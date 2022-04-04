Курсы повышения квалификации для бухгалтеров глазами «Бухгалтерии ада слушает»

Обсуждаемые вопросы:

Основные темы:

Примерный перечень тем занятий:

Вход в конференцию строго инкогнито, в масках или тёмных очках. Потребуется изменитель голоса. Только для ВИП.

Темы к обсуждению:

Стоимость обучения

Базовый уровень: доступ к записям занятий в течении месяца, кроме закрытой конференции. Стоимость 43 500 руб. скидка за оплату обучения 1 апреля 10%.

Стандартный уровень: участие в онлайн занятиях, доступ к записям занятий в течении двух месяцев, кроме закрытой конференции. Стоимость 68 000 руб. скидка за оплату обучения 1 апреля 10%.

ВИП уровень: участие в онлайн занятиях, доступ к записям занятий в течении трех месяцев. Стоимость 89 000 руб. скидка за оплату обучения 1 апреля 10%.