Управленческий учет

Коэффициент финансовой зависимости: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как определить стоит ли наращивать кредиторскую задолженность и брать займы или кредиты.

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Коэффициент финансовой зависимости: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Коэффициент финансовой зависимости (Debt Ratio, DR) показывает, насколько компания зависит от заёмного финансирования.

Как считать коэффициент финансовой зависимости

DR = Обязательства / Активы

Исходные данные для расчета DR нужно брать в бухгалтерском балансе. Активы — это строка 1600 «Баланс». Обязательства — сумма строк 1400 «Долгосрочные обязательства» и 1500 «Краткосрочные обязательства».

Зачем считать коэффициент финансовой зависимости

Расчет DR дает понимание насколько обязательства компании обеспечены собственными активами. Этот индикатор позволяет понять, стоит ли наращивать кредиторскую задолженность и брать займы или кредиты.

Обычно считается нормальным DR в пределах от 0,5 до 0,7. DR = 0,5 означает, что ровно половина активов профинансирована заёмными деньгами. Вторая половина — собственными. Это означает, что гипотетически компания может погасить все свои долги. Гипотетически, потому что не все активы удастся продать по их балансовой стоимости в разумные сроки из-за их разной ликвидности.

DR говорит о том, что компания осторожничает с привлечением заёмных средств. Развиваться преимущественно на свои неэффективно. Владельцы компании должны не только иметь рентабельность собственного капитала выше, чем доходность от альтернативных вложений. Им нужно ещё и получать хорошие дивиденды. Если оставлять всю прибыль в компании, можно остаться без инвесторов.

DR > 0,7 — показатель неустойчивости финансового положения компании. Слишком большая долговая нагрузка обычно приводит к проблемам с платёжеспособностью. Чтобы обслуживать долг, приходится искать новое заёмное финансирование — перезанимать, чтобы погасить прежние обязательства. А это не бесплатно. И кредиторы, оценивая риски невозврата, закладывают их в стоимость. Как правило, это прямой путь к банкротству.

Как обычно, призываю не ориентироваться на один коэффициент. При принятии решений нужно использовать их в комплексе.

Пример

Активы ООО «Рога и копыта» — 100 миллионов рублей. Пассивы состоят из 50 миллионов рублей собственного капитала и 50 миллионов рублей обязательств. DR = 0,5 — формально золотое сечение, лучше не придумаешь. Но это пока не углубишься внутрь структуры собственного капитала. А там может оказаться такое (скобки в бухгалтерской отчётности означают сумму убытка или расхода, а показатель в скобках вычитается при определении итога по разделу баланса):

  • уставный капитал — 60 миллионов рублей;
  • непокрытый убыток — (10 миллионов) рублей.

То есть за всё время существования компания сгенерировала убыток. Здесь надо разбираться из-за чего так получилось и думать о целесообразности такого бизнеса, а не радоваться хорошему DR.

Подарок нашим читателям: онлайн-курс Алексея Иванова «Бухгалтерия для бизнеса» из 26 видео. В нем простым языком с примерами рассказывается о том, как понимать бухгалтерские отчёты и использовать их для управления бизнесом.

 

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