Как формализм и не толерантность налогового органа довели до налогового спора

Одной и не единственной московской инспекции совершенно «фиолетово» на провозглашенный налоговый манифест и совершенно «по барабану» на права налогоплательщиков (статья 21 Налогового Кодекса РФ) и на обеспечение и защиту прав налогоплательщиков обеспечиваемые соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов и иных уполномоченных органов (статья 22 Налогового Кодекса РФ).

Ведь главное для налоговиков, что, правильно – пополнить бюджет, а права, как оговорится, на хлеб на намажешь.

Герой истории – налогоплательщик, микропредприятие, состоящее в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (СМП).

Имеет небольшое количество персонала. Исправно платит налоги. Не ведет никакой налоговой оптимизации.

В общем, обычный заурядный налогоплательщик пытающийся выжить и заработать на жизнь.

Если законодательство позволяет экономить на налогах, почему бы не сэкономить.

Федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон N 102-ФЗ) введены пониженные тарифы страховых взносов для работодателей, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства. Пониженные тарифы можно применять в период с апреля по декабрь 2020 года и на протяжении 2021 года.

В последующем, статьей 2 Федерального закона N 305-ФЗ статья 427 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) дополнена пунктом 13.1, устанавливающим право плательщиков страховых взносов основным видом экономической деятельности которых является деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (далее – организации общественного питания) и среднесписочная численность работников которых превышает 250 человек по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на пониженные тарифы, в размерах, предусмотренных для организаций и индивидуальных предпринимателей признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

Наш герой истории подавал расчеты с учетом пониженных тарифов.

В один прекрасный день, наш налогоплательщик подал расчет по старой форме, точнее сказать, бухгалтер-аутсортер подал расчет за налогоплательщика по старой форме, и налогоплательщик был исключен из реестра СМП. Т. е., бухгалтером был подан своевременно Расчет по страховым взносам за период, однако по старой форме КНД 1151111 в соответствии с Приложением № 1 к приказу ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@, в которой не предполагалось отражение среднесписочной численности юридического лица.

Других нарушений в Расчете не было.

Соответственно при проведении камеральной проверки расчета по страховым взносам налоговый орган исключил нашего налогоплательщика из реестра СМП, так как посчитал, что последним не представлены сведения о среднесписочной численности работников и само собой, составил акт камеральной проверки и произвел доначисления.

Наш налогоплательщик, не подозревая, что исключен из реестра СМП в дальнейшем продолжал подавать расчеты исходя из пониженного тарифа на страховые взносы. Но расчеты уже подавались в текущей, новой форме.

Спустя какое-то временя налоговый орган вновь включил налогоплательщика в реестр СМП.

И что характерно, налоговый орган проводил камеральные проверки расчетов за разные отчетные периоды, но акты камеральных проверок составил практически в один месяц, за некоторым исключением.

Налогоплательщик в установленный налоговым законодательством срок подал возражения на акты камеральных проверок указав в возражениях вышеуказанную причину, но налоговый орган, совершенно никак не обосновав и не изучил ситуацию, не принял возражения на акт КНП.

И само собой следом родились решения о недоимках, при чем все (четыре) решения были вручены налогоплательщику в один день, хотя даты принятия разные и даже не в один месяц.

Возмущенный налогоплательщик, не считая себя виновным и не желая переплачивать-доплачивать страховые взносы, принял решение подать жалобу в УФНС по Москве и обратился ко мне.

То, что налоговый орган нарушает сроки камеральных проверок и не только камеральных, а также направления актов, направления решений по проверкам, это наверно знают все и что характерно и печально, суды не считают нарушением закона и тем более нарушением прав налогоплательщика про просрочку мероприятий налогового контроля.

Налоговый орган хитрит со сроками. Например: в акте КНП могут быть указаны верно сроки начала и конца проведения проверки и дата составления акта в пределах законных сроков, а по факту акт и решение вручат значительно позже. И.... Все считают это вполне допустимым....

Так сложилось, что сроки проведения проверки якобы, подчеркиваю, ЯКОБЫ, более-менее соблюдаются, а вот сроки составление акта проверки, вручения результатов проверки, извещения, информирования по актам, решениям, процесс рассмотрения материалов налоговой проверки или иных актов налоговых органов в случаях, всё это нарушается.

Тому яркий пример.

Отменить итоговое решение по камеральной проверке только по этой причине не получится, так как это не является существенным нарушением процедуры проверки (п. 14 ст. 101 НК РФ, Письма ФНС России от 25.01.2021 N СД-4-2/778@, от 06.03.2018 N ЕД-4-2/4335@ (п. 3)).

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2017 по делу N А43-30944/2016 «При этом непринятие налоговым органом решения о продлении срока рассмотрения материалов проверки, а также вынесение решения позже установленного срока в связи с необходимостью обеспечения соблюдения прав налогоплательщика не является основанием для отмены решения, так как не повлекло вынесения налоговым органом незаконного решения».

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2021 N 07АП-10685/21 по делу N А67-8075/2020, таким образом, нарушение существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки отсутствуют, факт невручения решения о продлении срока проведения камеральной налоговой проверки не повлек нарушений прав и законных интересов Общества.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2021 N 09АП-59811/2021 по делу N А40-40648/2021, при этом НК РФ не предусмотрено последствий нарушения срока проведения проверки. Нарушение налоговым органом срока проведения камеральной налоговой проверки не влечет незаконность принятого по ее итогам Решения.

Президиум ВАС РФ указал, что срок камеральной проверки не является пресекательным и его истечение не препятствует выявлению фактов неуплаты налога и принятию мер по его принудительному взысканию (п. 9 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося приложением к Информационному письму от 17.03.2003 N 71).

Т. е., налогоплательщик мог бы себя постараться защитить, но сделать этого не смог потому, что не информирован.

Налогоплательщик в принципе не формируется о том, будет ли составляться акт по результатам проверки или не будет.

Хотя есть «лучики света в тёмном царстве»:

Вместе с тем есть акты, в которых суды пришли к выводу, что существенное нарушение срока проверки (год и более) влечет отмену решения по итогам такой проверки. Так, например, Президиум ВАС РФ Постановлением от 17.11.2009 N 10349/09 отменил решение налогового органа по результатам камеральной проверки, которая была проведена с существенным нарушением срока. Решение суда принято с учетом того, что налогоплательщик располагал доказательствами верности указанных в декларации данных. Он просто не представил их налоговому органу, поскольку тот затребовал их после истечения срока камеральной проверки. При обжаловании решения в вышестоящий налоговый орган, а затем в суд необходимые документы были представлены.

Сидит себе налогоплательщик дома, отдыхает, думает «ну всё хорошо, проверка прошла», а налоговый инспектор думает «дайка я составлю акт и вынесу по нему решение о доначислении, свои же показатели надо улучшать и бюджет тоже пополнять как-то надо. Авось налогоплательщик не будет обжаловать, а если и будет, то в суде ничего не сможет доказать. Суды то в основном на стороне налоговых органов и не пресекают процессуальные и правовые нарушения налогоплательщиков» – так, наверное, думает налоговый инспектор.

Условно говоря, 100 налогоплатильщиков привлечено в налоговой ответственности и только один из них пойдет спорить, и то, со временем устает от этих споров, а остальные 99 налогоплательщик в принципе не пойдут спорить.

Это первая проблема.

Вторая проблема совершенно никак не урегулирована.

Были 4 акта КНП за разные страховым взносам, это:

за 9 месяцев 2021 года сдан 04.10.2021 , проверка 04.10.2021-17.12.2021 (проблемный отчет, из-за которого налогоплательщик утратил статус СМП), акт по нему 11.07.2022 года, решение 23.12.2022 года;

за 12 месяцев 2021 года сдан 21.01.22, проверка 21.01.2022-20.04.2022, акт от 06.06.2022 года, решение 23.12.2022 года;

за 3 месяца 2022 года сдан 19.04.2022, проверка 19.04.2022-04.07.2022, акт от 06.07.2022 года, решение 23.12.2022 года

за 6 месяцев 2022 сдан 10.07.2022, проверка 10.07.2022-10.10.2022, акт от 24.10.22 года, решение 23.12.2022 года.

