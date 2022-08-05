Цели и задачи. Что отличает эти понятия. Когда мы «решаем задачу», а когда «достигаем цели»

Цель — это некое благо, которое мы хотим получить для себя. Причем, всегда — для себя! Даже если мы собираемся обеспечить бесплатной будкой и ежедневной колбасой бездомного пса, мы хотим получить моральное удовлетворение от осознания своей доброты и хорошести. В этом нет ничего плохого. Вообще мне кажется, что реально хотеть что-то для других и вообще ничего не хотеть для себя — это признак шизы.

Задача — это план выполнить конкретное действие, чтобы приблизиться к цели. Именно — чтобы приблизится! У цели нет этого самого «чтобы», она самодостаточно и мы хотим ее саму. Задачу же мы хотеть не можем, это всего лишь средство.

В производственной деятельности люди вообще валят все в одну кучу: и цели, и задачи, и планы, и процессы... вообще все! Как тут не появляться и разрастаться бардаку?

Что такое цели? Что такое задачи? Что такое наши «миссия» и «стратегия»? И чем стратегия отличается от тактики?

Неправильно думать, что эти вопросы важны только для корпораций и мега-предприятий. Чем мы занимаемся должны понимать все. Иначе, максимальный размер Вашего бизнеса — это магазинчик или небольшой офис, который Вы можете видеть своими глазами и лично контролировать все, что здесь происходит.

Неправильно думать, что эти вещи касаются только руководства, а дело подчиненных — быть поближе к кухне. Все люди хотят не просто выполнять тупые действия, даже если им за это платят зарплату, а делать что-то осмысленное, имеющее ценность. Для этого, человек должен, хотя бы в общих чертах, представлять себе какую ценность создает его предприятие, как именно оно это делает и каков его личный вклад в общее дело. Если это представление не дает руководство, то человек создает его сам. Это не обязательно происходит осознанно и целенаправленно. Вряд ли кто-то садится после ужина в кресло с намерением, составить в голове картину работы своей любимой фирмы, но это обязательно происходит.

Результатом этого является определенная картинка — «модель», предприятия со своими законами функционирования, с помощью которой, человек объясняет себе как все происходит, и какую роль он играет. Исходя из этой модели и своего в ней места, у человека складывается отношение к работе и это отношение не изменить никакими кнутами и пряниками. Не поможет никакая система мотивации и никакой KPI.

Если человек не чувствует свою причастность к общему делу предприятия, свою ответственность за общий результат, то он будет «халявить» и искать способы максимально сократить количество своей «работы» на предприятии. Выражение «Подальше от начальства, поближе к кухне» будет девизом все его «трудовой» деятельности.