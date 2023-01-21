ChatGPT и подобные нейросети обещают взорвать рынок коммерческих текстов. Протестировал яндексовскую Балабобу. Написал такое начало текста:

Жил-был бухгалтер. Он работал в маленькой фирме и был несчастен. Каждый день он сдавал миллион отчетов: в налоговую, пенсионный фонд,

Сеть продолжила мое предложение и выдала удивительную историю о том, как бухгалтер стал счастливым, а директор - не очень:

, фонд соцстраха. Однажды ему не хватило бумаги. И бухгалтер взял деньги у директора, который ему дал их, чтобы тот купил новую упаковку. Бухгалтер взял деньги, принес бумаги, собрал их, как надо, и сдал отчет. Потом бухгалтер ушел домой, а директор остался и получил за это деньги. Бухгалтер был счастлив. А директор был очень зол. Во-первых, потому что бухгалтер украл у него деньги. Во-вторых, потому что ему придется платить за новые бланки.

Драматично, захватывающе и очень точно показывает взгляды некоторых директоров на расходы на бухгалтерию! Буду еще тестировать. А вот ссылка на текст, если кто не верит.