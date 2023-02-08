Налоговый прогноз на 2023 год
В беседе попробуем ответит на вопрос, что ждет налогоплательщиков в новом 2023 году.
В беседе попробуем ответит на вопрос, что ждет налогоплательщиков в новом 2023 году.
По московскому закону, для получения скидки по налогу на имущество, надо чтобы менее 20% общей площади здания использовалось для размещения офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры (Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64). Банк использовал под офисные цели 68,5% от общей площади, что дает основания определять налоговую базу по налогу на имущество как кадастровую стоимость здания. Так решила Государственная инспекция по контролю за использованием объектов города Москвы.
Клиенты «Открытия» и РНКБ смогут снимать и вносить наличные через общую сеть банкоматов.
Тема маркировки товаров продолжает удерживать бизнес-повестку. Государством вводятся новые категории товаров, подлежащих маркировке, меняются требования к передаче информации. Разберемся в актуальных изменениях
С 2023 года в систему прослеживаемости идут сведения об операциях с товарами от операторов ЭДО.
Еженедельный дайджест для бухгалтера – если вдруг пропустили важное
За 2022 год государственные организации атаковали 403 раза. В 2023 году кибератак может стать еще больше.
С 1 января 2023 года вместо СЗВ-М мы теперь сдаем новый отчет под названием «Персонифицированные сведения о физических лицах».
В феврале 2023 года в силу войдут законы об индексация ряда социальных выплат и материнского капитала, наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете» и ответные меры на введение западом потолка цен на российскую нефть.
Закон № 54-ФЗ установил строгие требования к защите чеков, отчётов и других документов, которые формируются при использовании кассовой техники. Согласно этим правилам, операторы фискальных данных обязаны обеспечить конфиденциальность любых сведений о расчётах, проведённых с помощью онлайн-касс.
Можно уплатить фиксированные взносы платежкой со статусом 02, можно уплатить на ЕНП и сдать заявление о зачете. Но все это не поможет, если у ИП будет долг.