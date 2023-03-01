Выкуп брошенных долгов у экс-предпринимателей: есть ли перспективы?

Брошенные долги экс-предпринимателей – это потенциально интересная ниша для работы специалистов по судебному и внесудебному возврату проблемных долгов.

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В последнее время расширяется практика выкупа долгов, связанных с предпринимательской деятельностью. Появились организации, которые специализируются на выкупе перспективной к взысканию/урегулированию задолженности. Однако наблюдается парадоксальная ситуация – большая часть долгов весьма проблемна и желающих приобрести такой «актив», чаще всего, нет, а вот за небольшое количество «хороших» долгов идет жесткая конкуренция.

В этих условиях, как мне кажется, стоит обратить внимание на брошенные долги организаций экс-предпринимателей. Под экс-предпринимателями я понимаю владельцев и руководителей коммерческих организаций, которые по различным причинам ушли из бизнеса в найм, на пенсию или в дауншифтинг. Собственно их уход и создает брошенные долги, т.е. требования, по которым не проводится работа по взысканию.

Причиной появления брошенных долгов является то, что в кризисной ситуации у будущих экс-предпринимателей не оказалось достаточно ресурсов для:

  • оплаты госпошлины при судебном взыскании;

  • финансирования судебного взыскания, особенно в процедуре банкротства должника.

При этом сам долг оказался недостаточно перспективным, чтобы им заинтересовались специализирующиеся на выкупе дебиторки организации. Также бывают варианты, что долг достаточно перспективен, чтобы его купили, но у руководителя организации-кредитора нет информации о потенциальных покупателях и он считает, что долги, особенно крупные, взыскиваются юристами или даже адвокатами, которым надо платить вперед и достаточно много.

Кроме того, сама ситуация краха или существенного осложнения бизнеса, которая вынуждает человека отказаться от предпринимательской деятельности, часто является достаточно стрессовой. В таких условиях поиск покупателей на долги или их взыскание иногда является не самой приоритетной задачей. Также бывают случаи, когда руководители/владельцы недостаточно мотивированы к взысканию задолженности, т.к. их компания находится в середине цепочки неплатежей и все взысканное надо будет отдать кредиторам своей организации, деятельность которой продолжать уже не может.

Когда стресс проходит, может оказаться, что организацию, в которой возникли долги, ФНС уже ликвидирует как недействующую. Есть, конечно, вариант банкротства этой организации, но этот вариант в контексте нашей темы особо не актуален, т.к. тогда дебиторская задолженность становится головной болью уже арбитражного управляющего и конкурсных кредиторов.

Почему брошенные долги могут быть интересны профессионалам по взысканию проблемных долгов?

  1. В отличие от кучи долгов, которая продается в банкротстве, и за которую идет серьезная конкуренция, эти долги не попадают на торги, о них часто никто не знает, кроме экс-предпринимателя и должников. Соответственно, среди них может быть определенный процент перспективных ко взысканию в судебном и/или внесудебном порядке.

  2. Брошенные долги могут быть намного (в разы) дешевле, чем перспективные долги, которые продают действующие организации. Иногда можно договориться даже на оплату по результату взыскания, а не сразу.

  3. Если брошенные долги не взыскивались достаточно долгое время, то организации-должники, вполне возможно, не готовятся к взысканию с них с помощью банкротства или иными методами.

При этом брошенный долг имеет ценность в следующих случаях:

  • не пропущен срок исковой давности или срок для предъявления исполнительного листа к взысканию (как правило, это три года);

  • организация-должник еще действует или ликвидирована как недействующая, но ее участники и/или руководители продолжают предпринимательскую деятельность через другие организации и могут оплатить задолженность в случае привлечения их к субсидиарной ответственности;

  • сумма долга не требует от должника передачи всех имеющихся денежных средств или имущества (иначе сопротивление может быть существенным и потребуется длительная процедура банкротства).

Таким образом, брошенные долги экс-предпринимателей – это потенциально интересная ниша для работы специалистов по судебному и внесудебному возврату проблемных долгов. Самим же экс-предпринимателям остается пожелать вспомнить о принадлежащих им долгах и найти тех, кто готов будет их купить.

Дмитрий Жданухин
Дмитрий Жданухин
Генеральный директор в Центр развития коллекторства

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