Налоговая служба показала зубы предпринимателям

Видимо, тому есть две причины:

ФНС надоело судиться с налогоплательщиками, хотя делать это приходится лишь потому, что так написан налоговый кодекс, что каждый участник спора интерпретирует его положения по-своему. У ФНС идут сокращения персонала и работать с ответами на требования некому. Инспекции укрупняются, хаос с ЕНС и ЕНП, негодование предпринимателей по поводу того, как работает служба в части определения входящих остатков на 1 января 2023 года нарастает.

Информация, которую ФНС разместила накануне, явно являет собой сигнал тем, кто побаивается писать в ответ на требования то, что должно, и у кого нет налоговых адвокатов, которые могли бы защитить.

Ответы на требования вообще-то представляют собой канву для принятия решений о проведении контрольных мероприятий.

И чем больше ненужной информации и/или документов компания направит в ответ на требование, тем больше у фискальной службы возможностей для принуждения к добровольному исполнению обязанности по уплате налогов.

Чего же хочет от нас налоговая служба

Для начала она напоминает, что пп.1 п.1 ст. 31 НК устанавливает право ФНС требовать документы и информацию, которые служат основанием для исчисления налогов и подтверждают правильность исчисления и уплаты их же. Пункт 1 ст. 93.1 НК дает право ИФНС истребовать у контрагента документы, касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика. Истребование документов может проводиться и при рассмотрении материалов налоговой проверки на основании решения руководителя инспекции о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля. П. 2 ст. 93.1 НК дает право истребовать документы у участников сделки и иных лиц в случае, если вне рамок проведения налоговой проверки возникла обоснованная необходимость получения таковых. Условием реализации такого права у ИФНС является наличие у любого лица документов, касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика. В соответствии с п.5 ст.93.1 НК, лицо, получившее требование в соответствии с п.1 ст.93.1 НК, исполняет его в течение 5 дней со дня получения или в тот же срок уведомляет, что не располагает истребуемыми документами (информацией). Лицо, получившее требование о представлении документов соответствии с п.2 ст.93.1 НК, исполняет его в течение 10 дней со дня получения или в тот же срок уведомляет, что не располагает ими. Можно также продлить срок представления документов.

Если не исполнено требование в части представления документов и информации, то кара настигнет по обеим статьям сразу.

И это еще не всё: кара настигнет и по ч.1 ст.15.6 КоАП:

на граждан от 100 до 300 рублей ,

на руководителей от 300 до 500 рублей.

💡Для любителей почитать первоисточник – ссылка.

Вот. Бойтесь все.