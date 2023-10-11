Бухгалтерия ада слушает
- Клерк с
- 21.03.2022
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Блог бухгалтеров Анастасии Переваловой и Ольги Ганюшкиной «Бухгалтерия Ада слушает» о современном российском малом бизнесе, о бизнесменах и директорах, бухгалтерах, налогах и федеральной налоговой службе. Обе мы являемся практикующими главными бухгалтерами, финансовыми директорами и владеем собственными бухгалтерскими фирмами.
Как сдают отчетность знаки Зодиака
Всем привет! Вы когда-нибудь задумывались, как ваш знак Зодиака влияет на то, как вы справляетесь с бухгалтерской отчетностью? Ну, мы решили немного пофантазировать и представить, как разные знаки Зодиака подходят к этому важному, но иногда утомительному процессу.
А где-то в параллельной вселенной бухгалтеры захватили власть
Вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядела бухгалтерия в альтернативной вселенной? Где бухгалтера - это святые мученики, а ФНС присылает челобитные вместо требований? Где налоговый кодекс выбит на камне, а аудиторы сосланы на Луну?
Эволюция бухучета
От первобытной рыбы, мечтающей о цифрах, к древним викингам, открывающим римские цифры, к созданию компьютеров и появлению андроид-бухгалтеров. Историю о том, как простой камень в руках трудолюбивого бухгалтера может стать символом целой эры, а потом исчезнуть в водовороте эволюции. 🌍🔢🤖
Мысли про онлайн-курсы для бухгалтеров: нынче быть идиотом не стыдно
Во-первых, потому что это тренд. Во-вторых, мы стали терпимее, потому что нервов на всех не напасешься. Можно даже консультировать и советы давать в чем не разбираешься, или разбираешься, как тебе кажется.
Пять кровавых ошибок налогового консультанта
Разберем пять основных ошибок налогового консультанта, от бесплатных консультаций для близких до тонкостей общения с клиентами. Узнайте, как избежать распространенных ловушек в профессии и не утратить душевное равновесие в процессе работы.
Уголок мракобесия и обскурантизма на Клерке: Кармический Код Предприятия
В нашей новой статье мы предлагаем бухгалтерам расслабиться и проникнуться эзотерическим настроением. Что если в числах ИНН вашего предприятия скрыт тайный смысл? Подготовьте коньяк, свечи и музыку и вместе с нами окунитесь в мистический мир кармического кода предприятия. Возможно, это поможет вам лучше понять свое предприятие и его возможности.
Как Тинькофф Банк заставил меня заплатить 40 рублей в погашение задолженности в 9 копеек
Все-таки гениальные маркетологи у Тинька. Такое ведь не придумаешь на трезвую голову, явно что-то вкусное употребляют. Пойти туда на работу устроиться что-ли...
История от главного бухгалтера, совершившего правонарушение в сфере законодательства Российской Федерации с предисловием
В декабре прошлого года потеряли одного сотрудника в СЗВ-М и с опозданием в четыре дня подали дополняющую форму, заплатив штраф 500р, накарябав на коленке объяснительную и забыв начисто сей незначительный факт хозяйственной жизни. Ха-ха. Следите за руками.
Наташа, а где эта обещанная кнопка «УПРОСТИТЬ БУХУЧЕТ»
Встречаем 2023 год с котами Наташи.
Трехбуквенная чертовщина: ЕНП, ФСС, УСН, ПСН, НДС
Как задолбал этот ЕНП. Чертовщина из трех букв. Вообще за последние 5 лет нас уже изнасиловали всякими СЗВМ, СЗВ-ТД, СТАЖ, которые заменили тоже на три буквы - ЕФС. Там ещё правда циферка есть, но её опустим.
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Я сегодня воспользовалась помощником перехода на ЕНП и отправила уведомление...
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У меня сегодня был инсульт с инфарктом и остановка сердца. Первый рабочий день нового 2023 года удался на славу.
Семь дней из отпуска главного бухгалтера. Реальная история
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Рецепт пьяной шарлотки. Когда Главбух немного повар
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Главбуху на заметку. Как надо работать: 16 железных правил
Если вы главный бухгалтер, изучите эти правила.
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В любой более менее заметной фирме есть и главбух и финик, и чаще всего живут они как кошка с собакой.
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Что происходит сейчас, и с аутсорсом, и с бухучетом вообще
Надвигается Великая бухгалтерская депрессия. Выживет ли после нее профессия бухгалтер — не факт.
Новости бухгалтерского аутсорса или как по быстрому срубить два «ляма»
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