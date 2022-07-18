Судебный департамент тоже допускает ошибки, нарушая закон о Контрактной системе

Фабула

Управление судебного департамента Новосибирской области разместило извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания суда. Было поданы 3 заявки на участие, в самом аукционе участвовало два участника.

Одним из участников аукциона, который не стал победителем, была подана жалоба в ФАС на действия заказчика.

По результатам рассмотрения жалобы ФАС вынес решение где жалоба проигравшего участника аукциона признана необоснованной. Однако при проведении внеплановой проверки по закупке в действиях заказчика установлены нарушения п. 1 ч. 1 статьи 31, п. 2 ч. 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

Процитирую п. 1 ч. 1 статьи 31, п. 2 ч. 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ: ✅ п. 1 ч. 1 статьи 31 - При применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. ✅ п. 2 ч. 1 статьи 64 - Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе (статья 64 44-ФЗ Утратили силу с 1 января 2022 года. - Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ).

ФАС провела внеплановую проверку и решила

🔴 В соответствии с пунктом 16 информационной карты документации об аукционе установлено требование к участникам закупки: "соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (членство в саморегулируемой организации или выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ".

🔴 Пунктом 17 информационной карты документации об аукционе установлен исчерпывающий перечень документов, предоставляемых участниками закупки в составе второй части заявки на участие в аукционе.

🔴 Заказчиком в конкурсной документации не установлен фонд возмещения вреда в соответствии с требованиями части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и к фонду обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

🔴 Кроме того, в пункте 17 информационной карты документации об аукционе не установлено требование о предоставлении выписки из реестра членов саморегулируемой организации в составе второй части заявки на участие в аукционе.

С ФАС согласились суды первой, второй и третий инстанций.

Верховный суд, согласившись с судами всех инстанций, не нашел оснований для пересмотра дела.

Дело № N А 40-136268/21, 09 АП-74860/2021, Ф 05-4916/2022, 305-ЭС 22-10080

ВЫВОДЫ

1️⃣-й вывод: даже когда судебные органы, в частности Судебный Департамент, нарушают закон можно отстоять свои права Участнику и Исполнителю контрактов и договоров.

2️⃣-й вывод: даже сам Судебный департамент, казалось бы, который имеет прямую взаимосвязь с судейский корпусом и и мог бы при их помощи довести конкурсную документацию до совершенства, допустил нарушения в конкурсной документации допускает ошибки в госзакупках

3️⃣-й вывод: участник Аукциона внимательно отнесся к Градостроительному Законодательству РФ, к Законодательству о Контрактной системе, увидел ошибки и не побоялся выступить против госзаказчика.

С уважением, Константин Чупырь, юрист, налоговый консультант