Рейтинг Мазепы: иски к Adidas, OBI, Shell и мораторий на банкротство

Неделя с 28 марта по 03 апреля 2022 года показала несколько тенденций в развитии ситуации с уходящими или приостановившими деятельность в России иностранными организациями. Одни (причем как уходящие – OBI, так и приостановившие – Adidas) накапливают иски от контрагентов, а большинство других, видимо, находятся в переговорах с партнерами и потому исков пока не получают. Естественно, что вторая группа в списке нецивилизованно уходящих компаний (Рейтинг Мазепы) не будет появляться.

Выделились два лидера по количеству и суммам исков от контрагентов, прежде всего, арендодателей – OBI и Adidas. Иски к ОБИ более крупные, что может объясняться большим размером арендуемых помещений. В случае с ОБИ тревожно то, что к крупному арендодателю из Санкт-Петербурга добавились истцы-поставщики – ООО «Бергауф» из Екатеринбурга и ООО «Селтис» из Москвы. С Адидас судятся арендодатели. Интересно, что двоим из них удалось получить судебные приказы в течение одной недели с момента подачи заявлений.

Также удалось найти крупный иск к ООО «Шелл Нефть» от ООО «Губкин-АЗС» и несколько небольших исков к ООО «Фольксваген Груп Рус». Эти организации добавлены в Рейтинг Мазепы, который виден для всех пользователей лучшей, по моему мнению, системы проверки контрагентов – Контур.Фокус по специальной ссылке.

Отсутствие большого вала исков к приостановившим деятельность организациям объясняется тем, что контрагенты не хотят портить отношения с этими крупными компаниями, большинство из которых исполняло обязательство лучше обычных российских юридических лиц. Однако то, как эти организации (типа ОБИ и Адидас) действуют сейчас, вызывает большие вопросы, т.к. их российские контрагенты сообщают об отсутствии нормальной коммуникации по поводу сроков и порядка исполнения обязательств, механизмы прекращения деятельности.

На прошедшей неделе интересная ситуация произошла с ОБИ. Судя по сообщениям СМИ, один из топ-менеджеров этой организации заявил о скором начале открытия магазинов. Однако тут же последовало опровержение (скорее всего, от иностранного собственника и его представителей в России, которые почему-то не делают четких заявлений о порядке расчета с кредиторами). Возможно, возник «бунт на корабле» и менеджмент показал готовность на, своего рода, рейдерство.

С учетом пополнения Рейтинга Мазепы, в котором топ занимают ОБИ, Адидас и Фольксваген, выглядит очень странно отсутствие исключения организаций с иностранными владельцами из недружественных государств из-под действия моратория на банкротство. Постановление Правительства Российской Федерации № 497 от 28 марта 2022 г. «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» распространяется на все организации и препятствует как банкротству, так и исполнительному производству.

Центр развития коллекторства, опираясь на Рейтинг Мазепы, обратился к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с предложением исключить из моратория на банкротство «российские организации, учредителями/участниками или акционерами которых являются физические лица и иностранные организации, находящиеся в иностранных государствах и территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия».

На неделе 04 апреля 2022 года кроме дополнения Рейтинга Мазепы планируется рассмотрение возможности создания специального Штаба, который занимался бы разработкой схем работы с долгами в период моратория и особое внимание уделял долгам недобросовестно уходящих иностранных компаний.