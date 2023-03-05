Плата «за грязь»: декларацию за 2022 г. можно подать по старой форме до 10.03.2023

Не позднее 10 марта 2023 г. (см. п. 8 ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об охране окружающей среды») нужно сдать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год.

Несмотря на то что 1 марта 2023 г. вступает в силу приказ с новой формой отчетности (см. приказ Минприроды России от 21.09.2022 № 624), Минприроды пояснило: за 2022 г. подать можно и прежнюю форму.

Это возможно потому, что в 2022 году еще не действовали новшества о плате за размещение побочных продуктов производства, из-за которых пришлось изменять отчетность.

Прежняя форма сейчас функционирует в личном кабинете природопользователя. После 10 марта 2023 г. личный кабинет также скорректируют (письмо Минприроды России от 03.02.2023 № 19-44/4100 «О представлении декларации о плате за негативное воздействие»).

Документ: Письмо Минприроды России от 03.02.2023 № 19-44/4100