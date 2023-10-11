Логотип пользователя Бухгалтерия ада слушает

Бухгалтерия ада слушает

Клерк с
21.03.2022

не на сайте

790 подписчиков 1 подписка

Блог бухгалтеров Анастасии Переваловой и Ольги Ганюшкиной «Бухгалтерия Ада слушает» о современном российском малом бизнесе, о бизнесменах и директорах, бухгалтерах, налогах и федеральной налоговой службе. Обе мы являемся практикующими главными бухгалтерами, финансовыми директорами и владеем собственными бухгалтерскими фирмами.

Участие в проектах Клерка
Форум
Дневники
Старый форум
Бухгалтеры

Как сдают отчетность знаки Зодиака

Всем привет! Вы когда-нибудь задумывались, как ваш знак Зодиака влияет на то, как вы справляетесь с бухгалтерской отчетностью? Ну, мы решили немного пофантазировать и представить, как разные знаки Зодиака подходят к этому важному, но иногда утомительному процессу.

Как сдают отчетность знаки Зодиака
18
866
Бухгалтеры

А где-то в параллельной вселенной бухгалтеры захватили власть

Вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядела бухгалтерия в альтернативной вселенной? Где бухгалтера - это святые мученики, а ФНС присылает челобитные вместо требований? Где налоговый кодекс выбит на камне, а аудиторы сосланы на Луну?

А где-то в параллельной вселенной бухгалтеры захватили власть
9
507
Бухгалтерский учет

Эволюция бухучета

От первобытной рыбы, мечтающей о цифрах, к древним викингам, открывающим римские цифры, к созданию компьютеров и появлению андроид-бухгалтеров. Историю о том, как простой камень в руках трудолюбивого бухгалтера может стать символом целой эры, а потом исчезнуть в водовороте эволюции. 🌍🔢🤖

Эволюция бухучета
9
508
Общество

Мысли про онлайн-курсы для бухгалтеров: нынче быть идиотом не стыдно

Во-первых, потому что это тренд. Во-вторых, мы стали терпимее, потому что нервов на всех не напасешься. Можно даже консультировать и советы давать в чем не разбираешься, или разбираешься, как тебе кажется.

Мысли про онлайн-курсы для бухгалтеров: нынче быть идиотом не стыдно
57
1,3 тыс.
Налоги, взносы, пошлины

Пять кровавых ошибок налогового консультанта

Разберем пять основных ошибок налогового консультанта, от бесплатных консультаций для близких до тонкостей общения с клиентами. Узнайте, как избежать распространенных ловушек в профессии и не утратить душевное равновесие в процессе работы.

Пять кровавых ошибок налогового консультанта
26
2,4 тыс.
Бухгалтеры

Уголок мракобесия и обскурантизма на Клерке: Кармический Код Предприятия

В нашей новой статье мы предлагаем бухгалтерам расслабиться и проникнуться эзотерическим настроением. Что если в числах ИНН вашего предприятия скрыт тайный смысл? Подготовьте коньяк, свечи и музыку и вместе с нами окунитесь в мистический мир кармического кода предприятия. Возможно, это поможет вам лучше понять свое предприятие и его возможности.

Уголок мракобесия и обскурантизма на Клерке: Кармический Код Предприятия
25
836

Как Тинькофф Банк заставил меня заплатить 40 рублей в погашение задолженности в 9 копеек

Все-таки гениальные маркетологи у Тинька. Такое ведь не придумаешь на трезвую голову, явно что-то вкусное употребляют. Пойти туда на работу устроиться что-ли...

Как Тинькофф Банк заставил меня заплатить 40 рублей в погашение задолженности в 9 копеек
16
1,3 тыс.
СЗВ-М

История от главного бухгалтера, совершившего правонарушение в сфере законодательства Российской Федерации с предисловием

В декабре прошлого года потеряли одного сотрудника в СЗВ-М и с опозданием в четыре дня подали дополняющую форму, заплатив штраф 500р, накарябав на коленке объяснительную и забыв начисто сей незначительный факт хозяйственной жизни. Ха-ха. Следите за руками.

