Трехбуквенная чертовщина: ЕНП, ФСС, УСН, ПСН, НДС

Как задолбал этот ЕНП. Чертовщина из трех букв. Вообще за последние 5 лет нас уже изнасиловали всякими СЗВМ, СЗВ-ТД, СТАЖ, которые заменили тоже на три буквы - ЕФС. Там ещё правда циферка есть, но её опустим.

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Трехбуквенная чертовщина: ЕНП, ФСС, УСН, ПСН, НДС
Иллюстрация Борис Мальцев / Клерк

А есть ещё слова из трех букв-РСВ, ФСС, УСН, ПСН, НДС сплошные трехбуквенные хрени.

Мне кажется, что кто-то сидит и все подгоняет в три буквы.

А может они крутят барабан где-то там в министерстве.

– Ну что ж, Валентина Ивановна, начнём, законтворничать? Крутите барабан.

Потом выпадают три буквы и затем министры пыхтят и переставляют их в случайном порядке. Возможно даже ругаются и спорят.

– Что ж вы, Иннокентий Акакиевич, о народе не думаете, гласные и согласные не чередуете? Куда ж столько шипящих в одно слово?

Потом они устают, вытирают пот со лба и спускают это все в народ. А на разъяснение сил уже нет. И вообще они устали и разъяснения будут позже. Ждите.

И мы ждём-с, ходим на форумы, плачемся, ломаем голову, что надо сдавать, что не надо и откуда вылезли косорылые цифры в сальдо по налогам. А они, в министерствах, смотрят на нас и понять не могут, чего мы опять недовольны. Они же только о нас и пекутся, все упрощают и упрощают нам жизнь.

Букофф много, главное, чтоб в следующий раз не выпало какое-нибудь ЕПРСТ, или не дай бог другое из трех Букофф, которое впрочем будет отражать всю суть этого пердимонокля.

  • ПЫСЫ. Сегодня уже 25,надеемся все не забыли подать первое уведомление об уплаченных налогах.

  • ПЫСЫ2. Кто нибудь уже заметил, что работы нам добавилось прилично так?

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Бухгалтерия ада слушает
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