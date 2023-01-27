Как избежать рисков на фоне роста применения субсидиарной ответственности

На фоне роста применения субсидиарной ответственности в процедурах банкротства актуальным становится учет рисков, связанных с ней, при ведении бизнеса, а также новые возможности для кредиторов, столкнувшихся с недобросовестными должниками.

Но известно, что существует и имеет значение появление «внебанкротной» субсидиарной ответственности: для подачи заявления и привлечения к ней не нужно даже дело о банкротстве. Это к вопросу привлечение к так называемой «налоговой субсидиарной ответственности».

Субсидиарная ответственность – это серьезный удар по бизнесу. В 2023 году особенно ощутимо будет для бизнеса, стремящегося к необоснованной налоговой выгоде, но под эти жернова может попасть и вполне законный бизнес.

На сегодняшний день, субсидиарная ответственность наиболее приемлемая, наверно, вынужденная, мера ответственности для сохранения баланса между кредиторами и должниками.

И, пожалуй, субсидиарная ответственность часто становится единственным способом вернуть свои деньги.

Бизнесмены, которые столкнулись в процедурах банкротства своего предприятия с субсидиарной ответственностью, в один голос голосят, что субсидиарная ответственность – это серьезнейший удар по бизнесу.

Но одна стороны медали. Другая сторона медали, это интересы кредиторов.

Не стоит забывать, что те же самые бизнесмены также порой выступают в роли кредиторов.

Многие встречались с недобросовестными должниками, которые всячески старались не возвращать долги, прятались за «номинальными» директорами, бросали пустые фирмы, «сливали» их в регионы.

Вот именно против таких недобросовестных должников и направлена субсидиарная ответственность. Однако, любой закон несовершенен.

Случается и так, что к ответственности привлекаются добросовестные бизнесмены и поэтому заинтересованному лицу необходимо защищаться.

Это же относится и к кредиторам и кредитор вправе защищать свои интересы, а результат защиты зависит от качества аргументации и от того, насколько кредитор подошел к доказыванию оснований субсидиарной ответственности.

Что нужно знать директору и учредителю о субсидиарной ответственности

Обязанности директора и учредителя постоянно растут, ответственность становится строже.

Ошибочно думать, что общество с ограниченной ответственностью лучше, чем индивидуальный предприниматель, что ООО это меньше ответственности по сравнению с ИП.

Всё намного сложнее.

Если кредиторам удастся доказать, что банкротство компании произошло в следствии действий/бездействий контролирующих должника лиц (КДЛ) – директора, учредителя, финансового директора, бухгалтера и иных лиц, то отвечать всё равно придется по всем долгам без ограничений.

Как так сложилось, что многое думаю, что для директора важно стратегическое развитие фирмы, способы получения прибыли и финансовое процветание и благополучие возглавляемым им компании.

Для этих целей директор изучает рынок сбыта, следит за предпочтениями клиентов, ищет выгодные экономические предложения, ищет и нанимает квалифицированных специалистов.

Всё остальное, юридические, бухгалтерские, налоговые и иные вопросы – это директор перепоручает своем сотрудникам не вникая в подробности и детали.

Но так было раньше.

Теперь же, директор должен сам обдумывать каждое решение с юридической и экономической сторон, потому что ответственность за фирму прежде всего ложится непосредственно на него, а не на его работников.

Директор еще одновременно должен быть и бухгалтером, и юристом, и специалистом по налогам в одном лице иначе настанет субсидиарная ответственность, а это крайне опасная вещь. Возмещение директором сумм непогашенных долгов компании нет пределов.

ФЗ от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) указывает на те случаи, в которых директор может быть признан виновным в банкротстве, и привлечен субсидиарной ответственности:

при совершении сделок, повлекших уменьшение активов фирмы (сомнительные сделки и сделки с предпочтением, в результате которых фирма теряет способность рассчитаться по долгам);

при ненадлежащем ведении бухгалтерского учета, необеспечении сохранности бухгалтерских документов;

при обнаружении по итогам налоговой проверки нарушений и доначислении налогов на сумму, превышающую 50% всех требований кредиторов третьей очереди;

в случаях утери (либо искажения) корпоративных документов фирмы (протоколы, решения собраний учредителей, изменения в устав, регистрационные документы, аудиторские заключения и пр.) или при необеспечении их сохранности;

если своевременно не вносились изменения в ЕГРЮЛ и ЕФРСФДЮЛ;

при нарушении сроков подачи в суд заявления о банкротстве.

Чтобы не случилось субсидиарной ответственности, директор должен знать:

способы проверки контрагента на добросовестность;

случаи, в которых сделка может быть признана сомнительной или сделкой с предпочтением;

виды бухгалтерских документов, которые должны составляться компанией, сроки и нормы их хранения;

основные правила уплаты налогов, а также схемы получения прибыли, которые налоговые органы считают незаконными;

порядок проведения корпоративных процедур (собрания учредителей, аудиторские проверки, выпуск ценных бумаг, изменение адреса, долей учредителей и др.), сопровождающие их документы, сроки и нормы хранения этих бумаг;

сведения и случаи, обязательные для внесения в ЕГРЮЛ и ЕФРСФДЮЛ;

формулы расчета размера чистых активов фирмы;

признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества и правила их определения;

принципы чтения и особенности анализа бухгалтерской отчетности;

случаи, в которых необходимо обращаться в суд с заявлением о банкротстве фирмы (сроки обращения);

порядок проведения процедуры банкротства, обязанности и права директора, ожидающие его последствия;

способы защиты от субсидиарной ответственности или же, наоборот, способы взыскания долгов через субсидиарную ответственность и другие инструменты.

А также, постоянно отслеживать изменения в законодательство и быстро меняющейся судебной практикой.

Что нужно знать учредителю, чтобы получать прибыль от деятельности его компании.

Учредителю будет недостаточно следить только за прибылью. Учредителю также необходимо следить за проявлениями признаков неплатежеспособности компании.

Если пропустит этот момент, то учредитель должен созвать внеочередное собрание и принять меры по подаче этого заявления о банкротстве.

В связи с чем учредители должны знать:

признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества фирмы и способы их определения;

сроки и порядок подачи заявления о банкротстве в суд;

уровень ответственности учредителя в случае банкротства фирмы.

Так же, как и директора, учредителя легко привлечь к субсидиарной ответственности. Поэтому и учредителю, и директору надо знать о схемах ведения бизнеса, которые вне закона.

Бизнес-среда сильно изменилось, правоотношения поменялись. Государство через законы и практику стремится защитить кредиторов.

Бизнес-схемы, которые раньше работа, сегодня не работают и несут серьёзнейшую угрозу.

Далее, расскажу про схемы ведения бизнеса, которые уже не работают (чтобы вам там не наобещали).

С уважением к вам и вашему бизнесу,

Константин Чупырь, юрист, налоговый консультант.