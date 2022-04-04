Онлайн-курсы для бухгалтеров и ИП

Курсы повышения квалификации для бухгалтеров глазами «Бухгалтерии ада слушает»

Краткое описание курса повышения квалификации главных бухгалтеров от «Бухгалтерии ада слушает». Не нужно нам присылать деньги, прежде чем внимательно прочитаете наше предложение.

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Семинар на тему «Организация работы бухгалтерии»

Обсуждаемые вопросы:

  • Какое рабочее кресло лучше подходит главбуху — кожа или замша?
  • Оптимальная площадь кабинета главбуха — от 40 кв/м.
  • Сколько бухгалтеров может поместиться в кабинете 30 кв/м: способы расстановки мебели, двухъярусная офисная мебель и прочие способы оптимизации рабочего пространства.
  • Как на двух бухгалтеров распределить работу по учёту хозяйственной деятельности с лярдными оборотами на ОСНО со штатом в 100 человек, выплачивая при этом зарплату «три копейки».
  • Мотивация персонала бухгалтерии: как заставить работать в два раза больше за обещанную премию в 1000 руб.
  • Удалённая работа: можно и нужно платить в два раза меньше, аргументы.

Лекция «Главный бухгалтер как личность»

Основные темы:

  • Главбух это мозг, а не руки. Руки — это зам. Запишите себе на лбу.
  • Внешний вид главбуха: глубокое почтение и немного благоговейный ужас, но никак не жалость и желание накормить.
  • Как быстро прокачаться в налогах, читаем НК РФ в комиксах.
  • Как прослыть образованным человеком, читаем ленты соц.сетей.
  • Как прослыть интеллектуалом, читаем Капитал в комиксах.
  • Главбух не сто долларов, чтобы всем нравиться.

Практические занятия «Навыки коммуникации»

Примерный перечень тем занятий:

  • Мастер-класс «Как отразить налёт маски шоу из ФНС без применения огнестрела, только с помощью женских слез, хитрости и обаяния».
  • Конференция «Методы сбора закрывающих документов, включая самые жесткие и незаконные, с применением бытовой нагревательной техники».
  • Ролевая игра «Как завести в тупик выездную налоговую проверку, метод Ивана Сусанина».
  • Семинар «Отношения внутри коллектива бухгалтерии — что пить, с кем пить и сколько пить».
  • Семинар «Отношения главбух — гена. Как убедить гену, что его место снизу».

Закрытая конференция в ZOOM «Налоговое планированием и некоторые статьи УК РФ»

Вход в конференцию строго инкогнито, в масках или тёмных очках. Потребуется изменитель голоса. Только для ВИП.

Темы к обсуждению:

  • Бумажный НДС: как сделать самому и заработать денег.
  • Куда выводить деньги: обзор стран, банков и способов вывода.
  • Как контрабандно вывести сто тыщ евро наличкой (жизненный опыт).
  • Как купить второй паспорт с гражданством другой страны.
  • Во что вкладываться в РФ (кроме сахара и гречки).

Стоимость обучения

Базовый уровень: доступ к записям занятий в течении месяца, кроме закрытой конференции. Стоимость 43 500 руб. скидка за оплату обучения 1 апреля 10%.

Стандартный уровень: участие в онлайн занятиях, доступ к записям занятий в течении двух месяцев, кроме закрытой конференции. Стоимость 68 000 руб. скидка за оплату обучения 1 апреля 10%.

ВИП уровень: участие в онлайн занятиях, доступ к записям занятий в течении трех месяцев. Стоимость 89 000 руб. скидка за оплату обучения 1 апреля 10%.

Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтерия ада слушает