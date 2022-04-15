Гайд для финансовых менеджеров: что делать с расходами, кредитами и бизнес-процессами в новых условиях

Побеседовал с 7-ю финансистами о текущей ситуации на рынке. Подготовил гайд, что делать с кредитами, как планировать бюджет и как реагировать на ежедневные изменения.

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Что делать с платежами и расчётами

Самое важное сейчас — не допустить кассовый разрыв. Нужно понять (посчитать) сколько денег поступит с высокой долей вероятности. Затем разберитесь с расходами — постарайтесь избегать авансов, платежей на несколько периодов вперёд, откажитесь от лишних сервисов и необязательных расходов:

 

  • Постройте стресс-план с учётом того, что выручка будет падать и распишите несколько сценариев падения выручки (80%, 60%, 40%), чтобы понять, в какой момент закончатся деньги.
  • Если понимаете, что не можете заплатить, первое, что нужно сделать — сообщить контрагенту. С полной информацией ему будет проще планировать свои выплаты.
  • Запросите платежи у контрагентов-должников.
  • Сформируйте план по каждому клиенту — что необходимо сделать, чтобы все платежи пришли.

Что делать с расходами

Расходы придётся сокращать. В любой кризис - побеждает не тот, кто умеет генерировать выручку, а тот, кто умеет управлять затратами. Важно понять, какие сокращать и на сколько.

Основные принципы:

  • Оценить расходы на маркетинг и резать очень и очень осторожно. Многие финансисты видят в маркетинге лишь сумму затрат, а не инвестицию в будущие продажи. Во время любого кризиса с рынка выходит много компаний и побеждают те, кто мыслит стратегически. 
  • Административные расходы урезать до минимума.
  • Проверьте запасы (товары, материалы) — на какой период продаж хватит, сформируйте план поведения, что будете делать с продажами: какой объём нужен при снижении выручки, за какие деньги, на каких условиях оплаты.
  • Самое сложное — сокращение команды. Сохраняйте самых лояльных сотрудников, доводите информацию о ваших планах до всех. Это позволит снизить тревожность в коллективе и даст вам актуальную обратную связь. 
  • Рассчитайте изменение мотивации — там, где можно сокращайте оклады и вводите переменные части. Это снизит точку безубыточности и вам будет проще обеспечить расходы деньгами.
  • Если в компании есть годовые бонусы топ-менеджерам — я рекомендую заморозить выплаты на ближайшие 6 месяцев. Деньги сейчас — самое важное. А людям важно сохранить работу.
  • Отложите деньги на налоги из ближайшего поступления, иначе всё парализует арест счета.

Что делать с курсами валют и инфляцией

  • Вы видите как растут курсы доллара и евро. Если вы занимаетесь ВЭД, проанализируйте свои контракты — кто кому должен, какие санкции за неуплату. Если должны вы, и деньги есть, разумно расплатиться сейчас, пока курсы не выросли ещё больше. Если должны вам, то есть риск непогашения этой задолженности.
  • Сейчас начнется бешеная инфляция. Как следствие, сотрудники захотят повышения зарплаты. Вы можете столкнуться с необходимостью решать этот вопрос — либо дополнительными деньгами, либо заменой части штата.

Что делать с кредитами и займами

Кредиты уже стали дороже. Особенно дорожают кредиты в валюте: из-за повышения ставки процентов и из-за роста курса.

 

  • Желательно отказаться от банковских кредитов на этот момент, а если кредиты были взяты раньше, закрыть их или договориться с банком о кредитных каникулах.
  • Поменяйте источник кредитования с банков на партнеров: продавайте с предоплатой, покупайте с отсрочкой платежа, живите в рамках своего денежного потока.
  • Не кредитуйте в этот период банки в виде депозитов. Лучше поддержите этими средствами своих основных поставщиков и покупателей.
  • Постройте план с наилучшим и наихудшим развитием для компании.
  • Проводите стресс-тесты. Например, у компании есть какой-то план и дальше мы применяем стресс-тесты, в которых выручка падает на 80%, 60%, 20% и сразу видно что будет с бизнесом. Смотрим, в какой момент компании грозит банкротство.

Выданные займы опасны тем, что могут быть не возвращены в срок, поэтому строя свой план движения денег, не рассчитывайте на них.

Что делать с планированием и бюджетами

  • Сделайте 3−4-5 расчётов финмодели. Спрос, похоже, снизится. Нужно понять, как это повлияет на бизнес. При каком снижении сколько расходов нужно сократить. Что будет при снижении 40%, 60% продаж. 
  • Мы все в цепочке поставок и с обязательствами по зарплате, налогам. Поэтому план движения денег теперь — наше всё. Обновляйте его каждый день.
  • Все инвестиционные планы пересмотрите. Как можно использовать сразу то, что уже есть и заморозить то, что ещё в планах. Все активы сейчас должны работать.
  • При формировании плана сокращения привлекайте руководителей. Во-первых, таким образом вы получите новые идеи, во-вторых, это объединяет и распределяет ответственность.

 

План составьте сейчас. В 2 или 3 вариантах. И к нему — точки принятия решений. То есть когда этот план вводится.

Что делать учётом, отчётностью, хранением файлов, бизнес-процессами

Нужно остановить бег, оценить что изменилось снаружи вашей компании, понять, как вы с этим можете взаимодействовать и внедрить изменения в свой бизнес-процесс.

Если конкретно, то:

  • Просмотрите шаблоны своих договоров с поставщиками и покупателями и заложите в них ваше право пересматривать цену в своих интересах, чтобы иметь возможность для маневров,
  • Отслеживайте динамику стоимости внутренних процессов компании и динамику их результатов,
  • Соберите всю отчётность в одном файле и автоматизируйте её,
  • Создавайте резервы не только в деньгах: актуальная информация о наличии на рынке аналогов импортного сырья, материала или оборудования, которое вы используете; пул сотрудников, периодически выполняющих для вас работы на аутсорсе; партнёры, способные представлять ваши интересы в одной стране в обмен на то, что вы будете представлять их интересы в вашей стране.
Биньямин Литвин
Биньямин Литвин