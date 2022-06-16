Что нужно знать про работу компьютеров, прежде чем запускать автоматизацию бизнеса

В рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром» герой попадает в далекое прошлое и, случайно наступив на бабочку, становится причиной глобального изменения хода истории. Для человеческого мира это фантастика, но компьютеры живут именно по таким законам. Причем для того, чтобы увидеть результат вмешательства в исторический процесс, не надо ждать миллионы лет — в цифровом мире можно легко изменить то, что было вчера, позавчера, месяц, год назад, и сразу увидеть изменения по всей шкале времени.

Например, если в обычной жизни вы подправили какой-то давнишний документ или подписали его задним числом, мир не пошатнется, черной вневременной дыры не образуется. Ваших манипуляций вообще никто, скорее всего, не заметит. А в компьютерной программе все произойдет именно так, как в романе: и дыра появится, и мир — тот, который создан нашими описаниями в мозге машины, будет действительно содрогаться и меняться. Если вы зашли в программе в складские остатки полугодовой давности и изменили там данные, то изменится вся связанная с ними цепочка вплоть до сегодняшнего дня — и вы вернетесь в совершенно другой мир. Вот такая у вас есть машина времени — а вы и не знали!

Люди руководствуются законами, которые установлены при создании этого мира, благодаря чему исполнение многих процессов не приходится контролировать — у нас так мир устроен. Как бы мы ни старались, мы не сможем в реальном мире отгрузить больше товара, чем у нас есть на складе. И не сможем отдать его раньше, чем сами получили его от поставщика.

Мы не можем оказаться в двух местах одновременно. Не можем вернуться в прошлое и исправить то, что уже сделано. Это невозможно физически, а значит, и в контроле не нуждается. И поэтому предприятие работает без оглядки на такие вещи — зачем ему на это оглядываться, если эти ограничения поставлены в момент сотворения мира?

Предметы в нашей реальности существуют объективно, мы можем их пощупать, поднять, переложить с места на место, привезти на склад, продать, получить за это деньги. Мы сначала ощущаем и считаем, что — да, товара стало меньше, а денег больше, и только потом в документах словами и цифрами отражаем то, что сделали и получили. Если мы напишем что-то не соответствующее реальности, то на нее это никак не повлияет. Мало того, мы можем восстановить истинную картину, просто придя на склад и перепроверив, сколько чего имеем.

В компьютерном мире все ровно наоборот: сначала мы описываем наши действия и предметы, и только потом они появляются в виртуальном пространстве в виде информации о продукции на складе, отгруженном товаре, обслуженных клиентах и так далее. Для компьютера объективной реальности не существует в принципе, в нем все существует только в виде информации — в этом коренное отличие мира людей от мира компьютеров, где другие законы, другая физика, химия и логика, и многое из невозможного возможно.

Для программы существуют только документы, которые в нее внесены. На их основании она и генерит вам реальность. Документ, неверно внесенный в компьютер, порождает неверную «реальность», которую вы будете видеть в отчетах. Отсюда вывод — чтобы компьютер выдавал вам верные отчеты, вы должны правильно его использовать.

«А правильно — это как?» — спросите вы. Правильно — значит в соответствии со вторым условием получения плюшек — перестав наделять машину способностью общаться по-человечески.