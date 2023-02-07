Письмо о введении моратория на применение ЕНП и ЕНС направлено руководству Минфина

Такое обращение 27 января направила я, бывший член экспертного совета при Корпорации МСП и комитета Госдумы по МСП Наталья Горячая, а также письмо подписали АПИК, АОФИ, ТПП Калужской области и другие бизнес-сообщества.

Идею перечислять налоги одним платежом, чтобы потом налоговая служба распределяла их на разные уровни бюджетов, предприниматели не оценили.

Документ, как декларировалось, разработан в целях упрощения уплаты налогов и взносов, однако количество документов, необходимых для идентификации налоговых платежей, наоборот увеличилось.

Вся эта схема была бы хороша, если бы не одно очень важное «но»: если бы налоги в России бизнес платил не авансом, а по факту получения прибыли.

Поэтому хотели как лучше – получилось как всегда: платежек осталось столько же, добавили уведомления об исчисленных суммах, штрафы за непредставление уведомлений добавились. Плюс только в том, что реквизиты для перечисления стали одними.

Но и здесь не обошлось без исключений: НДФЛ с выплат иностранным сотрудникам (в некоторых случаях) и взносы на «травматизм» – их надо платить отдельно и в другие сроки. Страна исключений.

В общем, помогли – так помогли.

Поэтому бизнес просит две вещи: Ввести мораторий на действие ЕНС и ЕНП до той поры, пока в закон 263-ФЗ не будут внесены изменения, позволяющие в действительности бизнесу облегчить жизнь. Ввести мораторий на приостановления операций по счетам компаний, начисление пени и штрафов и сделать это постановлением Правительства, а не письмом главы ФНС.

Лично я считаю, что достаточно сделала для того, чтобы ЕНП и ЕНС отменить, перенести, забыть.

Хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал мою идею написать письмо: 🙏 Анастасия Татулова, вдохновительница Андерсон. 🙏 Борис Мальцев, вождь Клерк.ру. 🙏 Ляля и Оля, спасибо вам! 🙏 Лилия Агаркова, благодарю вас за оперативное освещение проблемы в своем издании. 🙏А еще благодарю свою команду за поддержку. Ведь вы своей качественной работой позволяете мне делать то, что нужно нам всем.

Чтобы вы понимали масштаб стихийного бедствия под названием ЕНС и ЕНП (если еще не поняли), посмотрите сюда:

337 лайков под комментарием в телеграм-канале Минфина, как только он открыл возможность комментировать свои опусы.

86 лайков под комментарием в телеграм-канале Минфина про самое важное на конец января.

45 лайков под вопросом о том, как заявлять о фиксах, уплаченных внутри года.

42 лайка про то, что в конце января нет изменений в приказ 107н про регламент составления платежек.

40 лайков про замалчивание вопроса о пересмотре лимитов выручки для МСП и спецрежимов (не относится к ЕНС, но меня же не остановить).

33 лайка под вопросом там же про зарплату.

32 лайка под вопросом там же про то, когда платить, если не подавать уведомления.

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