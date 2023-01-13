Автоматизация… как много в этом слове…

Этот пост очень маленький и в нем нет никакой полезной информации. Только констатация всем давно известной (как мне до сих пор кажется) истины, на которую, тем не менее, почти всегда не обращают никакого внимания.

В деятельности каждого человека, по крайней мере – в рабочей деятельности, существует две основный части: делание того, что известно, как делать (т.е. – действие по инструкции) и «действия «по ситуации» (т.е. – когда заранее не известно, что именно нужно делать в сложившихся обстоятельствах, а есть только сами обстоятельства и здравый смысл).

Эти два виды деятельности требуют от человека совершенно разных, даже противоположных, качеств и свойств характера.

Т.е. – нормальный ответственный работник, а тем более – руководитель, должен быть здоровым шизофреником, иначе какую-то из двух сторон своей деятельности он будет выполнять плохо.

Так вот! Автоматизации подлежиттолько первая часть работы человека и никак иначе!

Если ваша система автоматизации дает сотруднику возможность для творчества, возможность реализовывать одни и те же задачи различными способами – то вы гарантировано получите бардак!

Автоматизировать можно только процессы, все варианты которых известны заранее, четко и однозначно прописаны.

Права и варианты действий сотрудников четко прописаны в зависимости от тех или иных обстоятельств!

Отклонение от этого правила возможно только для единичных, очень строго отобранных, супер-ответственных сотрудников, которые, собственно, и будут авторами этих правил.

Я совершенно искренне не понимаю, почему эта совершенно очевидная каждому отдельному человеку вещь, полностью игнорируется когда в дело вступают коллектив.

Сколько я в своей практике видел и продолжаю видеть проблем, возникающих именно по причине игнорирования этого правила. Что не так с человечеством?