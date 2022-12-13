Мобилизация

Минобрнауки: все доктора и кандидаты наук в университетах получили бронь от мобилизации

Все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании профильного комитета Совета Федерации.

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Минобрнауки: все доктора и кандидаты наук в университетах получили бронь от мобилизации

Все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании профильного комитета Совета Федерации. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС.

По словам В.Фалькова, университеты воспользовались «механизмом бронирования», который прописан в законе.

«Мы сейчас заслушали все 120 университетов за семь дней, всем задавали вопросы, и ни в одном университете это проблемой не является, – рассказал министр. – Все воспользовались, особенно заранее, институтом бронирования. Уж квалифицированные кадры, все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены».

По мнению В.Фалькова, «специально каких-то механизмов дополнительно не требуется».

Как передает ТАСС, на заседании комитета был поднят вопрос об отсрочке или освобождении от призыва кандидатов и докторов наук «в целях сохранения научного потенциала» России. Соответствующая законодательная инициатива уже находится на рассмотрении, уточняет агентство без указания автора заявления.

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Мобилизация

Минобрнауки: все доктора и кандидаты наук в университетах получили бронь от мобилизации

Все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании профильного комитета Совета Федерации.

Минобрнауки: все доктора и кандидаты наук в университетах получили бронь от мобилизации

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