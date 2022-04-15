Гайд для финансовых менеджеров: что делать с расходами, кредитами и бизнес-процессами в новых условиях

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Что делать с платежами и расчётами

Самое важное сейчас — не допустить кассовый разрыв. Нужно понять (посчитать) сколько денег поступит с высокой долей вероятности. Затем разберитесь с расходами — постарайтесь избегать авансов, платежей на несколько периодов вперёд, откажитесь от лишних сервисов и необязательных расходов:

Постройте стресс-план с учётом того, что выручка будет падать и распишите несколько сценариев падения выручки (80%, 60%, 40%), чтобы понять, в какой момент закончатся деньги.

Если понимаете, что не можете заплатить, первое, что нужно сделать — сообщить контрагенту. С полной информацией ему будет проще планировать свои выплаты.

Запросите платежи у контрагентов-должников.

Сформируйте план по каждому клиенту — что необходимо сделать, чтобы все платежи пришли.

Что делать с расходами

Расходы придётся сокращать. В любой кризис - побеждает не тот, кто умеет генерировать выручку, а тот, кто умеет управлять затратами. Важно понять, какие сокращать и на сколько.

Основные принципы:

Оценить расходы на маркетинг и резать очень и очень осторожно. Многие финансисты видят в маркетинге лишь сумму затрат, а не инвестицию в будущие продажи. Во время любого кризиса с рынка выходит много компаний и побеждают те, кто мыслит стратегически.

Административные расходы урезать до минимума.

Проверьте запасы (товары, материалы) — на какой период продаж хватит, сформируйте план поведения, что будете делать с продажами: какой объём нужен при снижении выручки, за какие деньги, на каких условиях оплаты.

Самое сложное — сокращение команды. Сохраняйте самых лояльных сотрудников, доводите информацию о ваших планах до всех. Это позволит снизить тревожность в коллективе и даст вам актуальную обратную связь.

Рассчитайте изменение мотивации — там, где можно сокращайте оклады и вводите переменные части. Это снизит точку безубыточности и вам будет проще обеспечить расходы деньгами.

Если в компании есть годовые бонусы топ-менеджерам — я рекомендую заморозить выплаты на ближайшие 6 месяцев. Деньги сейчас — самое важное. А людям важно сохранить работу.

Отложите деньги на налоги из ближайшего поступления, иначе всё парализует арест счета.

Что делать с курсами валют и инфляцией

Вы видите как растут курсы доллара и евро. Если вы занимаетесь ВЭД, проанализируйте свои контракты — кто кому должен, какие санкции за неуплату. Если должны вы, и деньги есть, разумно расплатиться сейчас, пока курсы не выросли ещё больше. Если должны вам, то есть риск непогашения этой задолженности.

Сейчас начнется бешеная инфляция. Как следствие, сотрудники захотят повышения зарплаты. Вы можете столкнуться с необходимостью решать этот вопрос — либо дополнительными деньгами, либо заменой части штата.

Что делать с кредитами и займами

Кредиты уже стали дороже. Особенно дорожают кредиты в валюте: из-за повышения ставки процентов и из-за роста курса.

Желательно отказаться от банковских кредитов на этот момент, а если кредиты были взяты раньше, закрыть их или договориться с банком о кредитных каникулах.

Поменяйте источник кредитования с банков на партнеров: продавайте с предоплатой, покупайте с отсрочкой платежа, живите в рамках своего денежного потока.

Не кредитуйте в этот период банки в виде депозитов. Лучше поддержите этими средствами своих основных поставщиков и покупателей.

Постройте план с наилучшим и наихудшим развитием для компании.

Проводите стресс-тесты. Например, у компании есть какой-то план и дальше мы применяем стресс-тесты, в которых выручка падает на 80%, 60%, 20% и сразу видно что будет с бизнесом. Смотрим, в какой момент компании грозит банкротство.

Выданные займы опасны тем, что могут быть не возвращены в срок, поэтому строя свой план движения денег, не рассчитывайте на них.

Что делать с планированием и бюджетами

Сделайте 3−4-5 расчётов финмодели. Спрос, похоже, снизится. Нужно понять, как это повлияет на бизнес. При каком снижении сколько расходов нужно сократить. Что будет при снижении 40%, 60% продаж.

Мы все в цепочке поставок и с обязательствами по зарплате, налогам. Поэтому план движения денег теперь — наше всё. Обновляйте его каждый день.

Все инвестиционные планы пересмотрите. Как можно использовать сразу то, что уже есть и заморозить то, что ещё в планах. Все активы сейчас должны работать.

При формировании плана сокращения привлекайте руководителей. Во-первых, таким образом вы получите новые идеи, во-вторых, это объединяет и распределяет ответственность.

План составьте сейчас. В 2 или 3 вариантах. И к нему — точки принятия решений. То есть когда этот план вводится.

Что делать учётом, отчётностью, хранением файлов, бизнес-процессами

Нужно остановить бег, оценить что изменилось снаружи вашей компании, понять, как вы с этим можете взаимодействовать и внедрить изменения в свой бизнес-процесс.

Если конкретно, то: