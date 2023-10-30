Светлана Беляева
Светлана Беляева
- Клерк с
- 07.08.2016
был вчера в 20:46
- Должность Генеральный директор
- Город Москва
- belyaeva.biz
Руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах». Практик с 20-летним опытом работы бухгалтером, налоговым консультантом, внутренним и внешним аудитором. Аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School, аккредитованный партнер IAPBE (International Alliance of Professional Business Elites).
Имущественные налоги физлица спишут с ЕНС раньше налогов и страховых взносов ИП
С 1 октября 2023 года изменился порядок резервирования средств на ЕНС. Разберем, почему имущественные налоги физлица будут списаны с ЕНС раньше, чем платежи ИП.
Как проверить данные по кредитам и займам, отраженные в балансе и ОФР?
Остаток задолженности по кредитам и займам на отчетную дату заполняется в строках 1410 и 1510 бухгалтерского баланса. Сведения указывают в разрезе срочности задолженности: краткосрочная (сумма, которую надо погасить в течение 12 месяцем после отчетной даты) и долгосрочная (погашается после 12 месяцев).
Как зарабатывать миллионы благодаря профессиональному блогу?
Об этом и многом другом вы узнаете в моем видео-подкасте с экс-директором по знаниям «Мое дело» Алексеем Ивановым.
Как резерв по сомнительным долгам формируется в БУ и НУ?
Резерв по просроченной и сомнительной задолженности контрагентов в бухгалтерском и налоговом учете создается в разные моменты и по разным основаниям. Рассмотрим подробнее.
Бухгалтерский учет резерва на гарантийный ремонт. На какие нюансы стоит обратить внимание
Когда компания дает гарантию на реализуемые товары, она принимает на себя обязательства бесплатно устранить недостатки, выявленные в процессе использования товаров.
7 шагов от 0 до 1+ млн руб «чистыми» в бухгалтерском, консалтинговом и аудиторском бизнесе
Из видео вы узнаете 7 проверенных шагов, чтобы заработать первый миллион и реализоваться как профессионал, где брать клиентов на обслуживание, как их быстро находить, как вырасти в эксперта, которого клиенты находят сами, почему у других получается, а вы до сих пор мечтаете о своем бизнесе. Ошибки, о которых стоит подумать и исключить на пути к своей цели.
Вывод денег из компании. Командировка сотрудников. Личные расходы руководителей за счет компании
Из видео вы узнаете про пути вывода денег из бизнеса, наши рекомендации по снижению налоговых рисков, что важно знать о командировках с точки зрения налогообложения, чем опасно собственнику выкупать лизинговое имущество за копейки. Также подробно разобрали другие кейсы по личным расходам руководителей и собственников.
23 фатальные ошибки с налоговыми последствиями: как избежать претензий ФНС?
Из видео вы узнаете по каким маркерам проверяющие определят, что подотчет — это скрытая зарплата и доначислят физическому лицу НДФЛ, страховые взносы, штраф и пени; как правильно рассчитать дивиденды и как избежать их переквалификации в зарплату; что важно знать о налогообложении доходов дистанционных сотрудников, работающих в иностранном государстве.
Klerk против ФНС. Как разрешился этот конфликт?
Об этом и многом другом вы узнаете в моем видео-подкасте с основателем и бессменным руководителем Клерк.ру Борисом Мальцевым.
Основные средства и капитальные вложения: практика налогового учета
В этом видео рассказываю про порядок налогового учета, самостоятельный анализ, выявление и сокращение налоговых рисков, разбираю ошибки и объясняю, как не допустить их в будущем.
Как за 3-5 месяцев вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков?
В этом видео рассказываю, как бухгалтеру, консультанту, аудитору и финансисту не застревать в ежедневной рутине и зарабатывать в 2-3 раза больше, какие нормативные документы разработать в компании, чтобы сократить риски налоговых претензий, как пройти обучение и быстро адаптировать знания к рабочим вопросам?
Когда дебиторскую задолженность нельзя признать безнадежной?
Дебиторская задолженность — это долг покупателей, поставщиков, заемщиков и других перед вашей компанией. В ряде случаев ее можно признать безнадежной и списать в убытки. Разберемся, когда списать не получится.
Займы: разбор важных вопросов по налоговым рискам
В этом видео рассказываю про налоговые риски, связанные с займами.
Оптимизация расходов на персонал и исполнителей: налоговые последствия и риски
Неверное применение методов налоговой оптимизации и ошибки в учете приводят бизнес к значительным налоговым рискам, а топ-менеджеров и учредителей к субсидиарной и уголовной ответственности. О том, как правильно оптимизировать расходы, рассказываю в сегодняшнем видео.
Резидент/Нерезидент. Как определить налоговый статус физического лица?
В этом видео рассказываю как правильно определять налоговый статус резидента и нерезидента.
Расчеты в иностранной валюте и условных единицах. Чем отличаются курсовые и суммовые разницы и как они влияют на налоги
В этом видео рассказываю про особенности учета у продавца и покупателя, чем отличаются курсовые и суммовые разницы, как они влияют на налоги, как определить базу по НДС, если сделка в иностранной валюте, как оформить счет-фактуру, если цена в условных единицах, а также про нюансы учета авансов и займов в иностранной валюте.
Ошибки по налогам: как избежать негативных последствий. 10 популярных ошибок в признании расходов на ОСНО и УСН
В этом видео рассказываю про 10 популярных ошибок в признании расходов на ОСНО и УСН: расходы на управляющего ИП, аренду, займы, списание дебиторской задолженности, создание резервов и другие.
Страховые взносы: к чему придираются проверяющие
В видео разберем кейс из судебной практики, который является показательным с точки зрения того, как обосновывать, почему мы те или иные компенсации, выплаты не включаем в базу по страховым взносам.
Расходы на ОСНО и УСН. Какие расходы подтвердят фиктивность дробления бизнеса
В этом видео рассказываю, какие расходы в группе компаний подтвердят фиктивность дробления бизнеса, как избежать переквалификации расходов на услуги ИП, самозанятых, физлиц в трудовые отношения?
5 самых актуальных проблем. Самозанятые: разбираем самые популярные вопросы
На сегодняшнем налоговом эфире разобрали 5 самые актуальные вопросы по самозанятым.