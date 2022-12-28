Займы между компаниями: налоговые риски

Инвестиции под видом займа

В Определении Верховного суда от 16 августа 2017 г. N 310-КГ17-10276 сформулированы признаки, по которым заем может быть переквалифицирован в инвестицию. К ним относятся:

взаимозависимость сторон;

длительный срок предоставления займа;

неоднократное продление договора;

заимодавец в течении длительного времени не получает проценты и не предпринимает действий для получения денежных средств;

компания-заемщик регулярно несет большие убытки.

По мнению проверяющих, такие займы оформляется лишь для вида, без реального намерения создать для заимодавца и заемщика правовые последствия. Если в ходе судебного процесса ИФНС удается это доказать, то из учитываемых для налога на прибыль расходов заемщика исключат проценты за использование средств инвестора. Если заемные денежные средства были получены в иностранной валюте, из расходов будет исключена также отрицательная курсовая разница.

Есть и противоположная практика. В качестве примера можно привести постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2022 № А12-1470/22.

В 2008 году российской организацией был получен заем от иностранного контрагента. В последствии было зарегистрировано несколько дополнительных соглашений, в которых корректировалась сумма займа, процентная ставка, валюта, и даже дата погашения долга. В одном из таких соглашений изменились стороны сделки: заимодавец передал свои права на возмещение задолженности физическому лицу, а организация, получившая заем, прошла реорганизацию в форме присоединения.

При рассмотрении договора и допсоглашений к нему, проверяющие пришли к выводу, что под видом договора займа осуществлялась передача инвестиционных средств, проценты были исключены из расходов. При этом суды встали на сторону компании.

Ими были приведены аргументы, решившие исход дела:

договор займа был выгоден с экономической точки зрения; заемщик частично погасил свой долг; в договоре была зафиксирована процентная ставка (отсутствие взаимосвязи с уровнем прибыли компании заемщика); договором не предусмотрено получение заимодавцем права собственности на имущество, производимое заемщиком; заемные средства были израсходованы на хозяйственные нужды.

Дополнительные соглашения к займу

Российская компания регулярно получала беспроцентные займы у аффилированного лица. Дополнительные соглашения к основному договору, в которых была указана процентная ставка по займам, были представлены только в ходе выездной налоговой проверки. Но проверяющие и суды не приняли документы во внимание. Результат – доначисление налога на прибыль, пени и штрафы. Организацией было выплачено более 550 млн рублей.

Изменение валюты займа

В 2021 году Арбитражным судом Волго-Вятского округа было рассмотрено дело организации, которая заключила договор на получение рублевых займов. В дальнейшем сторонами было подписано дополнительное соглашение, на изменение валюты договора на доллары.

В ходе судебного разбирательства налоговая инспекция пыталась доказать, что изменение валюты было формальным – после роста курса доллара происходило списание в расходы дополнительных затрат. Но суд не принял аргументы, приведенные налоговыми инспекторами.

Судьи отметили, что заключение договоров займа и дополнительных соглашений к ним было экономически выгодным для организации. В некоторые дни курсовая разница была свыше 30 млн рублей в пользу компании. Все эти операции организация отразила в бухгалтерском учете в качестве доходов.

Заем проблемной компании

Претензии от налоговой службы могут быть предъявлены не только к заемщику. Подобные риски существуют и у заимодавца. К примеру возьмем постановление АС Московского округа от 28.10.2021 № А40-3084/2020.

Организация получила заем у лизинговой организации. В течении некоторого времени заемщик был признан банкротом, а заимодавец списал дебиторскую задолженность в состав внереализационных расходов. При проверке налоговая служба усомнилась в правильности этого действия. На момент предоставления денежных средств лизинговая компания была осведомлена о наличии финансовых трудностей своего заемщика.

В качестве контраргумента лизинговая компания указывала на то, что предоставляемое оборудование являлось импортным и технически сложным. Целью выдачи займа было использование техники с учетом ее функционала. Несмотря на то, что компания заемщика была проблемной, оборудование было передано ей в связи с наличием специально обученного персонала. Таким образом лизинговая организация преследовала цель получения дохода от работы оборудования.

Аргументы компании суд не принял. Судьи сочли, что организация выдала заем, чтобы увеличить внереализационные расходы по прибыли за счет дебиторской задолженности, у которой не истек срок исковой давности.

Не обоснована экономическая выгода

При рассмотрении налоговой службой сделок займа между компаниями проверяется на что были потрачены заемные денежные средства. Если налоговой проверкой не будет установлен факт получения дохода от займа, расходы могут быть сняты. Пример подобной ситуации – постановление АС Уральского округа от 22.07.2022 № А76-30513/2021.

Российская компания взяла кредит в банке. Денежные средства, полученные от банка, были переданы в виде займа взаимозависимой иностранной фирме. За счет этих средств иностранная организация выкупила долю в уставном капитале компании, а также 100% уставного капитала другой организации. После заключения нескольких дополнительных соглашений заемные обязательства были прекращены.

Налоговой службе удалось доказать в суде, что российская компания, взявшая кредит в банке, не имела выгоды от деловых отношений с иностранным контрагентом: после перераспределения долей в уставном капитале на неё не распределялась прибыль и не выплачивались дивиденды. При этом, условия договора были выгодны для иностранной фирмы. После получения денежных средств она осуществила выкуп долей в уставных капиталах, а также могла рассчитывать на прибыль.

Таким образом, организация взяла на себя расходы, для того чтобы взаимозависимая иностранная фирма, которая не платит налоги в РФ, получила доходы.

Как доказать реальность заимствования?

Для подтверждения реальности займа необходимо хранить документы по сделке, в первую очередь это договор и допсоглашения к нему. А также документы, которые подтверждающие деловую цель такой сделки: служебные записки, расчеты, переписку и др.

На что следует при этом обратить внимание:

в договоре указаны проценты за использование заемных средств и ставка является рыночной;

присутствует экономическая выгода при заключении договора – у заемщика есть реальная потребность в займе и возможность его погасить;

денежные средства используются в хозяйственной деятельности заемщика;

проценты фактически уплачиваются заемщиком, а в случае пропуска платежей, заимодавец предъявляет претензии.

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