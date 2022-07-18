Ты что, идиот?! Как можно было так сделать?!

Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда так и хочется стукнуть сотрудника по голове или дать пенделя. Ведь человек совершенно не глупый, даже совсем наоборот и поручение было совсем не сложное. Как же можно настолько не думать своей головой над тем, что ты делаешь?

Думаю, ситуация не оригинальная, но от этого не менее раздражающая. Возникает вопрос - почему так происходит, а главное – что с этим делать? Такой вариант извечных вопросов русского человека. Я добавляю к ним третий вопрос, у нас он называется "Закон хрюшки Доси". Звучит так - "Если не видно разницы, зачем платить больше?".

Дело не в том, что человек умеет или может сделать, дело в том, зачем оно ему надо? Этот закон правит миром! Во всяком случае - миром бизнеса, точно!

Давая поручение, мы описываем сотруднику, что именно он должен делать (не "сделать"!), мы описываем ему процесс, причем в достаточно краткой форме, ведь не идиот же он!

И здесь происходит интересная алхимическая реакция. Сотрудник переводит описанный процесс в представление о результате, который должен получиться (заметьте - свое представление!) и затем ищет любой альтернативный вариант действий, естественно наиболее простой, так чтобы в результате "не было разницы".

Частенько он их находит. Этот процесс полностью автоматический. Он не требует каких-либо умственных усилий и поэтому не зависит от уровня интеллекта. "Закон хрюшки Доси" в действии!

Это я еще не вспоминаю о возможности просто "Неправильно Вас понять", т.е. интерпретировать Ваши слова вообще по-своему и добавить в реализацию поручения личную инициативу дабы сделать процесс эффективнее, а результат - результативнее!

В моей работе, как корпоративного разгребателя бардака, подобные моменты составляют немалую долю. Полностью избежать этого невозможно, но вот свести к минимуму - вполне реально. Задачи нужно ставить по технологии и по ней же - контролировать их выполнение. Мотивация тоже играет не последнюю роль. Только не надо вспоминать про "МыЖеКоманда" или "МыЖеВсеОднаСемья"!