк.

28 октября 2022 г. глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России ведет работу с зарубежными партнерами, чтобы выпустить альтернативу карте «Мир», с помощью которой россияне будут расплачиваться за рубежом. Эта работа идет на фоне прекращения действия международных платежных систем Visa и Mastercard в России и отказа зарубежных банков работать с платежной системой «Мир». В середине сентября Министерство финансов США предупредило, что против банков, которые будут поддерживать работу с российской платежной системой, могут быть введены санкции.

Данная система используется в том числе при сотрудничестве в торговле РФ с Ираном.

Александр42
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