Налоговый ликбез. Изучаем Налоговый Кодекс

Сегодня разберем подпункт 1 пункта 2 статьи 1 НК.

Фабула самой статьи звучит буквально так:

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории «Сириус» о местных налогах и сборах

Данная статья состоит из 9 пунктов или некоторые называют их «частями».

Пункт 2 звучит следующим образом:

2. Настоящий Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, страховые взносы и принципы обложения страховыми взносами, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе:

Подпункт 1 звучит так:

1) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;

Это довольно древняя норма по сравнению с существованием самого НК и родилась 31 июля 1998 года.

Рассмотрим подробнее, о чем этот пункт.

К сожалению, по данной статье нет какой-либо интересной судебной практики, как и нет каких-нибудь противоречивых или интересных писем-разъяснений профильных ведомств.

«Что же здесь такого?» –спросит читатель данной публикации.

Дело вот в чем.

Пункт 2 статьи 1 НК подтверждает приоритет настоящего Кодекса перед иными федеральными законами.

Более того, по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 7 пункта 2 статьи 1 НК, должны применяться только нормы НК.

Внесение же в них изменений допускается только путем поправок в текст самого НК.

Таким образом, регулирование общих принципов налоговой системы РФ (подп. 1 – 7 п. 2 ст. 1) допускается только нормами НК РФ, а не другими федеральными законами (*1)

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(*1) Постатейный комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая / В.Р. Дворецкий, Т.Н. Межуева, К.А. Либерман и др.; под ред. А.В. Касьянова, Л.В. Чистяковой. 7-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2017.

Коммутируемая положение определяет перечень вопросов, которые могут быть урегулированы только непосредственно нормами НК.

В силу данного подпункта все виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации, предусмотрены в НК.

Кто то может сказать: «а как же, например, новый налог на профессиональный доход и самозанятыми или автоматизированная упрощенная система налогообложения».

В данном случае довольно простые ответы. Прежде всего, это «пилотные» проекты, которые со временем могут попасть в ГК, а могут не попасть.

Комментируется статья затрагивает вопрос сугубо налогов и сборов, не налоговых режимов. Т. е. налог на профессиональных доход, как видно из названия – это налог, самозанятый – это статус, наравне в другими статусами такими как общество, как индивидуальный предприниматель, физическое лицо, госслужащий и т. д.

К примеру, АУНС – это налоговый режим, специальный налоговый режим, не налог.

Хотя есть некая околесица. Налоговый орган на своем сайте размещает информацию о налогах и налоговых режимах под единой рубрикой «Налоги и сборы» https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/.

Не меньшее удивление вызывает ПСН. Из самого названия видно, что это все таки налоговый режим, но интерес этот режим представляет тем, что он в себе совмещает сбор, который относится к налогам.

На ряду с этим ЕСХН тоже вызывает удивление. Из названия видно, что это наверно все таки налог, но заходим на сайт налоговый инспекции (https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/eshn/) и начинаем удивляться потому, что сам налоговый орган называет это налоговым режимом.

На мой взгляд, налоговые режимы совершенно не нужны.

Пример: ИП на УСНО, выставляет документы с выделенным НДС, следовательно, при свершении сделки ИП на УСНО должен заплатить в бюджет НДС, который выделил. Но при этом предприниматель не утрачивает налоговый режим УСНО.

Другой пример: ИП на УСНО. Лимит выручки на 2023 год 200 миллионов и если выручка превышена, то ИП утрачивает специальный налоговый режим УСНО и подпадают под ОСНО, где платятся НДС, налог на прибыль и т. д.

А вот какой смысл УСНО, утрата его и переход на ОСНО.

Сколько неразберихи при регистрации, да и не при регистрации в налоговом органе, где делается уведомление о применений специального налогового режима.

И забывают уведомления подать, и копия уведомлений не хранят, и налоговые органы эти сведения теряют умышленно или не умышленно, а потом «бац» и налоговый орган говорит: «налогоплательщик, ты не имел права применять УСНО, уведомления нет, поэтому с тебя по полной программе как на ОСНО».

И вот тут налогоплательщики начинают бегать в поисках правды. Слава Богу, что судебные органы в большинстве случаев встают на сторону налогоплательщика и учитывают каким образом сдавались декларации и расчеты, каким образом делались расчеты по налогам и платились с учетом УСНО и сохраняют право налогоплательщика производить расчеты с бюджетом исходя из УСНО.

Можно же сделать какие -то определенные налоги, которые можно применять при определенных условиях. И не нужны никакие налоговые режимы.

Вернемся к коммутируемой статья НК.

НК в пункте 5 статьи 3 указывает, что ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными НК признаками налогов или сборов, не предусмотренные НК либо установленные в ином порядке, чем это определено НК.

Закрытый перечень федеральных, региональных и местных налогов указан в статьях 13, 14, 15 НК. Особые виды федеральных налогов – специальные налоговые режимы – в ст. 18 НК.

Какие делаем выводы из вышесказанного?

Самобытная у нас страна и законодательство и законодатели в ней такие же. Сами же создаем закон и сами же закону не следуем, причем на законных основаниях.

Следующая публикация цикла налогового ликбеза: «Знай свои налоговые права» – 06.04.2023 года.

Главное в налогообложении – не налогообложаться!

Ваш юрист и налоговый консультант Константин Чупырь.