Особенности привлечения к ответственности за нарушения валютного законодательства в 2023 г.: разъяснения ФНС и ФТС

К резиденту, который не выполнил требования валютного законодательства в связи с ограничительными мерами со стороны недружественных иностранных государств, не применяется административная ответственность, установленная ч. 1, 4, 4.1, 4.3, 5, 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ. Положение распространяется на правоотношения, возникшие c 23 февраля 2022 г. по 31 декабря 2023 г.

ФНС России разъяснила вопросы, связанные с нарушениями резидентами валютного законодательства РФ, которые совершены в связи с введенными санкциями. В частности, лицо нельзя признать виновным в административном правонарушении, если у него не было возможности соблюдать требования валютного законодательства, о чем в том числе может свидетельствовать применение иностранными государствами ограничительных мер. При этом важно, что такое лицо приняло все зависящие от него меры по соблюдению данных требований.

Обращаем ваше внимание на то, что логика, изложенная в письме ФНС России от 01.07.2022 № ШЮ-4-17/8337@ может быть использована не только по вышеуказанным составам но другим статья и частям КоАП РФ, ФНС РФ, в частности отметила:

Согласно Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 02.04.2009 № 486-О-О, ответственность за неисполнение требований валютного законодательства должна рассматриваться во взаимосвязи с положениями статьи 1.5 и части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), которые предусматривают, что административная ответственность может применяться лишь при условии наличия возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, когда резидентом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Таким образом, лицо не может признаваться виновным в совершении административного правонарушения, если у него отсутствовала возможность для соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации, о чем в том числе может свидетельствовать применение ограничительных мер экстерриториального характера со стороны иностранных государств, и таким лицом были предприняты все зависящие от него меры по соблюдению таких требований. При этом отсутствие вины резидента в нарушении валютного законодательства Российской Федерации свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении. В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ резидент вправе представить любые доказательства, свидетельствующие об отсутствии в его действиях вины в совершенном нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации, в том числе об отсутствии возможности для соблюдения таких требований и о принятых мерах по их соблюдению.

Федеральная таможенная служба РФ (ФТС России) дала разъяснения по вопросу привлечения к административной ответственности за правонарушения по ч. 4, 5 ст. 15.25 КоАП РФ в условиях внешнего санкционного давления.

Чтобы подтвердить отсутствие в своих действиях вины, участник ВЭД вправе представить любые доказательства того, что он принял все меры по соблюдению требований валютного законодательства в условиях введения санкций. Так, он может представить в таможенный орган доказательства невозможности:

исполнить обязательства по внешнеторговому контракту;

использовать альтернативный способ исполнения встречных обязательств по контракту, например осуществить бартерные сделки;

зачислить денежные средства на счета в банке, отличном от уполномоченного банка.

Нормативно-правовые акты и информация: