Налоговые органы никак не хотят принять очевидное и всё равно противятся судебной практике

– Налогоплательщик, проворонил ты своё счастье, – сказала Налоговая Инспекция, – ибо пропустил срок давности и об этом нам говорит нам Налоговый Кодекс РФ, а именно пункт 2 статьи 173 НК РФ. И нам совершенно всё равно, что там суды по этому поводу говорят. И мы будет стоять до последнего на своём.

– Ну не мог я раньше заявить к вычету, – молвил Налогоплательщик, – спорили мы с контрагентом по поводу счет-фактур, которые вот только что заявили к вычету, как только судебное решение по ним состоялось, так сразу за возмещением и обратился. Не знал я, как решится этот спор (а должен был знать))).

Налогоплательщик в июне 2020 года подал уточненную декларацию по НДС за I квартал 2017 года. В ней было заявлено к вычету по счет-фактурам исполнителя, по которым между контрагентами был спор, в свою очередь по которым решение вступило в силу 13 июня 2018 года.

Но Налоговая Инспекция была не у молима и пошел Налогоплательщик в суде правду искать. Сумма то серьезная, терять жалко, да и не считается себя Налогоплательщик виноватым.

– Да что же это такое. Да как же это. Мы тут практику судебную формируем-формируем, а этот, как его, ух, налоговый орган, супротив суда идетѣ (кстати, «ѣ» очень походе на перевернутый символ рубля ₽) – сказал Суд, – Налоговая Инспекция, не хорошо вы себя ведете, – побойтесь Бога и Конституции России. Давно уже практика сложилась, что в таких ситуациях срок считается не пропущенным. И сам Конституционный суд об этом сказывал в своем Определении от 27.10.2015 № 2428-О указал, что возмещение налога на добавленную стоимость возможно, в том числе за пределами установленного пунктом 2 статьи 173 НК РФ срока, если реализации права налогоплательщика в течение этого срока препятствовали объективные обстоятельства«.

Стукнув по столу судейским молоточком (шутка, я лично никогда не видел, чтобы в арбитражных судах стучали по столу молотком судейской власти. Я вообще, кажется, ни разу не видел у судьи на столе ни судейского молотка. Я вообще не видел никакого инструмента))), от имени и именем Российской Федерации, суд защитил право Налогоплательщика на вычет НДС.

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.10.2022 по делу N А15-3694/2021

Тут другое, странное. Есть такая штука как судебное правотворчество.

Справка: Судебное правотворчество – выработка, изменение, отмена правовых норм судами в рамках осуществления ими правосудия. При сложившейся судебной практике Законодатель на основе ее вносит изменения в Законодательство.

К примеру, недавно был обзор анонсированный СПС «Консультант Плюс», «ФНС взяла на вооружение практику высших судов за II квартал 2022 года. Служба собрала обзор налоговых позиций КС РФ и ВС РФ и так далее...»

Сейчас не о том, что Налоговая Служба выдала, а о том, что всё ж таки налоговые супостаты прислушиваются к судам и вторят им.

К чему я всё это, налоговые органы самостоятельно, не обращаясь к Законодателю, встраивают в свою работу в свои регламенты судебную практику. И это вполне нормально. Другие ведомства и министерства давно такое практикуют, не говоря уже об буржуйских странах, там уже давным-давно вполне нормальная практика. Прислушиваются к этим вещям на земле (в налоговых инспекциях) или не прислушиваются, время покажет и практика в том числе, но есть надежда, что можно налоговое законодательство можно регулировать при помощи судебной практики, а то уж ну совсем законодало.

Так вот, теперь сама странность, по вышеуказанному споры уже сложилась стабильная судебная практика. Мало того, есть судебный акт самого Конституционного Суда РФ аж, (от рождества))), от 2015 года защищающие права налогоплательщика. А Законодатель изменение в Налоговый Кодекс не вносит.

Я это могу объяснить только тем, что при подобного рода случаях, тысячи налогоплательщикам отказали в возмещении НДС сославшись на пропуск срока давности и только одни из тысячи пойдет в суд отстаивать свои права.

Про премию налоговым инспекторам от сэкономленных бюджетных деньгам можно не писать и так всё всем понятно.

Вот такие налоговые перипетии.

Могу быть полезен – обращайтесь. Всегда рад.

С уважением к вам и вашему бизнесу

Константин Чупырь, юрист налоговый консультант