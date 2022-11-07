Что будет, если директор не явится в налоговую по вызову

Итак, налоговая вызвала к себе директора компании. Такого рода случай может произойти с любой даже вполне нормальной действующей перспективной компанией.

Директор не пожелал явиться в налоговую. Причины могут быть различные, банальное нежелание, либо занятость. Законодательство и налоговое, в частности, допускает при подобного рода вызовов представление интересов в налоговом органе представителю по доверенности. Это же не допрос по повестке.

Причины вызова могут быть разные. Я не раз сталкивался с тем, что налоговики хотят как бы познакомиться с директором, либо какие-то иные причины, совершенно не связанные с текстом, содержащимся в вызове. Бред, конечно, но тем не менее. При этом, налоговые органы пояснения-объяснения-показания, как угодно, можно назвать, фиксируют в протоколе и могут не дать копию протокола, хотя позволяют снять копию или сфотографировать. При этом это может быть бланк протокол допроса, хотя это не вызов по повестке на допрос.

В случае неявки лично директора инспекторы использую свои различные инструменты воздействия на бизнес и поговаривают коллеги, что инспекторы могут пойти на должностное преступление и подписаться за директора отказ от компании, якобы он директор пришел и во всем сознался. После чего снять расходы и доначислить НДС. После таких вот манипуляций налоговых инспекторов обычно стараются внести данные о недостоверности в ЕГРЮЛ.

Это обычно крайне редко происходит с действующими рабочими компаниями, а вот с «нулевыми» или так сказать «техническими» компаниями происходит довольно-таки части и оспорить недостоверность в ЕГРЮЛ гораздо сложнее.

Но, последнее время у инспекторов появилась некая тенденция вменять техничность даже в тех случаях, когда директор не явился в ИФНС по вызову, а раз не явился – значит «номинал» и как следствие, внесение сведений в ЕГРЮЛ о недостоверности о директоре.

Недостоверными сведениями ЕГРЮЛ об организации признается любая информация, не соответствующая действительности: сведения об адресе организации, сведения об участниках или руководителе.

В данном случае налоговики руководствуются пунктом 4.2 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения ОБОСНОВАННЫХ сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством:

а) изучения документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем;

б) получения необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки;

в) получения справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки;

г) проведения осмотра объектов недвижимости;

д) привлечения специалиста или эксперта для участия в проведении проверки.

Одной лишь неявки руководителя компании в инспекцию не будет являться достаточным основанием включением сведений в ЕГРЮЛ о недостоверности директора.

Вот случай одного судебного спора:

Цитирую: «…в адрес общества направлено уведомление от 23.03.2021 N 1358 о вызове руководителя ООО "НОКСА" Туктарова Е.В. в налоговый орган по вопросу регистрации и ведения финансово-хозяйственной деятельности (л.д. 37).

Поскольку Туктаров Е.В. в налоговый орган не явился, регистрирующий орган в целях соблюдения процедуры, установленной п. 6 ст. 11 Закона N 129-ФЗ, направил в ООО "НОКСА" и Туктарову Е.В. уведомление от 14.04.2021 N 173 о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений в отношении учредителя и руководителя ООО "НОКСА".

Ответ на уведомление не поступил, в связи с чем регистрирующий орган внес в ЕГРЮЛ запись от 19.05.2021 N 2216300465600 о недостоверности сведений о директоре и участнике ООО "НОКСА".

Между тем, в материалах дела имеются копии решения учредителя Туктарова Е.В. от 16.03.2021 N 1 об учреждении юридического лица - ООО "НОКСА", приказа от 22.03.2021 о назначении Туктарова Е.В. на должность директора ООО "НОКСА", трудового договора от 22.03.2021 между ООО "НОКСА" и Туктаровым Е.В., заверенной ПАО Сбербанк карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО "НОКСА" (л.д. 9-16).

Исходя из приведенных норм Закона N 129-ФЗ, направлению в адрес юридического лица и его участников уведомления о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ должна предшествовать проверка достоверности этих сведений, проводимая налоговым органом.

Однако из материалов дела не усматривается, что в отношении ООО "НОКСА" такая проверка проводилась. ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ в данном случае СВОДЯТСЯ ЛИШЬ К ВЫЗОВУ ТУКТАРОВА Е. В. В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН. ПРИ ЭТОМ НЕЯВКА ТУКТАРОВА Е. В. САМА ПО СЕБЕ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ О НЕМ КАК О ДИРЕКТОРЕ И УЧАСТНИКЕ ОБЩЕСТВА. …

И еще интересное

… Указание в оспариваемом решении Управления на то, что Туктаров Е.В. руководителем в других организациях не является; по справкам 2-НДФЛ в 2020 году доход не получал; недвижимое имущество и транспортные средства у налогоплательщика отсутствуют; среднесписочная численность за 1 квартал 2021 года - 0 человек; отчетность за 1 квартал 2021 года представлена с "нулевыми" показателями; на текущую дату отчетность за 2 квартал 2021 года не представлена; открыто 8 расчетных счетов, движение денежных средств по счетам отсутствует; ведение финансово-хозяйственной деятельности не прослеживается, - также не свидетельствует о недостоверности сведений о Туктарове Е.В. как о директоре и участнике общества....» (Постановление одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 марта 2022 г. по делу N А55-26473/2021 и оставленное без изменений Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 10 июня 2022 г. N Ф06-18423/2022).

Аналогичная судебная практика в пользу налогоплательщика:

⚖Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.05.2022 N Ф06-17634/2022 по делу N А55-21467/2021

⚖Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23.09.2022 N Ф06-21683/2022 по делу N А55-31183/2021

⚖Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24.05.2022 N Ф06-17417/2022 по делу N А55-21099/2021

⚖Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23.03.2022 N Ф06-14965/2022 по делу N А55-22630/2021

⚖Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23.05.2022 N Ф06-18035/2022 по делу N А55-23687/2021

⚖Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.04.2022 N Ф06-17390/2022 по делу N А55-22398/2021

⚖Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.09.2022 N Ф06-22908/2022 по делу N А55-30242/2021

Какие делаем выводы:

1️⃣ни в коем случае не пускаем на самотек свою компанию, даже если компания сейчас не зарабатывает. Это чревато последствиями в отношении директора если появится запись в ЕГРЮЛ о недостоверности и в последующем компания будет ликвидирована

2️⃣вы можете на вызов направить налогового специалиста (юриста, адвоката, консультанта) который может вместо вас, может дать необходимые пояснения

3️⃣в случае вызова в налоговый орган и не возможности кому-либо явиться, можно направить документы согласно заявленным налоговым органом вопросам. Но необходимо с налоговым специалистом (юристом, адвокатом, консультантом) обсудить какие документы стоит давать, а какие не стоит предоставлять налоговому органу.

4️⃣не явка в налоговый орган по вызову, не предоставление документов в налоговый орган не является безусловным основанием считать сведения о директоре недостоверными

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Успехов в бизнесе!!!

С уважением, Константин Чупырь