Инсульт с инфарктом или первый рабочий день 2023 года главного бухгалтера

У меня сегодня был инсульт с инфарктом и остановка сердца. Первый рабочий день нового 2023 года удался на славу.

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Инсульт с инфарктом или первый рабочий день 2023 года главного бухгалтера

Предыстория

У меня франшиза 1С Бухобслуживание, 1С-ка в облаке ихняя, ничего настраивать нельзя, они все сами делают, есть права только на ведение учета. С клиентами договор с моей материальной ответственностью за ошибки и штрафы. 

Так вот

Плачу сегодня зарплатные налоги. То есть жму большую серую кнопку ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ, выгрузить, загрузить, подписать, отправить. Посмотрела только, что 1С-ка сформировала отдельную платежку на каждый налог с одинаковым назначением ЕНП. Не одну общую платежку, а шесть одинаковых с разными суммами. 1С-ники продуманные...

Сижу потом в банк онлайне, смотрю, все ли платежки прошли, и тут цепляю глазом получателя платежа - межрайонка по Тульской области... Сердце остановилось. С чего вдруг Тульская область, когда я в Хабаровском крае?? Лезу в платежки - ничего поменять не могу, зашито наглухо. Все, тут у меня фляга засвистела. Хватаю телефон и звоню в техподдержку 1С БО. А там все операторы заняты и даже в очередь ожидания не ставят. Видать, не одна я такая.

Ладно, я могу и письменно. Стопицот мульенов налогов улетело хрен пойми куда. Как их оттуда теперь выцарапывать?? Написала, сижу жду, там тоже все заняты.

А у меня уже все, инсульт с инфарктом. Думаю, надо позвонить кому нибудь умному. Звоню Натахе и рассказываю ей хоррор про Тульскую область. А она мне и говорит:

– Станиславовна, ты опять новости не дочитала? Правильно все, ЕНП платим в Тулу.

Мораль

Читайте новости внимательно и до конца - берегите свое здоровье.

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Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтерия ада слушает

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