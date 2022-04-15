Гайд для финансовых менеджеров: что делать с расходами, кредитами и бизнес-процессами в новых условиях

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Что делать с платежами и расчётами
Самое важное сейчас — не допустить кассовый разрыв. Нужно понять (посчитать) сколько денег поступит с высокой долей вероятности. Затем разберитесь с расходами — постарайтесь избегать авансов, платежей на несколько периодов вперёд, откажитесь от лишних сервисов и необязательных расходов:
- Постройте стресс-план с учётом того, что выручка будет падать и распишите несколько сценариев падения выручки (80%, 60%, 40%), чтобы понять, в какой момент закончатся деньги.
- Если понимаете, что не можете заплатить, первое, что нужно сделать — сообщить контрагенту. С полной информацией ему будет проще планировать свои выплаты.
- Запросите платежи у контрагентов-должников.
- Сформируйте план по каждому клиенту — что необходимо сделать, чтобы все платежи пришли.
Что делать с расходами
Расходы придётся сокращать. В любой кризис - побеждает не тот, кто умеет генерировать выручку, а тот, кто умеет управлять затратами. Важно понять, какие сокращать и на сколько.
Основные принципы:
- Оценить расходы на маркетинг и резать очень и очень осторожно. Многие финансисты видят в маркетинге лишь сумму затрат, а не инвестицию в будущие продажи. Во время любого кризиса с рынка выходит много компаний и побеждают те, кто мыслит стратегически.
- Административные расходы урезать до минимума.
- Проверьте запасы (товары, материалы) — на какой период продаж хватит, сформируйте план поведения, что будете делать с продажами: какой объём нужен при снижении выручки, за какие деньги, на каких условиях оплаты.
- Самое сложное — сокращение команды. Сохраняйте самых лояльных сотрудников, доводите информацию о ваших планах до всех. Это позволит снизить тревожность в коллективе и даст вам актуальную обратную связь.
- Рассчитайте изменение мотивации — там, где можно сокращайте оклады и вводите переменные части. Это снизит точку безубыточности и вам будет проще обеспечить расходы деньгами.
- Если в компании есть годовые бонусы топ-менеджерам — я рекомендую заморозить выплаты на ближайшие 6 месяцев. Деньги сейчас — самое важное. А людям важно сохранить работу.
- Отложите деньги на налоги из ближайшего поступления, иначе всё парализует арест счета.
Что делать с курсами валют и инфляцией
- Вы видите как растут курсы доллара и евро. Если вы занимаетесь ВЭД, проанализируйте свои контракты — кто кому должен, какие санкции за неуплату. Если должны вы, и деньги есть, разумно расплатиться сейчас, пока курсы не выросли ещё больше. Если должны вам, то есть риск непогашения этой задолженности.
- Сейчас начнется бешеная инфляция. Как следствие, сотрудники захотят повышения зарплаты. Вы можете столкнуться с необходимостью решать этот вопрос — либо дополнительными деньгами, либо заменой части штата.
Что делать с кредитами и займами
Кредиты уже стали дороже. Особенно дорожают кредиты в валюте: из-за повышения ставки процентов и из-за роста курса.
- Желательно отказаться от банковских кредитов на этот момент, а если кредиты были взяты раньше, закрыть их или договориться с банком о кредитных каникулах.
- Поменяйте источник кредитования с банков на партнеров: продавайте с предоплатой, покупайте с отсрочкой платежа, живите в рамках своего денежного потока.
- Не кредитуйте в этот период банки в виде депозитов. Лучше поддержите этими средствами своих основных поставщиков и покупателей.
- Постройте план с наилучшим и наихудшим развитием для компании.
- Проводите стресс-тесты. Например, у компании есть какой-то план и дальше мы применяем стресс-тесты, в которых выручка падает на 80%, 60%, 20% и сразу видно что будет с бизнесом. Смотрим, в какой момент компании грозит банкротство.
Выданные займы опасны тем, что могут быть не возвращены в срок, поэтому строя свой план движения денег, не рассчитывайте на них.
Что делать с планированием и бюджетами
- Сделайте 3−4-5 расчётов финмодели. Спрос, похоже, снизится. Нужно понять, как это повлияет на бизнес. При каком снижении сколько расходов нужно сократить. Что будет при снижении 40%, 60% продаж.
- Мы все в цепочке поставок и с обязательствами по зарплате, налогам. Поэтому план движения денег теперь — наше всё. Обновляйте его каждый день.
- Все инвестиционные планы пересмотрите. Как можно использовать сразу то, что уже есть и заморозить то, что ещё в планах. Все активы сейчас должны работать.
- При формировании плана сокращения привлекайте руководителей. Во-первых, таким образом вы получите новые идеи, во-вторых, это объединяет и распределяет ответственность.
План составьте сейчас. В 2 или 3 вариантах. И к нему — точки принятия решений. То есть когда этот план вводится.
Что делать учётом, отчётностью, хранением файлов, бизнес-процессами
Нужно остановить бег, оценить что изменилось снаружи вашей компании, понять, как вы с этим можете взаимодействовать и внедрить изменения в свой бизнес-процесс.
Если конкретно, то:
- Просмотрите шаблоны своих договоров с поставщиками и покупателями и заложите в них ваше право пересматривать цену в своих интересах, чтобы иметь возможность для маневров,
- Отслеживайте динамику стоимости внутренних процессов компании и динамику их результатов,
- Соберите всю отчётность в одном файле и автоматизируйте её,
- Создавайте резервы не только в деньгах: актуальная информация о наличии на рынке аналогов импортного сырья, материала или оборудования, которое вы используете; пул сотрудников, периодически выполняющих для вас работы на аутсорсе; партнёры, способные представлять ваши интересы в одной стране в обмен на то, что вы будете представлять их интересы в вашей стране.