В июне 2022 года налогоплательщик опять включен в реестр СМП, но акт и решение о доначислении всё равно произведено.

Как видно, на текущем законодательном уровне налоговых орган правильно сделал 4 проверки и результаты по ним, но, по сути, это проверки и результаты обсусолены одной единой ситуацией автоматической утратой статуса СМП и также автоматическое включение в реестр СМП.

И на мой взгляд, решение по всем 4-м периодам должно было быть одно и тогда надо было бы обжаловать не 4-е решения в отдельности каждое, а одно решение.

А то же ведь как получается, если хотя бы одно из решений не будет обжаловано, то по нему действительно будет исполнение.

Если было надлежащее уведомление налогоплательщика о таких обстоятельствах и в реестр включали, то все отчеты и расчеты были бы надлежащие, а так, налогоплательщик сам того не знаю стан налоговым правонарушителем, да и еще к тому же в реестр включают только раз в году.

Третья проблема

На акты КНП были поданы возражения. Это возражения не были приняты налоговым органом. Просто, не приняли и всё тут. И не были проверены обстоятельства, на которые ссылался налогоплательщик.

На мой взгляд это нарушение прав налогоплательщика.

Четвертая проблема

Положения п. 2 ст. 22 НК РФ, устанавливают обязанность налоговых органов обеспечивать права налогоплательщиков, налоговое администрирование должно осуществляться с учетом принципа добросовестности, предполагающего учет законных интересов плательщиков налогов и недопустимость создания формальных условий для взимания налогов сверх того, что требуется по закону («Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018).

Повторюсь, налогоплательщик в возражениях на акт КНП сообщал с несогласием с доначислением по основаниям того, что был исключен из реестра СМП ввиду подачи расчета по старой форме.

Если налоговая декларация представлена по старой форме, но содержит те же необходимые для исчисления и уплаты налога сведения, что и налоговая декларация по новой форме (Постановления ФАС Уральского округа от 14.05.2008 N Ф09-3430/08-С2 (оставлено в силе Определением ВАС РФ от 22.08.2008 N 10685/08), ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.02.2008 N А19-15771/07-52-Ф02-465/08 (оставлено в силе Определением ВАС РФ от 03.06.2008 N 6718/08), ФАС Волго-Вятского округа от 04.12.2007 N А17-2379/5-2007 (оставлено в силе Определением ВАС РФ от 26.02.2008 N 1789/08), ФАС Дальневосточного округа от 17.03.2008 N Ф03-А59/07-2/6081, ФАС Центрального округа от 18.07.2007 N А08-4445/06-20, ФАС Поволжского округа от 17.04.2007 N А65-23322/06, ФАС Северо-Западного округа от 19.03.2007 N А05-11910/2006-12 (оставлено в силе Определением ВАС РФ от 04.05.2007 N 5227/07)).

2) если налогоплательщики при составлении налоговой декларации допускают нарушения (ошибки), которые не влекут за собой искажения суммы налога. Например, неверно указывают сведения о себе, об отчетном периоде и т.п. (Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 30.07.2009 N А32-22251/2008-12/190, от 16.10.2007 N Ф08-6718/07-2521А (оставлено в силе Определением ВАС РФ от 22.02.2008 N 1774/08), ФАС Московского округа от 05.11.2008 N КА-А41/10314-08). Иногда налогоплательщики представляют декларации, в которых отсутствуют некоторые обязательные к заполнению разделы. (Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 17.09.2007 N А29-471/2007, ФАС Дальневосточного округа от 26.06.2008 N Ф03-А24/08-2/2289).

В подобных случаях необходимо знать об Определении ВАС РФ от 14.02.2008 N 1475/08, в котором говорится о том, что в действующем налоговом законодательстве нет нормы, согласно которой организация должна нести ответственность за подачу декларации по неустановленной форме. Большинство судов исходит из того, что НК РФ не предусматривает налоговую ответственность за представление налоговой декларации по ранее утвержденной (старой) форме (например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.07.2008 N А29-573/2008).

Само собой были поданы 4 апелляционные жалобы в УФНС. Посмотрим, что на это скажет вышестоящий орган.

Ждем.

Выводы: свои права надо знать и за них надо бороться.