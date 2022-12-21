Электронная подпись: внедрение МЧД вновь отложено вступившим с силу законом

У нас на форуме клерка очень часто обсуждаются вопросы об электронном документообороте, в том числе о сертификатах по ЭЦП для руководителей и работников.

19 декабря 2022 г. опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Скорректирован в очередной раз Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Представители организаций и ИП могут использовать квалифицированную ЭП с указанием в качестве владельца гражданина, который не уполномочен действовать от имени организации или ИП без доверенности. Законом уточнено, что это можно делать без представления доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде до 31 августа 2023 г. Ранее эта норма действовала до конца 2022 г.

Напомним, что с 1 января 2022 г. должны были вступить в силу поправки в закон об электронной подписи (от 06.04.2011 № 63-ФЗ), внесенные законом от 27.12.2019 № 476-ФЗ. Данные нормы содержат правовые основы для использования квалифицированной электронной подписи при участии в правоотношениях физических лиц и ИП, а также МЧД для подтверждения полномочий в электронном виде.

В начале текущего года в эти положения были внесены поправки, которые смягчили переход на новые правила применения электронных подписей и установили в течение 2022 года (до 1 января 2023 года) добровольный характер использования МЧД. За это время информационные системы всех участников ЭДО должны быть подготовлены к работе с новой формой электронной доверенности в машиночитаемом виде.

Теперь решение о продлении до 31 августа 2023 года периода по переходу организаций и ИП на обязательное применение МЧД закреплено в принятых ранее законах (от 27.12.2019 № 476-ФЗ и от 30.12.2021 № 443-ФЗ).

Таким образом, пока действует прежний порядок работы с ЭЦП.

Одна из дискуссий на форуме можно увидеть здесь.