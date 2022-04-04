Курсы повышения квалификации для бухгалтеров глазами «Бухгалтерии ада слушает»

Семинар на тему «Организация работы бухгалтерии»
Обсуждаемые вопросы:
- Какое рабочее кресло лучше подходит главбуху — кожа или замша?
- Оптимальная площадь кабинета главбуха — от 40 кв/м.
- Сколько бухгалтеров может поместиться в кабинете 30 кв/м: способы расстановки мебели, двухъярусная офисная мебель и прочие способы оптимизации рабочего пространства.
- Как на двух бухгалтеров распределить работу по учёту хозяйственной деятельности с лярдными оборотами на ОСНО со штатом в 100 человек, выплачивая при этом зарплату «три копейки».
- Мотивация персонала бухгалтерии: как заставить работать в два раза больше за обещанную премию в 1000 руб.
- Удалённая работа: можно и нужно платить в два раза меньше, аргументы.
Лекция «Главный бухгалтер как личность»
Основные темы:
- Главбух это мозг, а не руки. Руки — это зам. Запишите себе на лбу.
- Внешний вид главбуха: глубокое почтение и немного благоговейный ужас, но никак не жалость и желание накормить.
- Как быстро прокачаться в налогах, читаем НК РФ в комиксах.
- Как прослыть образованным человеком, читаем ленты соц.сетей.
- Как прослыть интеллектуалом, читаем Капитал в комиксах.
- Главбух не сто долларов, чтобы всем нравиться.
Практические занятия «Навыки коммуникации»
Примерный перечень тем занятий:
- Мастер-класс «Как отразить налёт маски шоу из ФНС без применения огнестрела, только с помощью женских слез, хитрости и обаяния».
- Конференция «Методы сбора закрывающих документов, включая самые жесткие и незаконные, с применением бытовой нагревательной техники».
- Ролевая игра «Как завести в тупик выездную налоговую проверку, метод Ивана Сусанина».
- Семинар «Отношения внутри коллектива бухгалтерии — что пить, с кем пить и сколько пить».
- Семинар «Отношения главбух — гена. Как убедить гену, что его место снизу».
Закрытая конференция в ZOOM «Налоговое планированием и некоторые статьи УК РФ»
Вход в конференцию строго инкогнито, в масках или тёмных очках. Потребуется изменитель голоса. Только для ВИП.
Темы к обсуждению:
- Бумажный НДС: как сделать самому и заработать денег.
- Куда выводить деньги: обзор стран, банков и способов вывода.
- Как контрабандно вывести сто тыщ евро наличкой (жизненный опыт).
- Как купить второй паспорт с гражданством другой страны.
- Во что вкладываться в РФ (кроме сахара и гречки).
Стоимость обучения
Базовый уровень: доступ к записям занятий в течении месяца, кроме закрытой конференции. Стоимость 43 500 руб. скидка за оплату обучения 1 апреля 10%.
Стандартный уровень: участие в онлайн занятиях, доступ к записям занятий в течении двух месяцев, кроме закрытой конференции. Стоимость 68 000 руб. скидка за оплату обучения 1 апреля 10%.
ВИП уровень: участие в онлайн занятиях, доступ к записям занятий в течении трех месяцев. Стоимость 89 000 руб. скидка за оплату обучения 1 апреля 10%.