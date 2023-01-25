Налоговый контроль: истребование документов ФНС (ст.ст. 93, 93.1 НК РФ)

Порядок истребования документов налоговым органом

ФНС вправе истребовать у вас документы, необходимые для проведения проверки (в том числе выездной) в отношении вас, касающиеся иного проверяемого лица, а также относительно конкретной сделки вне рамок налоговой проверки. Последние два случая на практике применяются нечасто, поэтому в данном материале не рассматриваются.

Как передается требование ФНС?

Требование о представлении документов может быть вручено вам несколькими способами, в частности лично, по почте, через личный кабинет налогоплательщика при наличии у вас доступа к нему. В требовании будет указано, какие документы вы должны представить для проверки, а также в какой срок вы должны это сделать (п. 4 ст. 31, п. 12 ст. 89, п. 1 ст. 93, п. п. 1, 2 ст. 93.1 НК РФ; пп. 12 п. 6 Приложения к Приказу ФНС России от 22.08.2017 №ММВ-7-17/617@).

Когда можно не представлять документы по требованию?

Вы не обязаны представлять документы в налоговую инспекцию, в частности (п. 2 ст. 88, абз. 2 п. 1, п. 5 ст. 93 НК РФ):

по истечении 3 месяцев со дня представления декларации;

если закон не обязывает вас их составлять или иметь;

если требование вручено способом, не предусмотренным налоговым законодательством, в том числе вручено лицу, не являющемуся вашим представителем;

если документы были представлены вами в налоговый орган ранее, вы направили в инспекцию соответствующее уведомление.

Существует также позиция, что налоговый орган вправе истребовать любые документы, содержащие информацию для целей налогового контроля, в том числе не предусмотренные налоговым и бухгалтерским законодательством (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.03.2021 № Ф05-2664/2021 по делу № А40-49530/2020).

Налоговые органы вправе повторно истребовать у вас ранее представленные документы, если вы передавали их в виде подлинников, которые затем вам вернули, а также если налоговый орган утратил представленные вами документы вследствие обстоятельств непреодолимой силы (п. 5 ст. 93 НК РФ).

Порядок представления документов по требованию налогового органа

Требуемые документы можно представить на бумажном носителе или в электронном виде. На бумажном носителе документы подаются лично (через представителя) или направляются по почте. В электронном виде документы можно направить, в частности, через личный кабинет налогоплательщика (п. 2 ст. 93 НК РФ; пп. 3 п. 7 Приложения к Приказу № ММВ-7-17/617@).

Для подтверждения того, что все документы представлены в налоговый орган в полном объеме и в установленный срок, подготовьте опись (сопроводительное письмо), в котором перечислите представляемые документы и их реквизиты.

Если вы направляете документы по почте, то желательно делать это почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Опись и уведомление будут доказательством того, что инспекция получила затребованные документы.

Документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) по установленным форматам (абз. 4 п. 2 ст. 93 НК РФ).

В случае представления документов в электронной форме они должны быть заверены усиленной электронной подписью и могут быть переданы через личный кабинет налогоплательщика (абз. 5 п. 2 ст. 93 НК РФ; п. 24 Приложения к Приказу № ММВ-7-17/617@).

Налоговый орган (должностные лица) не вправе требовать нотариального удостоверения представляемых копий документов, если иное не предусмотрено законодательством РФ. При необходимости налоговый орган вправе ознакомиться с подлинниками ваших документов, в том числе с теми, копии которых вы передали (абз. 7 п. 2 ст. 93, абз. 3 п. 12 ст. 89 НК РФ).

Судебная практика по ст. 93.1. НК РФ в пользу налогоплательщика

Инспекция не сможет истребовать документы (информацию), если в требовании, направленном вне рамок проверки, не указаны сведения о конкретной сделке.

В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 24.12.2021 №Ф05-32213/2021 по делу № А40-20258/2021, которым было признано решении налогового органа незаконным было отмечено:

В соответствии с п. 2 ст. 93.1 НК РФ (вне рамок налоговой проверки) налоговые органы вправе истребовать только те документы (информацию), которые касаются конкретной сделки, в то время как в направленном Требовании информация о конкретной сделке отсутствовала, в Требовании не были указаны идентификационные данные конкретных сделок (номера и даты договоров), сведения по которым следовало представить в налоговый орган. Кроме того, запрос документов и информации по всем договорам с физическими лицами за продолжительный период времени не может расцениваться как запрос о конкретной сделке.

В постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.01.2020 № Ф09-9127/19 по делу № А76-15894/2019, отменившим незаконное решение ФНС, было указано:

Таким образом, требование, возлагающее обязанность по представлению документов без обоснования причины истребования документов и сведений, позволяющих идентифицировать конкретную сделку, в отношении которой истребуются документы, нарушает право лица исполнять только законные требования налогового органа. С учетом установленного, суды пришли к верному выводу о несоответствии требования инспекции от 06.12.2018 № 204 п. 2 ст. 93.1 НК, что послужило основанием для отказа от его исполнения.

Срок представления документов по требованию налогового органа

Вы должны представить требуемые документы в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования (ст. 6.1, п. 3 ст. 93 НК РФ).

Если вы не можете уложиться в отведенный срок, то не позднее чем на следующий день со дня получения требования представьте в налоговый орган уведомление об этом. Уведомление можно направить, в частности, в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (п. 3 ст. 93 НК РФ). Форма уведомления о невозможности представления в установленные сроки документов (информации) введена в действие 09.06.2019 приказом ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@.

В форме выделены три раздела, которые соответствуют ситуации, когда организация налогоплательщика или ИП:

просит продлить срок подачи сведений;

сообщает о том, что запрошенных данных нет;

информирует, что документы уже подавались.

В любом случае лучше начинать готовить запрошенные документы сразу после получения требования. Чем больше истребованных документов вы представите вовремя, тем ниже будет штраф, который взыскивается при просрочке за каждый непредставленный документ (п. 4 ст. 93, п. 6 ст. 93.1, п. 1 ст. 126, ст. 129.1 НК РФ).

Примеры вопрос и ответов на форуме клерка

Пример вопроса и ответа на форуме направления требования налогоплательщику, вне рамок налоговой проверки: https://club.klerk.ru/t/trebovnie-o-predostavlenii-dokumentov-v-sootvetstvii-s-punktom-2-abzaczem-vtorym-p-5-st-93-1/812918 Пример набавления требования ФНС в связи с невыплатой зарплаты наемному директору, который не является участником ООО: https://club.klerk.ru/t/trebovanie-iz-nalogovoj-zarplata-direktora/772127/3 Пример направления требования налоговым органом “вне рамок нулевого контроля”: https://club.klerk.ru/t/vne-ramok-nalogovogo-kontrolya/767435/3

Выводы