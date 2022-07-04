Бухгалтерия для небухгалтеров: предрелиз книги

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах.

Очередной выпуск ликбеза вышел и сегодня, но хочу еще поделиться важной для меня новостью. Я написал книгу. Это не первая моя книга: были еще три, но первая не в формате научной монографии, а написанная нормальным русским языком для широкого круга читателей.

Для кого и о чем эта книга

Бухгалтерский учет — скучная штука, навязанная государством. Им занимаются нервные тетки, задача которых — оберегать предпринимателя от налоговой и делать платежки для банка. Бизнесу приходится содержать этих агентов государства за свой счет, а ведь на эти деньги можно было нанять больше продавцов или рабочих. Вот типичное представление российского предпринимателя о бухгалтерии.

На самом деле, бухгалтерия ведется не для налоговой, а для бизнеса. Правильно настроенный бухгалтерский учет — главная система поддержки принятия управленческих решений. Но об этом мало кто из предпринимателей догадывается, а главбухи не спешат рассказывать им, какую пользу можно извлечь из бухгалтерских данных. Проще эксплуатировать сложившийся образ, и не взваливать на себя лишнюю работу. Да и с интерпретацией бухгалтерской информации у бухгалтеров обычно проблемы.

Даже если предприниматель понимает настоящую ценность бухгалтерии и хочет разобраться в учете, это не так-то просто сделать. Большинство учебников по бухгалтерскому учету написаны в расчете на бухгалтеров. Но ведь учет ведется не для них, а для тех, кто пользуется результатами их труда. Поэтому я и решил написать книгу, в которой на понятном языке объясняю, зачем нужен бухгалтерский учет, какую информацию можно извлечь из него и как сделать бухгалтерию полезной для бизнеса.

Это не классический учебник по бухучету, а пособие для руководителя, который хочет понимать главбуха без словаря и ставить перед ним правильные задачи. Для бухгалтера книга тоже будет полезной: в ней я освещаю нюансы организации бухучета, до которых часто не доходят руки в ежедневной рутине. Важно, чтобы обе стороны четко осознавали, что бухгалтерия должна не только заниматься налогами и отчетами, а еще и помогать предпринимателю больше зарабатывать.

Почему только сейчас

Идея выпустить такой учебник появилась у меня еще 3,5 года назад, когда я завел телеграм-канал. У меня был опыт написания трех научных монографий, и понимание, что сразу родить текст не получится — к цели надо идти маленькими шажками. Я регулярно писал посты в канал, в нем появились рубрики, а в голове постепенно стала выстраиваться будущая структура книги.

К осени прошлого года я понял, что большая часть материала уже есть. Пора переходить к работе над книгой. Оставалось определиться с форматом. И тут я прочитал «Хулиномику». С ее автором Алексеем Марковым мы общались и раньше, я читал его телеграм-канал, но до главного бестселлера все как-то не добирался. Стало понятно, что я пытаюсь сделать что-то очень похожее: простым языком с юмором объяснить сложные штуки, которые люди не хотят изучать из-за их кажущейся сложности. Пример тезки меня вдохновил, и с ноября по май по выходным скелет книги стал обрастать текстом.

Предисловие Маркова

Марков сильно ускорил мой путь в редакцию, а кроме этого стал первым читателем книги и написал предисловие к ней. Так что сегодня слово ему, а свое введение опубликую ближе к выходу книги. Напоминаю, что Алексей — автор классической цитаты: «Бухгалтерия — зло и говно, а финансы — добро и Порш Кайенн», поэтому через призму его восприятия книга выглядит не совсем так, как задумал ее автор 😃

«Мне как-то довелось поработать финансовым директором швейной фабрики. Самое забавное было то, что к бухгалтерии меня так и не подпустили. Не барское это дело. Продавай, ищи деньги, придумывай отчетность, а в бухгалтерию не лезь. Женщины с фиолетовыми волосами пугали меня сильно и непростительно долго. Благодаря книге Алексея Иванова я больше их не боюсь. Теперь им придется отчитываться! Во всех смыслах. Мне сразу понравилась неожиданная мысль, что главный в финтехе и в бухгалтерии — это предприниматель. Это не он — источник первичных документов для бухгалтера, а бухгалтер — источник правильной управленческой отчетности для руководителя и собственника бизнеса. Не все это понимают, но после прочтения поймут. Только прочитав описания глав, я сразу понял: да, это именно то, что мне нужно! Я не хочу знать о бухгалтерии все, я хочу знать именно то, что тут написано. Алексей сразу отрезвляет читателя и даже пугает совковой тетей Машей и штрафами за ее самоуправство. Толика юмора книге не помешала, потому что иначе множество фактических и справочных сведений воспринимать было бы трудно. Тут автор всеми силами старается развлечь читателя — главное, чтобы вы усвоили тему. Кроме Тети Маши тут есть и другие запоминающиеся герои: Вася-Паяльник, пьющий незамерзайку, слияния и поглощения как игра в дочки-матери, ООО «Кидок» и профессиональные содержанки. Есть тут даже розовый единорог, который не какает, походы в сауну (регулярные! куда без них) и ООО «Наш ответ Илону» (надо полагать, с юридическим адресом на Байконуре). Мы, наконец, узнаем, что Почта России хуже Росстата, а Лукойл — лучше Роснефти. Помимо этих важнейших знаний, Алексей приводит огромное количество полезных примеров, которые снимают вопросы к теоретической части. В этом большая ценность книги, безо всякой иронии. Примеры доходчиво объясняют то, что почему-то забыли написать в кодексе и в учебнике. Тут есть и суперполезные аналоги терминов на английском — автор незаметно подталкивает нас к международным стандартам финансовой отчетности, с которыми нам рано или поздно придется жить. Я понял, что бухгалтерия — это просто, да нелегко. Пропустишь пару страниц о том, что такое доходы, активы, и чем отличаются затраты от расходов — очень быстро начнешь спотыкаться. Поэтому больше всего эта книга похожа на учебник. Но учебник очень правильный, от простого с сложному, без заумностей и постепенно обучающий здравому смыслу. Да, тут есть сложные места, но часть технических глав можно просто не читать, о чем нас предупреждает сам автор. А вот раздел про налогообложение оказался гораздо понятнее (и куда лаконичнее), чем налоговый кодекс. Его можно выпускать отдельно — как методичку, онлайнкурс или платный чеклист. «Бухгалтерия для небухгалтеров» в первую очередь пригодится именно бухгалтерам, — тем, которые пропустили в этой жизни что-то важное, и теперь совсем не понимают, что они делают и зачем они нужны. После прочтения они, наконец, поймут это. И — внимание: бухгалтеру не стоит бояться роботов. Это роботам стоит его бояться. После прочтения этой книги, конечно. Алексей Марков, к.э.н.»

А на фото мы с рецензентом неделю назад в Питере. Наверное, тяжело столько волос в такую жару носить — моя прическа практичнее будет 😄

Как называется книга, где она выйдет и в каких форматах

Называется «Бухгалтерия для небухгалтеров». Выйдет в крупнейшем издательстве АСТ, в той же серии, что «Хулиномика». Вчера сверстанный макет ушел в типографию. Если все пойдет по плану — в продаже книга появится в первой половине августа. Будет печатная, электронная и аудио- версии. Полиграфия у АСТ шикарная — книгу будет приятно держать в руках и не стыдно подарить! Следить за выходом можно здесь.

В России писательством нонфикшн-литературы заработать сложно, но коммерческий успех книги — показатель того, что ты сделал что-то стоящее. Рыночек порешает, станет ли книга бестселлером. Надеюсь, станет!