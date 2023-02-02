Продолжается борьба за отмену единого налогового счета и единого налогового платежа

Пока активные представители бизнес-сообщества продолжают попытки разными способами донести до финансовых властей информацию о том, что ЕНС и ЕНП в нынешнем виде надо сносить, прошу вас сделать самую малость:

вот здесь надо пройти опрос.

Надо обязательно поставить галочку про обработку ПД, но в конце, где раздел о личных данных, можно информацию о себе не заполнять.

Если вы хотите помочь, но не знаете, что отвечать в разделах, которые предлагается заполнить самостоятельно, просто напишите там, что:

Ответов на вопросы предпринимателей в части применения ЕНС и ЕНП нет до сих пор. ФНС уже 3 раза по 2 важным вопросам меняла свою позицию, о чем есть письменные свидетельства. Данные состояния лицевых счетов налогоплательщиков на 31 января 2023 года во многих случаях не соответствуют данным на 31 декабря 2022 года. Сам подход к ЕНС и ЕНП можно реализовать только в случае, когда бизнес платит налоги не авансом, что происходит сейчас, а по факту получения прибыли. Мораторий на взыскания, который ввел своим письмом руководитель ФНС, не работает и не может работать в силу того, что полномочия на реализацию законом установленных прав и обязанностей ФНС предоставлены соответствующим законом и правительственными актами. Поэтому мораторий на действие самого закона может утвердить либо новый закон , вносящий изменения в НК РФ, либо постановление Правительства.

В связи с этим мы требуем: