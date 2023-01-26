Трехбуквенная чертовщина: ЕНП, ФСС, УСН, ПСН, НДС

А есть ещё слова из трех букв-РСВ, ФСС, УСН, ПСН, НДС сплошные трехбуквенные хрени.
Мне кажется, что кто-то сидит и все подгоняет в три буквы.
А может они крутят барабан где-то там в министерстве.
– Ну что ж, Валентина Ивановна, начнём, законтворничать? Крутите барабан.
Потом выпадают три буквы и затем министры пыхтят и переставляют их в случайном порядке. Возможно даже ругаются и спорят.
– Что ж вы, Иннокентий Акакиевич, о народе не думаете, гласные и согласные не чередуете? Куда ж столько шипящих в одно слово?
Потом они устают, вытирают пот со лба и спускают это все в народ. А на разъяснение сил уже нет. И вообще они устали и разъяснения будут позже. Ждите.
И мы ждём-с, ходим на форумы, плачемся, ломаем голову, что надо сдавать, что не надо и откуда вылезли косорылые цифры в сальдо по налогам. А они, в министерствах, смотрят на нас и понять не могут, чего мы опять недовольны. Они же только о нас и пекутся, все упрощают и упрощают нам жизнь.
Букофф много, главное, чтоб в следующий раз не выпало какое-нибудь ЕПРСТ, или не дай бог другое из трех Букофф, которое впрочем будет отражать всю суть этого пердимонокля.
ПЫСЫ. Сегодня уже 25,надеемся все не забыли подать первое уведомление об уплаченных налогах.
ПЫСЫ2. Кто нибудь уже заметил, что работы нам добавилось прилично так?