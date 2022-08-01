Некогда думать! Прыгать надо!

Мне кажется, что множество проблем в бизнесе возникает не «объективно», а связано с попытками неправильно решить другие проблемы.

Например, собственнику до чертиков надоедает неисполнительность и отсутствие конкретных ответственных за результат. Никто не отвечает за «пиджак в целом», есть ответственные за пуговицы, карманы, подкладку и т.д. и они друг с другом не дружат, каждый занят своим делом, и знать не хочет остальных.

Собственник решает совершить один из подвигов Геракла и произвести описание и реинжиниринг своих бизнес-процессов, дабы раз и навсегда навести порядок и установить контроль и в процессе этого дела вполне может помереть окончательно.

Сложность этой задачи в том, что толком не определена собственно проблема (или проблемы), которую собирались решать. Взята модная на текущий момент «волшебная таблетка», ее глотают и ждут, когда же придет счастье.

Этому во многом способствует нынешняя волна всяческих обучений, тренингов и семинаров, сулящих предпринимателю решение всех его проблем (причем, не зависимо от конкретики). И люди «учатся», поглощают океаны информации, очень слабо представляя себе конкретную связь этой учебы с желаемым счастьем.

Очень люди не любят вопрос «…а зачем тебе это надо?». Чтобы нормально ответить на этот вопрос, нужно остановить бег по кругу, нужно ясно и четко определить набор своих целей, примерить к ним нынешнюю стратегию (если она вообще есть) и тактику (если удастся извлечь ее из голов замов и линейных руководителей). Нужно определиться с критериями достижения этих целей, выстроить их в порядке приоритета, определить для каждой круг ресурсов и ответственных и в случае пересечения этих кругов (что неизбежно) определить, как решать конфликты, которые непременно возникнут в местах пересечения. В общем – много чего нужно сделать.

Но, людям часто это не особенно интересно. Придумывать KPI, «конструировать» и «внедрять» бизнес-процессы, изобретать следящие системы намного увлекательнее, ведь это движение, экшен! Эти вещи подразумевают немедленные действия и (как правило) не очень долгий результат.

Думать намного менее увлекательно. Ведь для этого нужно остановиться, впасть в статику.

Хотя, это справедливо далеко не для всех людей. Не так уже редко встречается склонность к другой крайности, когда руководитель собирает информацию, отчеты, все тщательно анализирует, изучает и взвешивает, но…. ничего не делает по результату. Да и до собственно результата дело не доходит.

Вот и получается, что у одних как в анекдоте про прапорщика — «Что тут думать? Прыгать надо!», а другие как мудрые дубы в роще – знают много, но толку от них никакого.