Мысли про онлайн-курсы для бухгалтеров: нынче быть идиотом не стыдно

Во-первых, потому что это тренд. Во-вторых, мы стали терпимее, потому что нервов на всех не напасешься. Можно даже консультировать и советы давать в чем не разбираешься, или разбираешься, как тебе кажется.