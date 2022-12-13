Лень и опыт

Наш с Вами мозг — штука довольно ленивая. Прежде чем решать поставленную ему задачу, не важно какую именно, он сначала попытается пойти «простым путем», а именно — найти в своем (или свалке чужого) опыте похожую задачу и содрать решение оттуда.

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Лень и опыт

Причем, стоит заметить, что критерии этой самой «похожести» могут быть очень даже своеобразные и далеко не всегда осознаваемые самим «думающим» индивидом. Т.е. нам покажется, что мы с таким уже сталкивались, делали вот эдак и все получилось хорошо! Естественно, после такого «подарка» мы не станем городить огород и поступим согласно найденному рецепту. 

Если остановиться и подумать, то может оказаться что даже если задача действительно похожа это далеко не всегда означает, что можно безнаказанно срисовать решение т.к. — может быть другой контекст, другие внешние условия! 

Еще один финт нашего сознания, относящийся к той же лени, состоит в любви мозга делать все, что можно и не можно «по аналогии», причем линейно. Например, у нас с Вами есть «X» каких-то ресурсов, что позволяет нам получать «Y» каких-то благ (не важно каких, от продукции до пенсии). Если нам нужно количество получаемых благ увеличить на 20%, то мы автоматически думаем, что скорее всего, количество ресурсов нужно увеличить на те же 20%, а то и больше! 

В абсолютном большинстве случаев это не так. Как правило существует несколько (иногда много) точек играющих роль канализации, куда ресурсы могут сливаться в почти неограниченном количестве. Потери времени, подводящие «смежники», отношение «а нафига нам это нужно» сотрудников и т.д. и т.п. — куча всего! При наличии таких дырок мы оказываемся в ситуации наполнения водой дырявой кастрюли. 

Ясно, что в таком случае, увеличение размера струи сверху практически никак не влияет на изменение наполняемости емкости. 

Вывод: прежде чем вливать в систему дополнительное средства, стоит хотя в общих чертах представлять куда уходит вливаемые сейчас. И не по отчетам, а в реальности. И какая зависимость «выхода» от «входа», она совсем не обязательно просто линейная. 

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Бухонин Юрий
Бухонин Юрий
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