История от главного бухгалтера, совершившего правонарушение в сфере законодательства Российской Федерации с предисловием
9
3,4 тыс.

Наташа, а где эта обещанная кнопка «УПРОСТИТЬ БУХУЧЕТ»

Встречаем 2023 год с котами Наташи.

Наташа, а где эта обещанная кнопка «УПРОСТИТЬ БУХУЧЕТ»
1
1,1 тыс.
ЕНП (единый налоговый платеж)

Трехбуквенная чертовщина: ЕНП, ФСС, УСН, ПСН, НДС

Как задолбал этот ЕНП. Чертовщина из трех букв. Вообще за последние 5 лет нас уже изнасиловали всякими СЗВМ, СЗВ-ТД, СТАЖ, которые заменили тоже на три буквы - ЕФС. Там ещё правда циферка есть, но её опустим.

Трехбуквенная чертовщина: ЕНП, ФСС, УСН, ПСН, НДС
71
3,3 тыс.

Единый налоговый платеж или Специально Уполномоченные Квалифицированные Исполнители

Я сегодня воспользовалась помощником перехода на ЕНП и отправила уведомление...

Единый налоговый платеж или Специально Уполномоченные Квалифицированные Исполнители
1 тыс.

Инсульт с инфарктом или первый рабочий день 2023 года главного бухгалтера

У меня сегодня был инсульт с инфарктом и остановка сердца. Первый рабочий день нового 2023 года удался на славу.

Инсульт с инфарктом или первый рабочий день 2023 года главного бухгалтера
8
1,9 тыс.
Главбух: права, обязанности, передача дел

Семь дней из отпуска главного бухгалтера. Реальная история

Когда главный бухгалтер немного турист.

Семь дней из отпуска главного бухгалтера. Реальная история
6
1 тыс.

Рецепт пьяной шарлотки. Когда Главбух немного повар

Прочитать рецепт пьяной шарлотки, просчитать в уме сырьевую себестоимость, добавить свои трудозатраты, вывести итого по калькуляции. Принять решение испечь шарлотку, откупорить бутылку вина.

Рецепт пьяной шарлотки. Когда Главбух немного повар
22
2,9 тыс.
Главбух: права, обязанности, передача дел

Главбуху на заметку. Как надо работать: 16 железных правил

Если вы главный бухгалтер, изучите эти правила.

Главбуху на заметку. Как надо работать: 16 железных правил
7
4,7 тыс.
Главбух: права, обязанности, передача дел

Главный бухгалтер против финансового директора. В чем причины раздора

В любой более менее заметной фирме есть и главбух и финик, и чаще всего живут они как кошка с собакой.

Главный бухгалтер против финансового директора. В чем причины раздора
28
4 тыс.
Главбух: права, обязанности, передача дел

10 законов подлости, которые точно сработают в вашей бухгалтерии

Изучите этот список, прежде чем подводить баланс

10 законов подлости, которые точно сработают в вашей бухгалтерии
7
3,2 тыс.
Карьера бухгалтера

Что происходит сейчас, и с аутсорсом, и с бухучетом вообще

Надвигается Великая бухгалтерская депрессия. Выживет ли после нее профессия бухгалтер — не факт.

Что происходит сейчас, и с аутсорсом, и с бухучетом вообще
169
13,2 тыс.
Работа в бухаутсорсинге

Новости бухгалтерского аутсорса или как по быстрому срубить два «ляма»

За сколько можно продать действующую бухгалтерскую компанию с двумя сотрудниками и договорами на обслуживание примерно на 4 миллиона в год?

Новости бухгалтерского аутсорса или как по быстрому срубить два «ляма»
30
2,2 тыс.

Осторожно, жульнический Росатом!

Сильно вырос профессиональный уровень мошенников, это вам не "мама я человека сбил". Росатом, реестр добросовестных поставщиков, гарантийные письма - простой гоп-стоп до такого не додумается.

Осторожно, жульнический Росатом!
8
1,5 тыс.