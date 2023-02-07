Налоговая служба показала зубы предпринимателям

Видимо, тому есть две причины:
ФНС надоело судиться с налогоплательщиками, хотя делать это приходится лишь потому, что так написан налоговый кодекс, что каждый участник спора интерпретирует его положения по-своему.
У ФНС идут сокращения персонала и работать с ответами на требования некому. Инспекции укрупняются, хаос с ЕНС и ЕНП, негодование предпринимателей по поводу того, как работает служба в части определения входящих остатков на 1 января 2023 года нарастает.
Информация, которую ФНС разместила накануне, явно являет собой сигнал тем, кто побаивается писать в ответ на требования то, что должно, и у кого нет налоговых адвокатов, которые могли бы защитить.
Ответы на требования вообще-то представляют собой канву для принятия решений о проведении контрольных мероприятий.
И чем больше ненужной информации и/или документов компания направит в ответ на требование, тем больше у фискальной службы возможностей для принуждения к добровольному исполнению обязанности по уплате налогов.
Чего же хочет от нас налоговая служба
Для начала она напоминает, что пп.1 п.1 ст. 31 НК устанавливает право ФНС требовать документы и информацию, которые служат основанием для исчисления налогов и подтверждают правильность исчисления и уплаты их же.
Пункт 1 ст. 93.1 НК дает право ИФНС истребовать у контрагента документы, касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика.
Истребование документов может проводиться и при рассмотрении материалов налоговой проверки на основании решения руководителя инспекции о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля.
П. 2 ст. 93.1 НК дает право истребовать документы у участников сделки и иных лиц в случае, если вне рамок проведения налоговой проверки возникла обоснованная необходимость получения таковых. Условием реализации такого права у ИФНС является наличие у любого лица документов, касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика.
В соответствии с п.5 ст.93.1 НК, лицо, получившее требование в соответствии с п.1 ст.93.1 НК, исполняет его в течение 5 дней со дня получения или в тот же срок уведомляет, что не располагает истребуемыми документами (информацией).
Лицо, получившее требование о представлении документов соответствии с п.2 ст.93.1 НК, исполняет его в течение 10 дней со дня получения или в тот же срок уведомляет, что не располагает ими. Можно также продлить срок представления документов.
Исходя из вышеизложенного, по мнению ФНС, положения ст. 93.1 НК предусматривают безусловное исполнение требования, а представление налогоплательщиком в ответ на требование письменных пояснений, возражений или жалоб является нарушением положений п.5 ст.93.1 НК, за что компанию ждет кара по ст. 126 НК или по ст. 129.1 НК.
Если не исполнено требование в части представления документов и информации, то кара настигнет по обеим статьям сразу.
И это еще не всё: кара настигнет и по ч.1 ст.15.6 КоАП:
на граждан от 100 до 300 рублей,
на руководителей от 300 до 500 рублей.
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Вот. Бойтесь все.