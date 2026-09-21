Ошибка в декларации: «Все пропало!» Или «Спокойно, разберемся!»

ИИ-сервис «Задать вопрос» помогает быстро получить ответ по существу и распланировать свои действия. Секрет в том, чтобы четко сформулировать вопрос.

Кратко опишите ситуацию и проблему. Обязательно укажите, что именно вы хотите получить в ответе и в каком виде. Добавьте существенные факты: условия и ограничения, которые нужно учитывать при подготовке ответа.

Например, вы самостоятельно выявили неполное начисление НДС в декларации за II квартал 2026 г. Понятно, что нужно подавать уточненку. Но что вам за это может быть и как этого избежать? Изложите все важные обстоятельства и попросите ИИ-сервис не только перечислить санкции, но и дать рекомендации, как их предотвратить.

Помимо ответа на основной вопрос ИИ-помощник выдаст список связанных вопросов и документов из системы КонсультантПлюс, которые помогут проверить ответ.

Как получить доступ

Чтобы попробовать ИИ-помощник в деле, достаточно заполнить короткую форму на сайте КонсультантПлюс. Пробный доступ к системе КонсультантПлюс вы получите сразу же, а затем специалисты сервисного центра свяжутся с вами, чтобы оперативно открыть пробный доступ к ИИ-помощнику.

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