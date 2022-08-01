Налоговой реконструкции всё-таки быть или не быть

⚖️ Обществу доначислены налог на прибыль, НДС, налог на имущество, пени и штрафы в связи с тем, что общество искусственно создало условия для применения УСН посредством формального привлечения дольщиков, применяющих УСН и являющихся взаимозависимыми лицами.

Спор дошел до Верховного Суда РФ. ВС РФ своим определением направил дело на новое рассмотрение, так как доводы относительно необходимости определения действительного размера налоговой обязанности посредством применения налоговой реконструкции неоднократно заявлялись обществом, однако были неправомерно отклонены судами с указанием на невозможность признания уплаченных дольщиками налогов в качестве расходов общества.

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☝Налоговым органом в ходе проверки была выявлена схема необоснованной налоговой выгоды с применением контрагентов – индивидуальных предпринимателей на УСНО.

☝Налоговым органом было установлено, что имело место распределение доходов от реализации товаров (работ, услуг) между несколькими лицами, которыми прикрывалась фактическая деятельность другого (одного) хозяйствующего субъекта, обладавшего необходимыми ресурсами для ее ведения, но не отвечавшего установленным законом условиям для применения УСН (так называемое "дробление бизнеса"). Данные действия, направленные в обход установленных главой 26.2 Налогового кодекса ограничений в применении УСН как специального налогового режима, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом.

🆘Налогоплательщик в ходе рассмотрения спора неоднократно заявлял о необходимости проведения "налоговой реконструкции" хозяйственных операций при применении статьи 54.1 Налогового кодекса, посчитав, что размер недоимки налоговым органом определен правильно.

⛔Однако, суд первой инстанции, второй инстанции и третей инстанции отклонили доводы налогоплательщика с формулировкой: «налоговые обязательства определены без учета уплаченных предпринимателями сумм налога в связи с применением УСН в размере 6 процентов от полученного ими дохода, суды указали, что уплата данных налогов осуществлена не обществом "ОптимаСтрой", а вышеуказанными предпринимателями, в связи с чем такие платежи не могут признаваться расходами самого общества. С точки зрения судов, предприниматели не лишены возможности предоставления в налоговый орган уточненной налоговой декларации».

💪Отменяя судебные акты нижестоящих судебных инстанций о отправляя дело на рассмотрение на новый круг Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации указала следующее: «Доводы относительно необходимости определения действительного размера налоговой обязанности посредством применения налоговой реконструкции неоднократно заявлялись обществом "ОптимаСтрой" при рассмотрении дела, однако отклонены судами с указанием на невозможность признания уплаченных предпринимателями налогов в качестве расходов заявителя. Данная позиция судов с учетом вышеприведенных положений законодательства и правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации не может быть признана правомерной.

💪 При новом рассмотрении дела судам следует учесть изложенную в настоящем определении правовую позицию, дать оценку доводам налогоплательщика и возражениям налогового органа относительно правильности определения доначисленных сумм налогов, пеней и штрафов, принять законные и обоснованные судебные акты».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 21.07.2022 N 301-ЭС22-4481 по делу N А29-2698/2020

🔍⚔Постараюсь отследить это дело и написать результат повторного рассмотрения

😉Дорогие мои сопричастники налогового безумия, какие делаем выводы из вышеописанного:

❗☝ Если бы налогоплательщик заявил о возврате переплаты по единому "упрощенному" налогу, то скорее всего налогоплательщику отказали бы с формулировкой «в связи с пропуском срока». Доводы налогоплательщиков о том, что узнать об излишней уплате налога по УСНО можно только после доначисления налогов по итогам проверки, вследствие чего трехлетний срок для возврата переплаты неправильно исчислять с момента перечисления денег в бюджет обычно отклоняется арбитрами.

При расчете сумм доначисляемых исходя из ОСНО налогов инспекция не обязана учитывать переплату по единому "упрощенному" налогу, образовавшуюся у участников схемы дробления бизнеса.

Но, налогоплательщик заявил о налоговой реконструкции.

✅Реконструкция может быть, но есть тест-условия, надо признать правильность размера недоимки и настоятельно требовать в суде применение налоговой реконструкции в рамках статьи 54.1 Налогового Кодекса РФ.

❗Но, чтобы не было оснований для начисления недоимки надо бизнес дробить бизнес грамотно.

🆒Кстати, сопровождаю одну строительную компанию, работающую в основном с заказчиками-ритейлерами, и наладили процесс с использованием дробления со стороны исполнителей, примерно похожая схема, как упоминается в вышеуказанном деле. Прошли уже не одну проверку и различные мероприятия налогового контроля – налоговому органу не удалось ничего предъявить по поводу дробления.

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С уважением, Константин Чупырь, юрист налоговый консультант.